La pobreza infantil marca la vuelta al cole en la Región de Murcia: cuatro de cada diez menores están en riesgo

La vuelta al cole llega este curso con una losa especial para miles de familias murcianas. Mientras los niños y niñas de la Región se preparan para volver a las aulas, los datos confirman que la Región de Murcia es, un año más, una de las comunidades autónomas más golpeadas por la pobreza infantil en España. Según el informe 'El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España', elaborado por Unicef España, la tasa de riesgo de pobreza monetaria entre menores en la Región alcanza el 40,2%, muy por encima de la media nacional, situada en el 28,4% (datos ECV-INE 2025).

En cifras absolutas, esto se traduce en unos 130.000 niños y niñas murcianos en riesgo de pobreza monetaria, una realidad que, según Unicef, se agrava especialmente en septiembre por los gastos añadidos que supone el inicio del curso escolar: material, libros, uniformes, actividades extraescolares o comedor.

“La pobreza infantil es una realidad todo el año, pero el inicio de curso presenta dificultades económicas para las familias y principalmente para aquellas con menos recursos, ya que los gastos adicionales que esta vuelta conlleva pueden incrementar las desigualdades y limitar, incluso, la participación en actividades cuyo coste no se pueden permitir. Es fundamental garantizar que todos los niños y las niñas tienen las mismas oportunidades de aprendizaje y participación y que estas no se vean limitadas por motivos económicos”, explica Carolina Olivares, presidenta de Unicef Comité Murcia.

Qué pasaría en Murcia con una prestación de 100 euros al mes por hijo

El informe de Unicef no se queda solo en el diagnóstico: también calcula el impacto que tendría en la Región de Murcia la implantación de una prestación universal por crianza. Según sus estimaciones, una ayuda progresiva de 100 euros mensuales por niño o niña reduciría la pobreza infantil en la Región en 4,2 puntos porcentuales, lo que equivale a un 10,4% menos de menores en situación de pobreza. En términos de personas, más de 12.700 niños y niñas murcianos saldrían de la pobreza gracias a esta medida.

El impacto en la Comunidad sería, de hecho, superior al que tendría esta misma prestación a nivel nacional, donde la reducción se quedaría en 3,6 puntos porcentuales (un 11,2% menos de menores en pobreza, más de 270.000 niños y niñas en toda España).

Un problema que exige respuesta desde todas las administraciones

Unicef España insiste en que la igualdad de oportunidades no se garantiza solo con una educación de calidad, sino que requiere protección económica real para las familias. En este sentido, recuerda que todos los niveles del Estado (central, autonómico y local) deben implicarse en la reducción de la pobreza infantil, y subraya el papel clave que juegan comunidades autónomas como la Región de Murcia, responsables de las políticas educativas y de buena parte de las prestaciones sociales.

Entre las medidas que propone la organización a nivel autonómico están mejorar las rentas mínimas o de ciudadanía para que protejan realmente a los hogares con menores vulnerables, por ejemplo aumentando su importe y cobertura, incluyendo a todos los miembros de la unidad familiar en su cálculo, ajustando las cuantías a las necesidades económicas reales, haciéndolas compatibles con otras ayudas e ingresos, o garantizando la conciliación en los programas de formación y empleo asociados a estas rentas.

Unicef también reclama una mayor coordinación entre administraciones y territorios, con una ventanilla única social, protocolos comunes de valoración y pasarelas automáticas que conecten las rentas mínimas o el Ingreso Mínimo Vital con ayudas educativas como las becas comedor, el material escolar, el transporte o las actividades complementarias.

“La educación es fundamental para romper el círculo de la pobreza, construyendo un sistema educativo equitativo e inclusivo se puede conseguir que mejoren las oportunidades de los niños y las niñas. Sin embargo, la educación por sí sola no puede compensar todas las desigualdades, por tanto, es necesario que se refuerce la protección económica de las familias, la reducción de la pobreza infantil debe ser una prioridad”, concluye Carolina Olivares.

La pobreza infantil, la tasa más alta de la Unión Europea

A nivel nacional, España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil: un 28,4% de los niños, niñas y adolescentes, unos 2,23 millones, está en riesgo de pobreza monetaria. Un contexto en el que la Región de Murcia se sitúa muy por encima de esa media, lo que refuerza, según Unicef, la urgencia de actuar desde el ámbito autonómico para revertir una tendencia que golpea con especial dureza a la infancia murciana.