El Gobierno de la Región de Murcia defiende a Ceuta: "Tenemos derecho a saber que nuestras fronteras están debidamente protegidas"

La crisis migratoria de Ceuta es ya un capítulo muy importante para la historia reciente de España. La filtración en los medios de comunicación de los informes policiales que señalaban la implicación de los servicios de inteligencia marroquíes en este flujo de migrantes ha sido el colofón de una sucesión de hechos que han marcado el verano en el país peninsular.

Todo esto añadió más leña al fuego en un día en el que a lo largo de todo el país se habían convocado manifestaciones para apoyar a Ceuta. El Gobierno de la Región de Murcia no ha querido quedar al margen y ha emitido una declaración institucional al respecto. A continuación puedes leerla de forma íntegra:

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, ante la grave situación que sufren nuestros compatriotas de Ceuta tras los acontecimientos del pasado 30 de julio, cuando miles de personas cruzaron de manera premeditada y organizada las fronteras de España, acuerda formular la siguiente Declaración Institucional:

Ayer, la Región de Murcia abrazó a Ceuta. Y lo hizo de la manera más elocuente que puede hacerlo una sociedad: llenando sus calles para decir a los ceutíes que no están solos, que forman parte inseparable de España y que cuentan con el afecto, la solidaridad y el respaldo de todos los ciudadanos de la Región de Murcia.

La respuesta de los ciudadanos de la Región de Murcia fue ayer inequívoca. Llenaron calles y plazas para expresar de forma unida su apoyo sin fisuras a Ceuta en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Lo hicieron con serenidad, con firmeza y con el orgullo de quienes saben que la solidaridad entre españoles no entiende de distancias.

El Consejo de Gobierno quiere reconocer y agradecer expresamente esta respuesta ciudadana, que constituye un ejemplo de compromiso cívico y de defensa de los vínculos que nos unen como nación. La voz de los ciudadanos de la Región de Murcia, expresada ayer de manera multitudinaria, merece ser escuchada y recogida hoy por sus instituciones.

Ceuta no está sola. La Región de Murcia estará permanentemente a su lado, defendiendo su derecho y el de todos los ceutíes a continuar siendo, como lo han sido a lo largo de los siglos, parte esencial de esa patria común e indivisible que es España.

Ceuta es España. Lo es, con la misma legitimidad y dignidad que la Región de Murcia y que cada una de las ciudades, pueblos y regiones que integran nuestra nación. Lo es por su historia, por su presente y por su futuro. No está en cuestión y no aceptaremos que nadie cuestione su españolidad.

La prioridad es restablecer, con carácter inmediato, la normalidad en Ceuta. Es urgente que el Gobierno de España emplee todos los medios a su alcance para devolver la seguridad, la tranquilidad y la convivencia pacífica a los ciudadanos ceutíes. Que puedan volver a salir a la calle sin temor, llevara sus hijos al colegio, pasear, trabajar y abrir sus comercios con la certeza de que el Estado vela por su seguridad y protege sus derechos.

Los españoles, y entre ellos los más de un millón y medio de habitantes de la Región de Murcia, tenemos derecho a saber que nuestras fronteras están debidamente protegidas. Es imprescindible que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuenten con el respaldo, la dirección y los medios necesarios para cumplir su misión y garantizar la defensa de España, tanto en tierra como en el mar. Los acontecimientos vividos en Ceuta y la situación constatada en nuestras costas ponen de manifiesto que esta obligación no puede ser relegada ni demorada.

La Región de Murcia es un pueblo solidario y acogedor. Pero la solidaridad y la acogida no son incompatibles con la defensa de la legalidad. Quien haya entrado irregularmente y sin control en territorio español debe ser devuelto a su lugar de procedencia conforme a la ley. El cumplimiento de esta obligación constituye una garantía imprescindible de que el Estado funciona, de que las fronteras son efectivamente protegidas y de que se defienden los derechos de quienes residen legalmente en España.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en nombre de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, quiere trasladar a nuestros queridos compatriotas ceutíes su más firme solidaridad, afecto y apoyo en estos momentos de dificultad.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia quiere expresar, asimismo, su firme apoyo a las instituciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas, así como reconocer la responsabilidad, serenidad y determinación con las que están afrontando estos difíciles momentos.

La Región de Murcia estará junto a Ceuta y junto a quienes, desde sus instituciones, trabajan para preservar la seguridad, la convivencia y la dignidad de todos los ceutíes.

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