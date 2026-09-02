Unas 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez

Los murcianos respondieron a la llamada de socorro de Ceuta y fueron alrededor de 30.000 las personas que abarrotaron las plazas de la Región. A las ocho de la tarde estaban citados para formar parte de la concentración de apoyo a la ciudad autónoma, que sufrió hace poco más de un mes la entrada masiva de unos 70.000 migrantes en situación irregular. Según datos de la Policía Nacional difundidos por la Delegación del Gobierno, unas 20.000 personas se reunieron en la Glorieta de Murcia, 5.000 frente al Consistorio de Cartagena y 2.500 en Yecla. La cifra podría ser mayor, ya que la Policía Local de la ciudad portuaria eleva la asistencia a más de 15.000 personas. Además, no se ha hecho recuento de los municipios más pequeños.

Según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que impulsó estas concentraciones en todos los ayuntamientos de España, así como los partidos políticos de corte conservador como PP y Vox, estos actos no eran contra nadie. Sin embargo, los gritos contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, media hora antes de las ocho evidenciaban que no todo el mundo lo veía así. Ni las canciones de Viva Suecia o Arde Bogotá lograban calmar los ánimos de una plaza que aún estaba a más de treinta grados a la sombra.

L.O.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, fue muy claro: "Los ceutíes han sido abandonados por el Gobierno de España, pero el resto de los españoles no los vamos a abandonar", señaló, afirmando que "la unidad de España no se negocia, que la integridad territorial de España no se cuestiona y que la soberanía de España en Ceuta tampoco se cuestiona".

El jefe de Ejecutivo murciano, que lleva semanas criticando la gestión del Gobierno de España de una crisis migratoria, humanitaria y geopolítica, insistió en que "no hay derecho a lo que están pasando los ceutíes" después de "aquella invasión teledirigida, según los informes de la Policía, por el Gobierno de Marruecos".

L.O.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, exigió al Gobierno de España que habilite "todas las medidas y herramientas para poner una solución definitiva a corto plazo a esta problemática, pero sobre todo para garantizar que nunca jamás se va a volver a poner en cuestión la soberanía de España y la protección y la seguridad de todos los españoles".

Fueron ellos los encargados de izar las banderas de España y de Ceuta en la puerta del Ayuntamiento. Fue el único momento en el que se guardó el silencio. Tal vez porque sonaba el himno de España. Cuando terminó ese momento, volvieron los cánticos contra Sánchez. Si no se le insultaba, se exigía su dimisión.

Fueron pocos los dirigentes del PP y Vox que se perdieron esa cita. Hasta el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, se dejó ver por allí.

Pilar López, ceutí (o caballa) residente en Murcia, fue la encargada de leer el manifiesto desde el balcón de la Casa Consistorial. "Desde aquí arriba, viendo a tanta gente reunida para apoyar a nuestra ciudad, quien vive lejos de casa como yo se da cuenta de algo que ya sabía, pero que hoy siente con más fuerza: que Murcia está con Ceuta y que no estamos solos".

López explicó que "Ceuta no puede afrontar sola una situación de esta magnitud" y pidió a los murcianos que no se olviden de la ciudad autónoma "cuando las cámaras se marchen" ni "cuando Ceuta deje de ocupar las portadas".

"No pedimos ningún privilegio. Pedimos algo tan sencillo como poder vivir con normalidad: salir a la calle con tranquilidad, llevar a los niños al parque, hacer deporte, abrir los negocios, pasear por la Plaza de África como se ha paseado siempre. Vivir con la misma seguridad y libertad con la que puede hacerlo cualquier familia en Murcia o en cualquier otro lugar de España", subrayó.

Lee, íntegro, el manifiesto en apoyo a Ceuta leído por una ceutí en Murcia Lee, íntegro, el manifiesto en apoyo a Ceuta leído por una ceutí en Murcia

Las miles de personas allí congregadas aplaudieron especialmente cuando pidió al Ejecutivo central recursos para la Guardia Civil y Policía Nacional: "Necesitan contar con todos los medios humanos, materiales y tecnológicos que requieran para cumplir su misión".

También señaló que "quienes hayan entrado de forma irregular en España y no tengan derecho a permanecer merecen un retorno digno, humano y conforme a la ley, con todas las garantías".

