Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga AutobusesCaballito Mar MenorLa Vuelta en la RegiónParo Médico Región
instagramlinkedin

Política

Ceuta desune a la política murciana, que se reparte en hasta tres tipos de covocatorias

A las concentraciones de las ocho de la tarde impulsadas por la Federación de Municipios y a las de los ayuntamientos socialistas se suma ahora otra contra el racismo, secundada por organizaciones más a la izquierda

Podemos llama a la participación en la concentración por Ceuta y contra el racismo de este miércoles en Murcia

Podemos llama a la participación en la concentración por Ceuta y contra el racismo de este miércoles en Murcia

Podemos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Si todos quieren mostrar su apoyo a los ceutíes y alzar la voz en defensa de la soberanía nacional, cabría preguntarse por qué no lo hacen todos juntos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convocó este miércoles a las ocho de la tarde concentraciones en todos los ayuntamientos de España, que estarán respaldadas en la Región de Murcia por el Partido Popular y Vox. Por su parte, el PSOE anunció ayer que acudirá a los actos organizados por los consistorios en los que gobierna. Pero, como no hay dos sin tres, Podemos llamó este miércoles a la participación en la concentración contra el racismo que tendrá lugar a las ocho de la tarde en la plaza San Agustín de Murcia, en el multicultural barrio de San Andrés.

Podemos llama a la participación en la concentración por Ceuta y contra el racismo de este miércoles en Murcia

Podemos llama a la participación en la concentración por Ceuta y contra el racismo de este miércoles en Murcia

Podemos

"Hoy, como no puede ser de otro modo, vamos a salir a la calle a apoyar al pueblo de Ceuta y la soberanía española, pero también a rechazar el racismo y el odio contra las personas migrantes", manifestó la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín, quien apeló a la "mayoría social" que rechaza las "maniobras de Marruecos y de sus socios Israel y Estados Unidos", y que rechaza también la "nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y la instrumentalización que están haciendo la derecha y la ultraderecha de esta crisis para imponer su agenda racista y dividirnos".

Noticias relacionadas

24 horas antes, Podemos informaba de que había registrado una moción en la Asamblea Regional para pedir a la Comunidad Autónoma que impulse un boicot a los productos de estos tres países y para que se abra a la acogida de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  2. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  3. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  4. La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'
  5. El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su 'asfixia
  6. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA
  7. Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones
  8. Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles

Ceuta desune a la política murciana, que se reparte en hasta tres tipos de covocatorias

Agosto enfría el empleo en la Región: sube el paro en más de 2.000 personas y cae con fuerza la contratación

Agosto enfría el empleo en la Región: sube el paro en más de 2.000 personas y cae con fuerza la contratación

Unos 250 nidos de vencejos frenan las obras del colegio Loreto de San Javier y obligan a reubicar a 12 grupos de alumnos

Unos 250 nidos de vencejos frenan las obras del colegio Loreto de San Javier y obligan a reubicar a 12 grupos de alumnos

Relevo en la dirección del Banco de España en Murcia: Luis Expósito toma las riendas de la sucursal regional

Relevo en la dirección del Banco de España en Murcia: Luis Expósito toma las riendas de la sucursal regional

La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes

La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes

¡Promoción de septiembre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

¡Promoción de septiembre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

El caballito resiste en el Mar Menor: más avistamientos que nunca y una nueva hornada de juveniles

El caballito resiste en el Mar Menor: más avistamientos que nunca y una nueva hornada de juveniles

La UMU busca con "urgencia" profesores para Ciencias de la Salud

La UMU busca con "urgencia" profesores para Ciencias de la Salud
Tracking Pixel Contents