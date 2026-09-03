Gracia Adánez y Eduardo Osuna se disputarán el decanato de Medicina de la UMU

El profesorado y los responsables de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU) han regresado a sus puestos tras las vacaciones de verano sin tiempo para adaptarse a la vuelta, ya que tienen unas elecciones por delante. El próximo 18 de septiembre deben elegir al nuevo decano o decana y, si no hay cambios de última hora, la decisión estará entre dos nombres: Gracia Adánez o Eduardo Osuna, quienes están de momento en las quinielas y registrarán sus candidaturas en las próximas horas.

Al terminar el pasado curso, tocaba a su fin la segunda legislatura de Carmen Robles al frente de la Facultad de Medicina, lo que ha coincidido con la jubilación de la reconocida profesora de Anatomía Humana, que ha liderado en los últimos años la transformación de los estudios e infraestructuras de la titulación con mayor demanda de la Región de Murcia y a la que únicamente acceden aquellos alumnos con las mejores notas.

Robles está oficialmente jubilada desde este pasado martes, 1 de septiembre, el mismo día en el que asumía el puesto como decana suplente la profesora Gracia Adánez Martínez, miembro del equipo directivo saliente, según la resolución del vicerrector de Profesorado, Ernesto de la Cruz, a la que ha tenido acceso La Opinión y en la que se la designa hasta que se resuelva el proceso electoral que hay en marcha.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 4 de septiembre

El calendario electoral se puso en marcha a final del pasado mes de julio, cuando se publicó el censo, abriéndose el plazo para presentar candidaturas hasta este viernes, 4 de septiembre. Hasta el momento son dos los nombres que hay sobre la mesa. Gracia Adánez es profesora de la Universidad de Murcia, donde ha sido coordinadora de Medicina junto a Carmen Robles, médica del servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y presidenta de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Por su parte, Eduardo Osuna Carrillo-Albornoz es catedrático de Medicina Legal y Forense en la UMU y ocupó el cargo de director general de Universidades en la Comunidad Autónoma hace más de quince años.

Salvo que se presente algún nuevo candidato antes del mediodía de mañana viernes, uno de ellos dos se convertirá en el nuevo decano de Medicina de la Universidad de Murcia en las elecciones que hay convocadas el próximo día 18, un proceso con dos únicos nombres, como ha venido siendo habitual en las últimas convocatorias. En 2018 se presentaron Carmen Robles y Manuel Sánchez-Solís, imponiéndose la primera por 99 votos frente a 84; mientras que en las elecciones de 2022 fue también Robles la que salió reelegida frente a la candidatura liderada por el doctor Aníbal Nieto, con 104 votos frente a 77.

Carmen Robles, primera decana

Robles se convirtió en 2018 en la primera mujer al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y en estos últimos ocho años ha liderado la gran transformación de estos estudios en la institución universitaria. Durante su paso por el decanato, Medicina dejó su histórico edificio en el Campus de Espinardo para trasladarse al nuevo Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, integrándose todas las titulaciones sanitarias, "lo que nos ha permitido impulsar esa cercanía que se buscaba entre clínicos y preclínicos, al situarnos junto al Hospital Virgen de la Arrixaca y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB)", recordaba este miércoles haciendo repaso de su trayectoria.

Pero en este tiempo también se ha iniciado el cambio del plan de estudios de Medicina, con una mayor presencia de prácticas clínicas entre los alumnos desde primero de carrera, y se han impulsado proyectos como la realidad virtual como herramienta de formación.

Sin embargo, Carmen Robles se jubila "con una espina" clavada, el no haber podido sacar adelante el tan esperado concierto con el Servicio Murciano de Salud (SMS) para incluir la figura de ayudante doctor vinculado, "lo que permitiría a la UMU hacer cantera entre el profesorado y no tirar tanto de la figura del asociado". Por lo que lamenta que el convenio actual se haya venido prorrogando durante los últimos siete años.