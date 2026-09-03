El Gobierno de la Región de Murcia vuelve a poner a Lucas en el disparadero por los tres guardias civiles heridos

El Gobierno regional cargó este jueves contra el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a cuenta de los tres agentes de la Guardia Civil heridos el día anterior durante una operación marítima para interceptar una lancha a la altura de Cabo Cope. "¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España aporte medios a la Guardia Civil?", se preguntó la portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recordó que los agentes llevan tiempo advirtiendo de que necesitan más medios. "Se están jugando literalmente la vida mientras el Ministerio del Interior y la Delegación miran hacia otro lado y reaccionan únicamente cuando los hechos ya se han producido", lamentó, trasladando su "solidaridad" y el apoyo del Ejecutivo autonómico a los agentes heridos.

Desde San Esteban destacan que en la Región de Murcia se han vivido durante todo el verano episodios relacionados con la llegada de narcolanchas, criticando al delegado del Gobierno y líder territorial del Partido Socialista por pasar "de decir que la situación estaba bajo control a, al minuto siguiente, vender que se reforzaban los medios".

Lo que debe hacer Lucas es dejar de ponerse medallas que no le corresponden y dotar de más medios a la Guardia Civil Marisa López Aragón — Portavoz del Gobierno regional

"Lo que debe hacer el señor Lucas es dejar de ponerse medallas que no le corresponden y dotar de más medios a la Guardia Civil. Vemos que su manipulación y desinformación tienen un recorrido corto y que, como ocurre con las mentiras de Sánchez, la realidad las pone al descubierto", sentenció.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, también atacó a Lucas, señalando que "tiene la desfachatez de ocultar información y ponerse las medallas de los éxitos de la Guardia Civil, mientras la desprotege y la deja sin los medios adecuados frente a las mafias que operan de manera impune en las costas de la Región".

Acusan al delegado del Gobierno de haber intentado ocultar la exitencia de heridos

"No solo tiene el descaro de apropiarse del trabajo de la Guardia Civil y utilizar las actuaciones de sus agentes para hacerse autobombo, sino que, además, oculta deliberadamente información sobre la parte más grave de lo que ocurrió", remarcó el portavoz parlamentario, en referencia a los agentes heridos. Segado destacó que en su primera comunicación sobre la operación, Lucas informó de la detención de los dos patrones y de la lucha contra las mafias, "pero omitió que, antes de esas detenciones, la embarcación había embestido a la patrullera de la Guardia Civil y que tres agentes habían resultado heridos".

Concentraciones en Ceuta

El Gobierno regional aprobó este jueves en el Consejo de Gobierno una declaración institucional de apoyo a Ceuta que leyó ante los medios para, después, contraponer la respuesta social en las concentraciones por el día de la ciudad autónoma con la "incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

"El presidente del Gobierno se fue de vacaciones cuatro horas después de que una ciudad española, Ceuta, sufriera una invasión organizada de más de 70.000 personas. El Gobierno de Sánchez ha reaccionado tarde y mal, utilizando como escudo la mentira, como se ha revelado en los últimos informes policiales. Sánchez ha vuelto a demostrar que se ausenta ante los problemas de España y que, cuando aparece, llega tarde", subrayó López Aragón, criticando la comparecencia de Sánchez en el Congreso de este jueves.

El PP celebra el "rotundo éxito" de las concentraciones "a pesar de los intentos de boicot de la delegación del Gobierno"

Para ella, el presidente volvió a mostrar su "alejamiento de la realidad social de nuestro país" e insistió "en sus mentiras". Tildó de "un ejercicio de cinismo político" que pretendiera trasladar que "la respuesta fue adecuada, la gestión fue eficaz y prácticamente todo se hizo bien".

Desde el Partido Popular, Joaquín Segado celebró el "rotundo éxito" de las concentraciones "a pesar de los intentos de boicot de la delegación del Gobierno y la estrategia del miedo que ha pretendido imponer el señor Lucas". Después de que el secretario general del PSRM acusara al presidente López Miras de "alta traición" por utilizar Ceuta para "dividir España", el portavoz parlamentario del PP se preguntó si para él "han cometido alta traición los miles de ciudadanos que ayer llenaron las plazas de los ayuntamientos de la Región".

La acogida de menores no se contempla

Que la Región de Murcia muestre su disponibilidad para coger menores extranjeros no acompañados de Ceuta no es, de momento, un escenario factible para el Ejecutivo murciano. Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Gobierno regional recalcó que, "durante los primeros días después de que se produjera esa llegada masiva a Ceuta, los ministros dijeron que los menores tenían que retornar", como también lo hizo "el propio Gobierno marroquí".

Por tanto, prosiguió, "el escenario que ahora mismo hay es el del retorno, mucho más cuando se trata de menores, que tienen que volver con sus familias", agregó.

Desde el Gobierno autonómico manifiestan que "la Región de Murcia es una región solidaria" y, para demostrarlo, afirman que solo en julio y agosto se han recibido 255 menores, más del doble que el año pasado. Además, en lo que llevamos de año son alrededor de 500 niños, niñas y adolescentes migrantes los acogidos.

"Este Gobierno considera que lo que hay que hacer es restablecer la normalidad en Ceuta y que todas las personas que han entrado irregularmente en Ceuta retornen a su lugar de origen", concluyó.