Festivos
El mapa de festivos de septiembre en Murcia: los municipios que libran y la oportunidad de montar un macropuente
Varias localidades tendrán jornadas inhábiles a lo largo del mes y una fecha concreta permite alargar el descanso con solo pedir un día en el trabajo
Se acaba el verano y llega septiembre, pero el calendario laboral regional no trae este año ningún día festivo autonómico ni nacional para toda la Región. No habrá, por tanto, un puente común para todos los murcianos como el que dejó junio con el Día de la Región.
Sin embargo, eso no significa que el mes venga vacío de descanso: buena parte de los municipios de la Comunidad celebran sus propias fiestas locales a lo largo de septiembre, y el capital tiene, además, una cita ineludible: la Feria de Murcia.
Sin festivo regional, pero con mucha actividad local
A diferencia de otros meses del año, en septiembre no figura ninguna fecha marcada en rojo para el conjunto de la Región de Murcia. El protagonismo pasa entonces a los ayuntamientos, que fijan sus propios días inhábiles en función de sus fiestas patronales y tradiciones locales. Y en septiembre hay bastante donde elegir.
Los municipios con festivo local en septiembre
Repasamos, fecha a fecha, qué localidades libran este mes:
- 1 de septiembre: Archena
- 8 de septiembre: Albudeite, Calasparra, Cieza, Lorca y Pliego
- 10 de septiembre: Cehegín
- 14 de septiembre: Abanilla, Cehegín y Yecla
- 15 de septiembre: Alcantarilla y Murcia
- 21 de septiembre: Molina de Segura y Mula
- 23 de septiembre: Mula
- 25 de septiembre: Cartagena
- 28 de septiembre: Abarán
- 29 de septiembre: Moratalla y Santomera
Como puede verse, hay municipios que suman dos jornadas festivas en el mismo mes, como Cehegín (10 y 14) o Mula (21 y 23), lo que en la práctica se traduce en un mes cargado de citas festivas locales para sus vecinos.
La capital, de fiesta: llega la Feria de Septiembre
Precisamente el 15 de septiembre, festivo local en la capital, no es un día cualquiera: ese día se cierra la Feria de Septiembre de Murcia, una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Esta esperada fecha festiva cae este año en martes, por lo que es una oportunidad perfecta para pedir el lunes 14 libre y empalmar un macropuente (si trabajas en Murcia).
No obstante, el pistoletazo de salida llega este jueves con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, y los festejos se prolongarán hasta el día 15, jornada en la que la patrona (conocida cariñosamente como "la Morenica") regresará en romería hasta su santuario en Algezares.
Con la llegada de la patrona a la ciudad arrancará también el resto de la programación: el recinto ferial de La Fica abrirá sus atracciones, los desfiles tomarán las calles y el teatro y la música ocuparán algunos de los rincones más emblemáticos de Murcia.
El Segura, protagonista de las novedades
Este año la Feria mira hacia sus raíces, y el río Segura cobra un papel especial en la programación. Según explicó la alacaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, "la ciudad vuelve a mirar a sus raíces" y "el río Segura será el verdadero protagonista de la Feria". Entre las novedades destacan el ciclo Un río de cine, con proyecciones de películas como 'Buscando a Nemo', 'Pocahontas' y 'Liberad a Willy'; una noria panorámica de 30 metros que se instalará en el Plano de San Francisco; y la posibilidad de recorrer las aguas del Segura en barca.
Entre las incorporaciones al mapa festivo se encuentran varios espacios expositivos: las Bóvedas del Almudí acogerán obras de Arturo Ruiz, Sofía Sánchez y Celia Verdú; la Sala GlorietaUno, en el propio Ayuntamiento, mostrará la exposición de Miguel García Vivancos "La mirada naíf"; y la sala de los Molinos del Río repasará los treinta años del festival Lemon Pop a través de sus carteles.
El Puente de Hierro también estrena programación este año, con exposiciones y exhibiciones caninas y de aves rapaces. La Glorieta de España, por su parte, se transformará en un espacio de convivencia gracias a un 'Beer Garden' que combinará gastronomía, música y ocio. Y los más pequeños tendrán su rincón en el Jardín Chino, donde una ludoferia infantil incluirá una tirolina gigante, futbolín humano y circuitos de triciclos.
Lo que queda de calendario laboral en la Región de Murcia
Con septiembre encarrilado, conviene ya mirar hacia delante para planificar los últimos meses del año. Estos son los festivos que faltan por llegar en el calendario regional:
- 12 de octubre – Fiesta Nacional de España
- 7 de diciembre – Día de la Constitución (el 6 cae en domingo, por lo que el descanso se traslada al lunes)
- 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre – Navidad
Consulta el próximo festivo de tu localidad
Si quieres saber cuándo libra tu municipio a lo largo de todo 2026, aquí tienes el listado completo:
Festivos en 2026 de todas las localidades de la Región de Murcia
- Abanilla: 4 de mayo y 14 de septiembre
- Abarán: 7 de abril y 28 de septiembre
- Águilas: 17 de febrero y 27 de marzo
- Albudeite: 31 de agosto y 8 de septiembre
- Alcantarilla: 29 de mayo y 15 de septiembre
- Aledo: 27 y 28 de agosto
- Alguazas: 12 de junio y 16 de julio
- Alhama de Murcia: 2 de febrero y 7 de octubre
- Archena: 4 de junio y 1 de septiembre
- Beniel: 2 de febrero y 24 de agosto
- Blanca: 10 de abril y 17 de agosto
- Bullas: 5 y 6 de octubre
- Calasparra: 30 de julio y 8 de septiembre
- Campos del Río: 22 y 24 de junio
- Caravaca de la Cruz: 2 y 4 de mayo
- Cartagena: 27 de marzo y 25 de septiembre
- Cehegín: 10 y 14 de septiembre
- Ceutí: 6 de abril y 22 de julio
- Cieza: 24 de agosto y 8 de septiembre
- Fortuna: 6 de abril y 14 de agosto
- Fuente Álamo: 20 de julio y 28 de agosto
- Jumilla: 6 de abril y 8 de junio
- La Unión: 27 de julio y 7 de octubre
- Las Torres de Cotillas: 7 de abril y 28 de agosto
- Librilla: 21 y 24 de agosto
- Lorca: 8 de septiembre y 23 de noviembre
- Lorquí: 16 de enero y 24 de julio
- Los Alcázares: 6 de abril y 13 de octubre
- Mazarrón: 12 de junio y 17 de noviembre
- Molina de Segura: 22 de enero y 21 de septiembre
- Moratalla: 15 de junio y 29 de septiembre
- Mula: 21 y 23 de septiembre
- Murcia: 7 de abril y 15 de septiembre
- Ojós: 27 y 28 de agosto
- Pliego: 2 de febrero y 8 de septiembre
- Puerto Lumbreras: 7 de julio y 7 de octubre
- Ricote: 20 y 22 de enero
- San Javier: 3 de febrero y 3 de diciembre
- San Pedro del Pinatar: 29 de junio y 16 de julio
- Santomera: 29 de septiembre y 7 de octubre
- Torre Pacheco: 8 de junio y 7 de octubre
- Totana: 7 de enero y 10 de diciembre
- Ulea: 30 de abril y 24 de agosto
- Villanueva del Río Segura: 6 de abril y 16 de julio
- Yecla: 14 de septiembre y 9 de diciembre
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