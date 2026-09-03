El Cabañuelo de Mula adelanta lo que espera para septiembre en Murcia y deja un aviso: "Posibilidad de dana en el Levante"

La Feria de Septiembre ya está en la cuenta atrás en Murcia, y con ella, las verbenas, los fuegos artificiales y las jornadas al aire libre que llenan el calendario de buena parte de los municipios de la Región durante este mes. Por eso, cada año, el avance del tiempo que ofrece Pepe Buitrago, conocido como 'el cabañuelo de Mula', se sigue con especial atención entre quienes ya tienen marcada en rojo su cita con las fiestas patronales.

Y este año, el mensaje no es del todo tranquilizador. Según sus observaciones, septiembre dejará tormentas y un ambiente "bastante revuelto" en determinados momentos del mes. Buitrago señala dos ventanas muy concretas a vigilar: "Los periodos que considero especialmente significativos serían del 3 al 9 y del 23 al 28 de septiembre".

Dos semanas a vigilar en plena Feria

Esas dos franjas no son un dato menor para quien organiza o disfruta de actos al aire libre en estas fechas. La primera, del 3 al 9, coincide con el arranque de buena parte de la programación ferial en la capital; la segunda, del 23 al 28, llega cuando muchos municipios ya están inmersos en sus propias fiestas patronales de finales de mes. Ni Buitrago ni las cabañuelas dan detalles hora a hora, pero sí marcan el mes como un periodo de cielos inestables más que de calma veraniega prolongada.

El propio cabañuelo insiste en que esta inestabilidad de septiembre no será flor de un día, sino el primer capítulo de una tendencia que, según él, se prolongará en los meses siguientes: "De septiembre en adelante, posibilidad de dana en el Levante", advierte, apuntando a que los episodios de lluvias fuertes tendrán protagonismo en el otoño mediterráneo.

Quién es 'el cabañuelo de Mula' y cómo elabora su pronóstico

Buitrago repite cada año el mismo aviso: sus cabañuelas no compiten con la meteorología ni pretenden ser una ciencia exacta. Se trata, explica, de una forma de observación que las gentes del campo han mantenido durante generaciones para anticiparse a sus cosechas.

"Mi padre me lo enseñó a mí, a él fue mi abuelo y así ha sido en mi familia durante generaciones. Por mi parte, yo sigo enseñando a mi nieto para que pueda entender qué nos dicen las señales", cuenta 'el cabañuelo de Mula', quien añade que "la meteorología y las cabañuelas hablan de lo mismo, pero son distintas cosas, no pretendo que nadie tenga que fiarse ni creer, pero sí respetar esta tradición que ha sido vital a lo largo del tiempo".

Su pronóstico, además, todavía no está cerrado del todo. "San Agustín, el 28 de agosto, pone el cierre a las cabañuelas, pero todavía falta la luna de octubre, una de las referencias que considero fundamentales para terminar de encajar las señales que la naturaleza nos ofrece a diario", explica, dejando la puerta abierta a matizar estas primeras impresiones en las próximas semanas.

Lo que viene después de septiembre, en dos frases

Más allá del mes de la Feria, Buitrago apunta a un otoño marcado por la inestabilidad, con episodios de lluvias y tormentas que se repetirán en distintos tramos de octubre y con la llegada de los primeros fríos ya en noviembre. Detrás de este comportamiento sitúa al fenómeno de El Niño, que (explica) podría repartir la humedad por España "siguiendo un recorrido de izquierda a derecha", aunque matiza que "cada territorio tiene su propio comportamiento y sus propias particularidades".

Para concretar cómo será el tramo final del año, el propio Buitrago prefiere esperar: será la luna de octubre la que termine de perfilar sus previsiones para diciembre y los meses siguientes. Mientras tanto, deja una idea clara sobre su forma de entender esta tradición: "Está escrito en el cielo todo lo que pasará en el suelo".