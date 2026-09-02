Relevo en la dirección del Banco de España en Murcia: Luis Expósito toma las riendas de la sucursal regional

Cambio en la dirección del Banco de España en Murcia. El arranque del curso en este mes de septiembre llega a la institución pública con el nombramiento de Luis Expósito como nuevo director de la sucursal regional, sucediendo así en el cargo al anterior responsable, Antonio Ferragut, tras su jubilación el pasado mes de febrero.

Aunque en los últimos meses fue la interventora Ana María Jerez la que estaba haciendo las labores de directora en funciones, la institución de derecho público gobernada por José Luis Escrivá ha elegido ahora a Expósito, 'hombre de la casa', para tomar las riendas de la sede murciana.

Expósito cambia la dirección de la sucursal de Barcelona (donde venía ejerciendo desde el año 2017) por la de la Gran Vía de la capital del Segura después de haber ocupado cargos similares en Badajoz, Toledo y Alicante desde 2001. Ingresó en el Banco de España en 1991 como técnico en la Oficina de Balanza de pagos y desarrolló los primeros de 10 años de su carrera en la sucursal de Las Palmas.

Ha dirigido previamente las sucursales de Badajoz, Toledo, Alicante y Barcelona

Así, cuenta con una "dilatada experiencia" para reforzar la presencia e implicación del Banco de España en la sociedad murciana. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna (Tenerife) y en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. También ha realizado estudios de doctorado en Estadística aplicada a la economía y la dirección de empresas.

Transparencia y cercanía a la sociedad

Expósito "seguirá impulsando desde la delegación murciana el despliegue del Plan Estratégico 2030. Entre otros objetivos, como la transformación organizativa y tecnológica, el plan persigue reforzar la transparencia y la cercanía a la sociedad del Banco de España, así como impulsar la educación financiera como una herramienta clave para ayudar a la ciudadanía a adoptar decisiones mejor informadas y planificar adecuadamente su economía y sus finanzas. La red de sucursales jugará un papel destacado en esta estrategia de apertura a la ciudadanía", explica el propio organismo en un comunicado lanzado este martes.

Su principal objetivo seguirá siendo el de impulsar el Plan Estratégico 2030 de la institución

Y es que la sede del Banco de España de Murcia lleva tiempo ya trabajando para acercarse más a la ciudadanía y mostrar que es una institución pública abierta y transparente. Los empleados resaltaron hace unos meses a este periódico que las visitas al edificio y los cursos de educación financiera se están potenciando especialmente "gracias al boca a boca" que ha tenido una muy buena acogida sobre todo entre grupos escolares y de estudiantes de Secundaria de colegios e institutos de la Región, así como de personas mayores para recibir pautas y consejos para evitar posibles fraudes bancarios, entre otros.

Una sede con gran peso en el sureste

La importancia de la sucursal en nuestra Región es esencial, ya que no solo atiende a los usuarios murcianos: el Banco de España no tiene a día de hoy sede en todas las provincias y ni siquiera en todas las comunidades autónomas.

De hecho, en Castilla la Mancha no hay ninguna, por lo que ciudadanos de Albacete o de otras zonas de la autonomía vecina tradicionalmente han tenido que acudir a Murcia si querían ser atendidos presencialmente. Lo mismo ocurre con algunos andaluces procedentes de Almería o Granada: por cercanía, les pilla mejor la de Murcia que irse a Málaga o Sevilla.