Algún grupo no supo entender cuando la lectora del manifiesto deseó que Ceuta pueda volver a ser" lo que ha sido siempre: un lugar de convivencia" puesto que comenzaron a corear "España cristiana y no musulmana".

Pilar López terminó su intervención agradeciendo la asistencia y con tres vivas a Ceuta, Murcia y España, dando lugar, una vez más, al himno de España, que sonó dos veces. Los asistentes dieron la concentración por concluida cuando entonaron una última vez el 'Pedro Sánchez, me gusta la fruta' y un 'Soy español, español, español' para rematar. Todo por Ceuta y contra Pedro Sánchez.

La 'otra' concentración Las de los ayuntamientos no fueron las únicas concentraciones a las ocho de la tarde. En la Plaza de San Agustín, en el barrio de San Andrés, organizaciones de izquierdas se reuniron en apoyo al pueblo de Ceuta y en rechazo al racismo y al odio contra las personas migrantes. Allí se han congregado en torno a dos centenares de personas, según los organizadores, y se cantaron consignas como "ningún ser humano es ilegal" o "nativa o extranjera, la misma clase obrera". Miembros del Partido Socialista y de Podemos estuvieron presentes, como Carmina Fernández y María Marín, portavoces parlamentarias de estos partidos en la Asamblea.

Las imágenes de la concentración en defensa de Ceuta en Murcia / Juan Carlos Caval

La Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, abarrotada

Al ritmo de la canción ‘Un pueblo es’ comenzó este miércoles por la tarde la concentración en apoyo a Ceuta en una abarrotada Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, donde miles de personas corearon "Pedro Sánchez, hijo de puta", "Marlaska, dimisión" y "¿Dónde está el PSOE?". La concentración fue más bien una manifestación contra el Ejecutivo central, especialmente contra el presidente del Gobierno.

Antes de comenzar el acto, convocado por el propio Ayuntamiento, la Asociación Cartagena Siempre y la Asociación Cultural Héroes de Cavite, los asistentes comentaban alarmados la llegada de pateras a la Cartagena. “Aquí llegan pateras todos los días del año, aunque solo ha salido la que ha llegado cuando estaba todo el mundo en la playa”, comentaban algunos.

El presidente de la patronal del metal, Tomás Martínez Pagán, fue el encargado de conducir el acto en el que Gonzalo Wandosell leyó un manifiesto en el que reclamó al Gobierno más medios para proteger la frontera y defiende la soberanía española sobre Ceuta.

“Estamos aquí como pueblo español. Estamos aquí por Ceuta. Estamos aquí por España”, proclamó Wandosell, quien centró centra buena parte de su discurso en la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio.

Iván Urquízar

“Basta de que los ciudadanos de Ceuta vivan con angustia mirando su frontera. Basta de respuestas improvisadas a problemas planificados durante años. Basta de tratar como una simple cuestión migratoria lo que es un ataque a la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de España”, afirmó.

Durante la lectura, Wandosell trasladó también las críticas recogidas en el manifiesto hacia la respuesta del Gobierno de España ante la crisis, considerando que la actuación del Ejecutivo ha sido “insuficiente” y planteando cuestiones sobre las medidas de prevención, los posibles fallos producidos y las actuaciones previstas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. El manifiesto defendió, al mismo tiempo, la necesidad de mantener relaciones estables con Marruecos, aunque reclama que estas se desarrollen bajo los principios de “respeto y reciprocidad”.

Entre las principales reivindicaciones planteadas desde Cartagena figuró el refuerzo permanente de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Ceuta, acompañado de mayores medios humanos, materiales y tecnológicos. Asimismo, msolicitó una mejora de las infraestructuras fronterizas, un fortalecimiento de los servicios de inteligencia para anticipar posibles nuevas entradas masivas y que Ceuta reciba el tratamiento correspondiente a su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea.

También reclamó que se agilicen, “dentro de la legalidad y con todas las garantías”, las expulsiones de aquellas personas que entren irregularmente en territorio español.

La declaración dedicó además una parte de su contenido a reconocer la labor desarrollada por los ciudadanos de Ceuta y por los efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, así como por sanitarios, funcionarios, trabajadores de los servicios públicos y voluntarios que participaron en la respuesta a la situación vivida en la ciudad autónoma.

