Ceuta desune a la política murciana, que se reparte en hasta tres tipos de covocatorias

Si todos quieren mostrar su apoyo a los ceutíes y alzar la voz en defensa de la soberanía nacional, cabría preguntarse por qué no lo hacen todos juntos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convocó este miércoles a las ocho de la tarde concentraciones en todos los ayuntamientos de España, que estarán respaldadas en la Región de Murcia por el Partido Popular y Vox. Por su parte, el PSOE anunció ayer que acudirá a los actos organizados por los consistorios en los que gobierna. Pero, como no hay dos sin tres, Podemos llamó este miércoles a la participación en la concentración contra el racismo que tendrá lugar a las ocho de la tarde en la plaza San Agustín de Murcia, en el multicultural barrio de San Andrés.

Podemos

"Hoy, como no puede ser de otro modo, vamos a salir a la calle a apoyar al pueblo de Ceuta y la soberanía española, pero también a rechazar el racismo y el odio contra las personas migrantes", manifestó la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín, quien apeló a la "mayoría social" que rechaza las "maniobras de Marruecos y de sus socios Israel y Estados Unidos", y que rechaza también la "nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y la instrumentalización que están haciendo la derecha y la ultraderecha de esta crisis para imponer su agenda racista y dividirnos".

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24 horas antes, Podemos informaba de que había registrado una moción en la Asamblea Regional para pedir a la Comunidad Autónoma que impulse un boicot a los productos de estos tres países y para que se abra a la acogida de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta.