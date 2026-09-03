Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios Huertos FeriaPlazas UMU y UPCTRomería FuensantaPregonero Carthagineses y RomanosFestivos septiembre
instagramlinkedin

Emergencias

El alcalde de Molina de Segura reclama al Estado que reactive las obras contra las riadas

La suspensión de las obras, balsas de laminación que debían retener más de 262.000 metros cúbicos de agua, incrementa la vulnerabilidad del municipio ante lluvias torrenciales

Cañadas de Mendoza y Morcillo en Molina de Segura.

Cañadas de Mendoza y Morcillo en Molina de Segura. / CHS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La suspensión de unas obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones ha llevado al Ayuntamiento de Molina de Segura a reclamar al Gobierno central una respuesta urgente. El alcalde, José Ángel Alfonso, ha trasladado esta preocupación al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una carta fechada este jueves, en la que pide desbloquear los trabajos y recuperar el Plan de Avenidas Extraordinarias.

Las actuaciones de las balsas de laminación de las cañadas de Morcillo y Mendoza quedaron afectadas por la decisión adoptada el pasado 25 de agosto por el Consejo Rector del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER). El acuerdo establece la suspensión temporal total, desde el 31 de agosto, de los expedientes financiados con cargo a este fondo que no puedan finalizar dentro del plazo del Plan de Recuperación.

Para Molina de Segura, el impacto resulta especialmente relevante porque las dos infraestructuras están concebidas como elementos de protección frente a las riadas. La inversión supera los seis millones de euros y las balsas tienen capacidad para retener más de 262.000 metros cúbicos de agua y liberarlos de manera progresiva, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en el municipio.

El alcalde advierte de que la paralización no solo genera un perjuicio económico, sino que deja al municipio en una situación de mayor vulnerabilidad ante episodios de lluvias torrenciales. La preocupación aumenta, según señala en su escrito, por la ausencia de una fecha concreta para recuperar los trabajos. El acuerdo del FRER condiciona la continuidad a la formalización de otro acuerdo, pero no establece un plazo para ello.

Plan de Avenidas Extraordinarias

La petición de Molina de Segura pasa por que la Secretaría de Estado inste a los órganos competentes a formalizar «con la máxima urgencia» el acuerdo necesario para reanudar las obras. Alfonso subraya que no se trata de «un expediente administrativo más», sino de una actuación vinculada a la seguridad de miles de vecinos.

La carta incorpora además una reivindicación de mayor alcance: la ejecución del Plan de Avenidas Extraordinarias, que el Ayuntamiento reclama desde hace años al Gobierno de España. Las balsas de Morcillo y Mendoza, sostiene el alcalde, son actuaciones necesarias, pero «no suficientes» para afrontar de forma integral el riesgo de inundaciones que afecta al término municipal.

Noticias relacionadas

Alfonso reclama finalmente una respuesta «rápida, clara y con una fecha cierta» para la continuidad de las obras, ante la proximidad de los meses en los que pueden registrarse episodios de precipitaciones intensas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  2. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  3. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  4. El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su 'asfixia
  5. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA
  6. Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones
  7. Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles
  8. La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca

El alcalde de Molina de Segura reclama al Estado que reactive las obras contra las riadas

El alcalde de Molina de Segura reclama al Estado que reactive las obras contra las riadas

Dos periciales concluyen que hubo maltrato en la 'granja de los horrores' de Alhama de Murcia

Dos periciales concluyen que hubo maltrato en la 'granja de los horrores' de Alhama de Murcia

Septiembre no 'salva' a los murcianos del calor: alerta amarilla este viernes en la Región

Septiembre no 'salva' a los murcianos del calor: alerta amarilla este viernes en la Región

El Gobierno regional vuelve a poner a Lucas en el disparadero por los tres guardias civiles heridos

La Región reclama en Bruselas que la recuperación de los caladeros permita volver a faenar más días

La Región reclama en Bruselas que la recuperación de los caladeros permita volver a faenar más días

La Comunidad lanza su órdago final en su lucha contra el nuevo modelo de financiación: "Nuestro voto no puede ser otro que en contra"

La Comunidad lanza su órdago final en su lucha contra el nuevo modelo de financiación: "Nuestro voto no puede ser otro que en contra"

La Región aprueba un fondo de 24 millones para financiar 149 obras en sus 45 municipios

La Región aprueba un fondo de 24 millones para financiar 149 obras en sus 45 municipios

El PSOE acusa a Miras de "condenar a la Región" a seguir a la cola de la financiación con su 'no' al nuevo modelo de financiación

El PSOE acusa a Miras de "condenar a la Región" a seguir a la cola de la financiación con su 'no' al nuevo modelo de financiación
Tracking Pixel Contents