“Desde el Palacio Consistorial de Cartagena hasta el Faro de Punta Almina; desde nuestro Mediterráneo hasta Benzú y El Tarajal: nos separan kilómetros, pero nos une España”, expuso Wandosell.

La minifestación en defensa de Ceuta en Cartagena, en imágenes / Iván Urquízar

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, proclamo junto a los miles de asistentes: "¡Ceuta no se vende!, ¡Ceuta se defiende!". “Cartagena une su voz con toda claridad para decir a nuestros hermanos de Ceuta que no están solos, que sentimos como nuestra la situación que están sufriendo y que España tiene la obligación de protegerles. Lo ocurrido en Ceuta es de una enorme gravedad. Una gravedad que se hace más indignante día a día. Miles de personas han entrado de manera irregular y masiva por una frontera española desde un país que quiere apropiarse de Ceuta”, aseguró la primera edil.

Asimismo, la regidora municipal afirmó que “los ceutíes tienen derecho a sentir que el Estado les protege. Y tienen derecho a la verdad. Tienen derecho a recibir todos los medios para blindar la frontera y para garantizar la seguridad en sus calles. Tienen todo el derecho a disponer de todos los recursos para volver a la normalidad”.

Desde Vox, el líder local de la formación, Gonzalo López Pretel, subrayó que “el sufrimiento y el colapso que vive Ceuta no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de las políticas de fronteras abiertas y el efecto llamada promovido por las distintas administraciones y ONG”.

Por ello, el portavoz municipal advierte de que, si no se actúa con firmeza y determinación inmediata, “el escenario que hoy castiga a la ciudad autónoma se replicará de manera inevitable en Cartagena y en el resto de municipios costeros del Levante”.

“Nuestro respaldo al pueblo de Ceuta es absoluto. Son españoles que están sufriendo en primera línea las consecuencias de una invasión migratoria descontrolada que amenaza su seguridad y la soberanía de nuestra nación. No podemos permitir que el Gobierno central ni las instituciones autonómicas sigan mirando hacia otro lado mientras nuestras fronteras son vulneradas a diario”, concluyó López Pretel.

El líder de MC, Jesús Giménez Gallo, defendió que “Cartagena como no podía ser de otra manera está con Ceuta porque Ceuta y España son Cartagena. Además Cartagena es como Ceuta primera línea primera línea de frontera y primera línea con el problema de la inmigración así que desde el principio propusimos que se celebrará esta concentración y estamos muy satisfechos de que la sociedad civil se haya sumado y por qué no decirlo que se haya acabado sumando también el Ayuntamiento a pesar de que la alcaldesa no lo tenía en sus planes”.

Concentración en Mula para apoyar a Ceuta, este miércoles / Micaela Fernández

Cientos de personas congregadas en otros municipios

Unas 500 personas respaldaron en Mula el apoyo al pueblo de Ceuta en un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento. Durante la lectura del Manifiesto en Solidaridad y Apoyo al pueblo de Ceuta, el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, acompañado por los concejales de PSOE y PP, mostraba su apoyo firme a Ceuta y todos los ceutíes. Resaltaba que “desde cada ayuntamiento, desde cada pueblo y cada ciudad de España se alzaba la voz con un mensaje claro y rotundo: Ceuta no está sola, eres y serás siempre España”.

Del mismo modo, afirmaba que Ceuta ha respondido ante esta situación excepcional "pero no puede hacerlo sola, necesita ayuda". “Pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación”.

En la Comarca del Río Mula, los ciudadanos de Pliego, Campos del Río y Albudeite también secundaron esta concentración nacional.

En Pliego, la concentración fue secundada por vecinos y autoridades populares, en Campos del Río, se concentraban vecinos y los grupos municipales PP y Por mi Región, mientras que en Albudeite los vecinos lucían banderas de España frente al Ayuntamiento y la escalinata de la parroquia.

Manifestación en Águilas en apoyo a Ceuta / Jaime Zaragoza

También en otras localidades como Caravaca de la Cruz o Águilas la asistencia al acto en apoyo a la ciudad autónoma fue masiva.