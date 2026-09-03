Inicio del curso en la UMU y la UPCT: estas son las carreras en las que quedan plazas

Última oportunidad para entrar en las universidades públicas de la Región de Murcia. Ante la inminencia del inicio del curso 2026-2027 el próximo lunes, 7 de septiembre, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) han abierto la fase de matrícula de septiembre en las titulaciones en las que aún quedan plazas disponibles.

En este caso, la de Murcia ofrece la posibilidad de entrar hasta en una veintena de carreras, principalmente de Letras, mientras que la de Cartagena tiene plazas disponibles aún en otras seis titulaciones.

El inicio del curso se presenta también con un aumento en el número de nuevos alumnos matriculados en primer curso en ambas: la matrícula de nuevo ingreso para el curso 2026-2027 en la UMU alcanza 6.158 estudiantes, frente a los 6.065 registrados en la misma fecha del curso anterior, lo que supone un incremento de 93 estudiantes; por su parte, la UPCT cuenta en estos momentos con 1.199 estudiantes matriculados de nuevo ingreso en grados frente a los 1.108 que se contabilizaron el pasado año.

El rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, publicaba este miércoles por la tarde la resolución para la apertura de la preinscripción en las titulaciones con plazas vacantes, matrícula que se extenderá hasta el próximo 11 de septiembre. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Electrónico de la Universidad de Murcia (https://sede.um.es) o mediante solicitud en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros (OAMR) de la UMU, debiendo ir acompañadas de los documentos acreditativos de cumplir los requisitos para el acceso a estudios universitarios.

Titulaciones con plazas disponibles en la UMU:

Grado en Bellas Artes.

Grado en Ciencias Ambientales.

Grado en Ciencia y Tecnología Geográficas.

Grado en Educación Infantil ISEN (centro privado adscrito Cartagena).

Grado en Educación Primaria ISEN (centro privado adscrito Cartagena).

Grado en Estudios Franceses.

Grado en Filología Clásica.

Grado en Filosofía.

Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales.

Grado en Historia.

Grado en Historia del Arte.

Grado en Relaciones Internacionales (impartido en centro privado adscrito Murcia).

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Grado en Seguridad.

Grado en Sociología.

Grado en Traducción e Interpretación (Lengua B Francés).

Grado en Traducción e Interpretación (Lengua B Inglés).

Grado en Turismo (impartido en centro privado adscrito Murcia).

Grado en Estudios de Comunicación y Medios / Bachelor in communication and media studies (requisito de al menos nivel B2 de Inglés del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Deberá aportar junto a la solicitud certificado acreditativo).

Graduado en Trabajo Social.

Titulaciones con plazas disponibles en la UPCT: