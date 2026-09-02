La Región de Murcia pide en Bruselas plazos y fondos para afrontar el ajuste de sus acuíferos

Bruselas escucha el mensaje de la Región de Murcia: la escasez de agua no se puede abordar con las mismas reglas en todos los territorios. El Gobierno regional ha llevado a la Comisión Europea su experiencia en depuración, reutilización y digitalización, junto a una petición de financiación y de plazos adaptados a la realidad de una cuenca sometida a un déficit estructural.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, trasladó este planteamiento al director general adjunto de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Patrick Child, en una reunión celebrada este miércoles en Bruselas. La propuesta murciana pasa por convertir la Región en territorio de demostración de la nueva Directiva de aguas residuales urbanas y aprovechar su experiencia para desarrollar la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.

"Ponemos a disposición de la Comisión un modelo que lleva veinticinco años demostrando que la economía circular del agua funciona. Para la Región de Murcia la reutilización no es un objetivo: es la práctica diaria", afirmó Buendía.

Las cifras aportadas por el Ejecutivo regional reflejan ese recorrido. La Región depura 120 hectómetros cúbicos al año, equivalentes al 99% del agua utilizada en viviendas e industrias, y el 96% de ese volumen queda a disposición de las comunidades de regantes. El 87% de los cultivos de regadío utiliza riego localizado y de precisión, frente al 57% de media nacional.

El consejero Joaquín Buendia, este miércoles durante la reunión con responsables de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. / CARM

La nueva directiva plantea inversiones especialmente exigentes para territorios que ya han avanzado en depuración. Varias plantas murcianas cuentan con tratamiento cuaternario antes de que sea obligatorio y el sistema alcanzó en 2025 un 22,6% de autosuficiencia energética mediante renovables. El proyecto RegenIA, con 6,9 millones de euros y cofinanciación europea, incorporará inteligencia artificial en los 45 municipios.

La extensión de estas mejoras al conjunto del sistema exigiría reformar un centenar de instalaciones y movilizar cientos de millones de euros, sin una línea europea específica. "Los fondos europeos premian a las regiones que se están poniendo al día, no a las que ya hicieron el trabajo", advirtió Buendía.

Una transición gradual para los acuíferos

La segunda reclamación trasladada a Bruselas afecta al ritmo de adaptación de las extracciones subterráneas a la recarga natural. Desde 2027, la Región afrontará simultáneamente la reducción de recursos procedentes de otras cuencas mediante el Trasvase y el ajuste de las extracciones de los acuíferos. El desfase conjunto estimado alcanza los 400 hectómetros cúbicos anuales.

"Esos 400 hectómetros cúbicos (...) medidos frente a nuestra propia cuenca son la mitad de todo lo que produce el Segura en un año normal", señaló el consejero.

La posición regional no cuestiona el objetivo ambiental, sino el calendario. Buendía reclama una reducción progresiva de las extracciones, acompasada a la disponibilidad real de recursos alternativos, y recuerda que la Directiva Marco del Agua permite adaptar plazos y objetivos ante condicionantes naturales o costes desproporcionados.

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"Los acuíferos se recuperan a lo largo de décadas: eso es una condición natural, no un retraso administrativo", defendió Buendía.