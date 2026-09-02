La UMU busca con "urgencia" profesores para Ciencias de la Salud

El nuevo curso está también a la vuelta de la esquina para los estudiantes universitarios, quienes esta semana apuran sus últimos días de vacaciones ante la inminente vuelta a las aulas el próximo lunes. Mientras tanto, la Universidad de Murcia (UMU) trata de cerrar todos los flecos para que el profesorado esté incorporado a sus puestos una vez que comiencen cada una de las asignaturas y para ello publicaba este martes varios concursos públicos para la provisión de plazas de profesor asociado en Ciencias de la Salud por el procedimiento de urgencia.

En concreto, las plazas que debe cubrir en Ciencias de la Salud son todas del departamento de Oftalmología, en este caso vinculadas a los hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia, puestos que han quedado vacantes por causas como jubilaciones o por la movilidad de los propios profesionales entre centros sanitarios, lo que les lleva a dejar su labor docente y no renuevan como profesores asociados.

Desde la propia Facultad de Medicina señalan que en esta ocasión han salido plazas de Oftalmología, pero antes lo han hecho también de otras especialidades, como Anatomía Patológica.

A las jubilaciones o la movilidad de profesionales se une también el cambio del Plan de Estudios de Medicina, que se está desarrollando de forma gradual y que este año afecta precisamente a la asignatura de Oftalmología, lo que hace que se desdoble y que haya que impartirla al doble de alumnos.

Grupos reducidos por las prácticas en hospitales

Al igual que ocurre con otras asignaturas clínicas, «Oftalmología requiere mucho profesorado, ya que se organiza en grupos reducidos de alumnos que reciben la parte teórica en la facultad y la práctica pasando consulta en los hospitales», de ahí que los profesores asociados tengan que estar vinculados a cada uno de los hospitales.

Fuentes de la UMU apuntan que la convocatoria de urgencia responde a la necesidad de agilizar el procedimiento y acortar los plazos, con el objetivo de que se resuelva lo antes posible.

Los contratos de profesor asociado que ofrece en este caso la Universidad de Murcia tendrán la duración de un año, con la posibilidad de que sean renovados. Las personas interesadas que reunan los requisitos pueden presentar la solicitud durante los próximos 15 días.

A la vez, se ha convocado un concurso para cubrir plazas de profesor ayudante doctor en el departamento de Psiquiatría y Psicología Social, así como otro de méritos para constituir bolsas de empleo para profesor sustituto en Derecho Penal, Metodología de las ciencias del comportamiento y Psicología básica.