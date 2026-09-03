Adiós a la baliza v-16: la DGT reconoce que "es bueno hacer una reflexión" tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla

El último dispositivo especial del verano finalizó el paso lunes, unos días en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) previó que se produjeran casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera.

Los viajes de retorno se sucedieron de manera escalonada y coincidieron con los de salida de los que se van de vacaciones en septiembre, con los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y con los que acudan al Gran Premio de Aragón de MotoGP, informó la DGT en un comunicado.

Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera. Un dispositivo que generó mucho debate en los últimos meses y que ha llegado incluso al Congreso.

"No hay marcha atrás"

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, defendió recientemente que con las balizas de señalización de emergencia, también conocidas como balizas V-16, y avería todo son "ventajas" y advirtió que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

Navarro se expresó así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", sentenció, al tiempo que remarcó que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

En su intervención, Pere Navarro alertó de la cifra de fallecidos por atropello en España y apeló a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra. "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", aseveró pese a destacar el "esfuerzo" de los ayuntamientos en materia de movilidad. De esta, dijo que si funciona "la seguridad vial puede funcionar".

Al hilo de ello, aludió a la situación de Galicia y sus condiciones "especiales" por la dispersión poblacional y los accidentes que se registran de peatones cuando van por vías que conectan distintas localidades rurales.

"Es bueno hacer una reflexión y llamar la atención sobre la seguridad vial", insistió para contraponer la cifra de fallecidos en este ámbito frente a otros, con un muerto cuando usaba un patinete y dos por bicicleta en todo el año.

Mientras, la alcaldesa herculina, Inés Rey, hizo referencia a la importancia de poner en el centro de las políticas al ciudadano. También ha apuntado a la necesidad de poner a la persona que va a pie en uno de los objetivos prioritarios.

Vox abre el debate

A su vez, Vox registró una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos. En la enmienda, a la que tuvo acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".

Cuidado con la 'L': así son las multas a los conductores noveles

El aumento de la movilidad registrado en agosto respondió a la coincidencia de tres flujos de tráfico, entre ellos el de los conductores que se han sacado el carné este mismo año. Como explican desde RACE, hay multas típicas de las que no se libran algunos conductores noveles, y la primera tiene que ver con la señal V-13, conocida popularmente como la 'L'.

Esta señal es obligatoria durante el primer año con el carné para alertar al resto de conductores de la falta de experiencia, y debe colocarse en la parte posterior izquierda del vehículo, en un lugar visible (no vale llevarla tumbada en la bandeja trasera). No cumplirlo supone una infracción leve con una multa de 100 euros. Pero ojo, porque la sanción también puede caer al revés: si llevas más de un año de carné y sigues circulando con la 'L', te arriesgas a la misma multa de 100 euros por hacer creer a los demás que eres un conductor inexperto cuando no lo eres, algo habitual entre quienes comparten coche, como padres e hijos o hermanos.

Fuente: La Nueva España