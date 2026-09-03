El Gobierno regional exige a Hacienda retirar el nuevo modelo de financiación autonómica y reclama que la negociación "parta de cero"

Posiciones claras y definidas de cara al encuentro de este viernes entre Ejecutivo central y comunidades autónomas. El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio de Hacienda la retirada de la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica y que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes, donde se pretende abordar la reforma, suponga el inicio de una "negociación multilateral" y "partir de cero" entre todas las comunidades autónomas; no solo con un pacto uno que ha sido "previamente cerrado" para satisfacer los intereses de Cataluña.

Así lo ha trasladado la consejera de Hacienda, Marisa López Aragón, en una carta dirigida al ministro de Hacienda, Aracardi España, en la que vuelve a expresar la oposición de la Comunidad tanto al procedimiento seguido por el Ministerio como al contenido de la propuesta de financiación.

En el escrito, López Aragón recuerda que la Región continuaría entre las comunidades autónomas peor financiadas de España en términos de recursos por habitante ajustado, una situación que, sostiene, limita la capacidad de Murcia para prestar los servicios públicos fundamentales, como sanidad, educación o servicios sociales, en condiciones de igualdad con el resto de territorios. "Pasar de ocupar la última posición a situarse en la antepenúltima no puede considerarse una solución a la infrafinanciación estructural de la Región", lamenta.

Reprocha a Arcadi España que no haya respondido a las alegaciones de las autonomías antes del encuentro

La consejera cuestiona especialmente que Hacienda haya planteado la reforma mediante reuniones bilaterales con las autonomías y que, a la postre, la mayoría de ellas rechazaron el formato por haber sido pactado solo el separatismo catalán.

"Una reforma que afecta a los recursos de todas las comunidades no puede construirse a partir de un acuerdo bilateral previo ni mediante negociaciones separadas", recuerda la consejera en la carta en la que, además, lamenta que la información remitida por el Ministerio a finales de agosto de cara a este CPFF no abrirían un proceso de negociación, sino que se abordaría un modelo que, a juicio del Gobierno regional, ya estaría cerrado.

Críticas a la falta de respuesta a las alegaciones

Otro de los principales reproches de López Aragón se dirige también al trámite de audiencia abierto por Hacienda: a pesar de que todas las comunidades presentaron alegaciones a la propuesta, ninguna habría recibido respuesta, incluida la Región. "Cabe preguntarse, por tanto, para qué se concede audiencia a las comunidades si sus observaciones no reciben contestación ni forman parte de un verdadero proceso de negociación", plantea la consejera portavoz del Ejecutivo regional en la misiva.

Para la Comunidad, esta ausencia de respuesta "vacía de contenido" el trámite de audiencia y demuestra que no existe una voluntad efectiva de diálogo, sino la intención de avanzar con una propuesta previamente definida.

La propuesta del Gobierno regional pasa por retirar el modelo actualmente planteado y reformular el objetivo de la reunión del viernes. Murcia reclama que el orden del día deje claro que no existe un acuerdo que deba ser refrendado, sino que debe iniciarse una negociación entre el Gobierno de España y todas las comunidades.

La responsable autonómica de Hacienda defiende que esa negociación debe "partir de cero" y permitir que todas las autonomías puedan conocer, analizar y discutir los criterios, variables, recursos, mecanismos de nivelación y efectos distributivos del futuro sistema.