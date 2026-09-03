El alcalde de Molina de Segura reclama al Estado que reactive las obras contra las riadas

La suspensión de unas obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones ha llevado al Ayuntamiento de Molina de Segura a reclamar al Gobierno central una respuesta urgente. El alcalde, José Ángel Alfonso, ha trasladado esta preocupación al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una carta fechada este jueves, en la que pide desbloquear los trabajos y recuperar el Plan de Avenidas Extraordinarias.

Las actuaciones de las balsas de laminación de las cañadas de Morcillo y Mendoza quedaron afectadas por la decisión adoptada el pasado 25 de agosto por el Consejo Rector del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER). El acuerdo establece la suspensión temporal total, desde el 31 de agosto, de los expedientes financiados con cargo a este fondo que no puedan finalizar dentro del plazo del Plan de Recuperación.

Para Molina de Segura, el impacto resulta especialmente relevante porque las dos infraestructuras están concebidas como elementos de protección frente a las riadas. La inversión supera los seis millones de euros y las balsas tienen capacidad para retener más de 262.000 metros cúbicos de agua y liberarlos de manera progresiva, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en el municipio.

El alcalde advierte de que la paralización no solo genera un perjuicio económico, sino que deja al municipio en una situación de mayor vulnerabilidad ante episodios de lluvias torrenciales. La preocupación aumenta, según señala en su escrito, por la ausencia de una fecha concreta para recuperar los trabajos. El acuerdo del FRER condiciona la continuidad a la formalización de otro acuerdo, pero no establece un plazo para ello.

Plan de Avenidas Extraordinarias

La petición de Molina de Segura pasa por que la Secretaría de Estado inste a los órganos competentes a formalizar «con la máxima urgencia» el acuerdo necesario para reanudar las obras. Alfonso subraya que no se trata de «un expediente administrativo más», sino de una actuación vinculada a la seguridad de miles de vecinos.

La carta incorpora además una reivindicación de mayor alcance: la ejecución del Plan de Avenidas Extraordinarias, que el Ayuntamiento reclama desde hace años al Gobierno de España. Las balsas de Morcillo y Mendoza, sostiene el alcalde, son actuaciones necesarias, pero «no suficientes» para afrontar de forma integral el riesgo de inundaciones que afecta al término municipal.

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Alfonso reclama finalmente una respuesta «rápida, clara y con una fecha cierta» para la continuidad de las obras, ante la proximidad de los meses en los que pueden registrarse episodios de precipitaciones intensas.