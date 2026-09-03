Mal momento para buscar casa en Murcia: la Región se cuela en uno de los rankings menos deseados

Comprar una casa de segunda mano en la Región de Murcia se ha vuelto notablemente más caro en el último año. El precio de la vivienda usada en la Región ha subido un 13,8% interanual, según el índice de precios inmobiliarios que Idealista ha publicado este miércoles. Con este dato, la Región se cuela entre las cinco comunidades autónomas donde más se ha encarecido la vivienda de segunda mano en España, solo por detrás de Cantabria (17,2%), Castilla-La Mancha (16,4%), Aragón (15,4%) y Asturias (14,1%).

El incremento murciano contrasta con el de otras comunidades donde la subida fue mucho más contenida, como La Rioja (7,8%), la Comunidad de Madrid (7%), Canarias (6,7%) o Baleares (5,1%), que cierra la tabla como el territorio donde menos ha crecido el precio en el último año.

España, en máximos: la vivienda usada roza los 2.924 euros por metro cuadrado

El repunte murciano se enmarca en una tendencia generalizada en toda España. El precio medio de la vivienda usada en el conjunto del país ha subido un 12,5% interanual en agosto, hasta alcanzar los 2.924 euros por metro cuadrado, de acuerdo con los datos de Idealista. Eso sí, el dato nacional cae ligeramente respecto al mes anterior, un 0,3%, lo que rompe una racha de 43 meses consecutivos de subidas intermensuales consecutivas. En el trimestre, el precio acumula un aumento del 1,5%.

Según el portal inmobiliario, todas las comunidades autónomas y capitales analizadas, así como 49 provincias españolas, han registrado subidas en los últimos doce meses.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la visita a un complejo residencial. / EFE

¿Dónde está más cara la vivienda en España?

Pese a la fuerte subida en la Región de Murcia, la Comunidad queda lejos de las comunidades con los precios más elevados. Encabezan esa clasificación Baleares (5.595 euros/m²), la Comunidad de Madrid (5.059 euros/m²) y Euskadi (3.784 euros/m²). En el extremo opuesto, las comunidades más económicas son Extremadura (1.049 euros/m²), Castilla-La Mancha (1.157 euros/m²) y Castilla y León (1.388 euros/m²).

Ourense, la única provincia donde baja el precio

A nivel provincial, el informe de Idealista deja un dato curioso: de las 50 provincias analizadas, solo una registra una caída de precios en el último año. Se trata de Ourense, donde la vivienda usada se abarata un 5,4%. El resto, hasta 49 provincias, cierra en positivo.

La mayor subida provincial se produce en Toledo, donde las expectativas de los vendedores crecen un 19,9%, seguida de Burgos (17,4%) y Cantabria (17,2%). Por el contrario, en mercados de gran tamaño como Barcelona (12%) o Madrid (7%) el incremento ha sido bastante más moderado.

Imagen de recurso de una inmobiliaria. / E. P.

En cuanto a precios, la provincia más cara para comprar una vivienda usada sigue siendo Baleares (5.595 euros/m²), por delante de Madrid (5.059 euros/m²) y Guipúzcoa (4.688 euros/m²). Las más baratas son Ciudad Real (857 euros/m²), Jaén (879 euros/m²) y Teruel (888 euros/m²).

San Sebastián, la capital más cara de España; Alicante también sube

Por capitales, el informe confirma que todas las analizadas han encarecido su vivienda usada en el último año. Los mayores incrementos se dan en Ciudad Real (22,7%), Salamanca (20,7%) y León (20%), mientras que los ascensos más suaves los registran San Sebastián (2,6%) y Madrid y Melilla, ambas con un 2,2%.

Entre los grandes mercados, los precios también han subido en Sevilla (11,5%), Bilbao (10,6%), Alicante (6,8%), Barcelona (6,3%), Valencia (6,1%), Málaga (5,1%) y Palma (4,9%).

San Sebastián se mantiene como la capital más cara de España, con 6.680 euros/m², seguida de Madrid (6.471 euros/m²) y Barcelona (5.440 euros/m²). En el lado contrario, Zamora es la capital más económica, con 1.449 euros/m².