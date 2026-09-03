El mapa de festivos de septiembre en Murcia: los municipios que libran y la oportunidad de montar un macropuente

Se acaba el verano y llega septiembre, pero el calendario laboral regional no trae este año ningún día festivo autonómico ni nacional para toda la Región. No habrá, por tanto, un puente común para todos los murcianos como el que dejó junio con el Día de la Región.

Sin embargo, eso no significa que el mes venga vacío de descanso: buena parte de los municipios de la Comunidad celebran sus propias fiestas locales a lo largo de septiembre, y el capital tiene, además, una cita ineludible: la Feria de Murcia.

Sin festivo regional, pero con mucha actividad local

A diferencia de otros meses del año, en septiembre no figura ninguna fecha marcada en rojo para el conjunto de la Región de Murcia. El protagonismo pasa entonces a los ayuntamientos, que fijan sus propios días inhábiles en función de sus fiestas patronales y tradiciones locales. Y en septiembre hay bastante donde elegir.

Los municipios con festivo local en septiembre

Repasamos, fecha a fecha, qué localidades libran este mes:

1 de septiembre : Archena

: Archena 8 de septiembre : Albudeite, Calasparra, Cieza, Lorca y Pliego

: Albudeite, Calasparra, Cieza, Lorca y Pliego 10 de septiembre : Cehegín

: Cehegín 14 de septiembre : Abanilla, Cehegín y Yecla

: Abanilla, Cehegín y Yecla 15 de septiembre : Alcantarilla y Murcia

: Alcantarilla y Murcia 21 de septiembre : Molina de Segura y Mula

: Molina de Segura y Mula 23 de septiembre : Mula

: Mula 25 de septiembre : Cartagena

: Cartagena 28 de septiembre : Abarán

: Abarán 29 de septiembre: Moratalla y Santomera

Como puede verse, hay municipios que suman dos jornadas festivas en el mismo mes, como Cehegín (10 y 14) o Mula (21 y 23), lo que en la práctica se traduce en un mes cargado de citas festivas locales para sus vecinos.

La capital, de fiesta: llega la Feria de Septiembre

Precisamente el 15 de septiembre, festivo local en la capital, no es un día cualquiera: ese día se cierra la Feria de Septiembre de Murcia, una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Esta esperada fecha festiva cae este año en martes, por lo que es una oportunidad perfecta para pedir el lunes 14 libre y empalmar un macropuente (si trabajas en Murcia).

No obstante, el pistoletazo de salida llega este jueves con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, y los festejos se prolongarán hasta el día 15, jornada en la que la patrona (conocida cariñosamente como "la Morenica") regresará en romería hasta su santuario en Algezares.

Con la llegada de la patrona a la ciudad arrancará también el resto de la programación: el recinto ferial de La Fica abrirá sus atracciones, los desfiles tomarán las calles y el teatro y la música ocuparán algunos de los rincones más emblemáticos de Murcia.

Comienzan a montar las atracciones de la Feria de Septiembre de Murcia. / Juan Carlos Caval

El Segura, protagonista de las novedades

Este año la Feria mira hacia sus raíces, y el río Segura cobra un papel especial en la programación. Según explicó la alacaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, "la ciudad vuelve a mirar a sus raíces" y "el río Segura será el verdadero protagonista de la Feria". Entre las novedades destacan el ciclo Un río de cine, con proyecciones de películas como 'Buscando a Nemo', 'Pocahontas' y 'Liberad a Willy'; una noria panorámica de 30 metros que se instalará en el Plano de San Francisco; y la posibilidad de recorrer las aguas del Segura en barca.

Entre las incorporaciones al mapa festivo se encuentran varios espacios expositivos: las Bóvedas del Almudí acogerán obras de Arturo Ruiz, Sofía Sánchez y Celia Verdú; la Sala GlorietaUno, en el propio Ayuntamiento, mostrará la exposición de Miguel García Vivancos "La mirada naíf"; y la sala de los Molinos del Río repasará los treinta años del festival Lemon Pop a través de sus carteles.

El Puente de Hierro también estrena programación este año, con exposiciones y exhibiciones caninas y de aves rapaces. La Glorieta de España, por su parte, se transformará en un espacio de convivencia gracias a un 'Beer Garden' que combinará gastronomía, música y ocio. Y los más pequeños tendrán su rincón en el Jardín Chino, donde una ludoferia infantil incluirá una tirolina gigante, futbolín humano y circuitos de triciclos.

Lo que queda de calendario laboral en la Región de Murcia

Con septiembre encarrilado, conviene ya mirar hacia delante para planificar los últimos meses del año. Estos son los festivos que faltan por llegar en el calendario regional:

12 de octubre – Fiesta Nacional de España

– Fiesta Nacional de España 7 de diciembre – Día de la Constitución (el 6 cae en domingo, por lo que el descanso se traslada al lunes)

– Día de la Constitución (el 6 cae en domingo, por lo que el descanso se traslada al lunes) 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

– Inmaculada Concepción 25 de diciembre – Navidad

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