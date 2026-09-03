La Comunidad lanza su órdago final en su lucha contra el nuevo modelo de financiación: "Nuestro voto no puede ser otro que en contra"

"Nuestro voto no puede ser otro que en contra". El órdago final a horas de que arranque una reunión que tiene visos de ser una batalla perdida es más que contundente y firme. Si el Ministerio de Hacienda plantea la aprobación del sistema de financiación autonómica propuesto desde hace meses y no aboga por escuchar a las comunidades y plantear otro desde cero que sea más "real" y justo, el Gobierno regional se opondrá en la votación en el esperado Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este viernes en Madrid y en el que todas las autonomías presididas por el PP mostrarán su rechazo.

Pese a ello, la propuesta del Gobierno central tiene (salvo 'volantazo final') prácticamente garantizada su aprobación en la reunión prevista a partir de las diez y media de la mañana por cómo está configurado el sistema de votación de este órgano, que otorga al Estado la mitad de los votos y la otra mitad a las comunidades. Por tanto, el Ejecutivo central solo necesitaría el respaldo de solo una autonomía para alcanzar la mayoría necesaria: Cataluña y Canarias ya avanzaron que, salvo sorpresa de última hora, apoyarán el nuevo modelo.

La Comunidad no está dispuesta a darle el visto bueno a un sistema que, a su juicio, ha sido pactado al margen de los territorios -salvo con Cataluña- y que no resuelve el principal problema enquistado para la Hacienda autonómica: la infrafinanciación que viene sufriendo y que es, defienden, el motivo principal de la deuda pública que arrastra.

Rechaza validar un sistema que considera pactado unilateralmente con Cataluña y que lo mantendría como el tercer territorio peor financiado

"Lo que no vamos a hacer es acudir a convalidar un modelo que otros han decidido (en referencia al acuerdo unilateral de Sánchez con el separatismo catalán) y pactado previamente", advertía este jueves la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, insistiendo en que es necesario que la propuesta sea retirada y que la reunión sirva para iniciar una negociación "real" entre el Estado y las comunidades, tal y como formulaba en la carta escrita y enviada recientemente al ministro para reiterar el malestar del Gobierno murciano con la propuesta.

Aunque recordó que el Ejecutivo murciano lleva "desde hace años" reclamando un nuevo modelo de financiación y que es una cuestión "urgente y prioritaria" al ser la comunidad peor financiada, rechazan frontalmente pasar a ser la tercera peor financiada pese a la inyección de unos 1.188 millones de euros adicionales en 2027 en comparación con las reglas de reparto anteriores en caso de que se diese luz verde al nuevo modelo que defenderá esta mañana el ministro Arcadi España, aunque con pocos visos de que puedan convencer a las autonomías populares e incluso a algunas gobernadas por el socialismo que también recelan de él, como Castilla la Mancha o Asturias, y cuyos votos también serán en contra.

El Ministerio espera que salga adelante gracias al sistema de votación, pero su futuro se complica en el Congreso

Una de las principales quejas es que ninguna de las alegaciones formuladas por la Región y por el resto de autonomías han sido escuchadas ni tenidas en cuenta por Hacienda: que el Ministerio abriese un periodo para que las autonomías pudiesen presentar alegaciones al nuevo modelo puesto sobre la mesa y haya servido de poco es "especialmente relevador", lamentó la consejera portavoz.

"¿Para qué se pide la opinión de las comunidades autónomas si después ni siquiera se responde a lo que plantean?", cuestionaba este jueves López Aragón durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en San Esteban. "La respuesta es evidente. No hay voluntad de diálogo y lo único que se pretende es aprobar un modelo de financiación pactado unilateralmente con una única comunidad".

Gobierno y comunidades en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio. / Eduardo Parra - Europa Press

Se aprueba, pero no entra en vigor

La aprobación en el CPFF prevista, sin embargo, no supone la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación, sino un primer paso dentro de un proceso con más recorrido y que previsiblemente se topará contra una pared, ya que el principal obstáculo llegará cuando la propuesta tenga que ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

En ese punto, el Gobierno de Pedro Sánchez parte de una posición más complicada. El rechazo anunciado por buena parte de la oposición y la falta de apoyo de algunos de sus socios parlamentarios, entre ellos Junts, dificultan que el Ministerio de Hacienda pueda reunir los votos necesarios para sacar adelante el modelo en las Cortes.

Cabe recordar que el incremento de fondos destinado a la Comunidad entraría dentro de la subida global de las entregas a cuenta que para el próximo año alcanzaría los 5.302 millones de euros. En el último CPFF celebrado en julio el Ministerio anunció que estaba dispuesto a ofrecer un déficit "asimétrico" a aquellas comunidades con dificultades para cumplir los objetivos como la Región, pero al poco después el propio presidente murciano, Fernando López Miras, se oponía porque generaba "más desigualdad e injusticia" entre los diferentes territorios.