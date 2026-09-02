La fruta de hueso murciana, víctima de la especulación: el agricultor cobra precios de derribo

La campaña de fruta de hueso en la Región de Murcia llegaba al verano con unas perspectivas que, sobre el papel, no apuntaban a grandes desequilibrios. La reducción de plantaciones en los últimos años había permitido ajustar la oferta y la demanda en el mercado europeo, pero la evolución de los precios ha terminado alejándose de esa previsión. Para Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia, las dificultades se han concentrado especialmente a partir de finales de mayo, cuando las cotizaciones dejaron de corresponderse, a su juicio, con la situación real de la producción y el consumo.

El inicio de la campaña había sido razonablemente positivo. Desde abril y hasta aproximadamente el 20 de mayo, los precios se mantuvieron en niveles que el sector consideraba aceptables. Después, la situación cambió y buena parte de las variedades de fruta de hueso comenzaron a comercializarse con precios bajos en origen, según explica Moreno. El verano, además, estuvo marcado por temperaturas muy elevadas, unas condiciones que en principio podían favorecer el consumo de productos como el melocotón.

La principal crítica de UPA se dirige a la formación de los precios a lo largo de la cadena. Moreno atribuye el comportamiento registrado durante la campaña a una "especulación pura y dura" por parte de supermercados y grandes mercados, al considerar que no se habría producido un exceso generalizado de fruta que justificara las cotizaciones percibidas por los agricultores. Algunas variedades sí registraron desajustes productivos derivados de las condiciones meteorológicas, pero, según Moreno, la mercancía terminó saliendo al mercado y vendiéndose.

La distancia entre lo que percibe el agricultor y el precio que paga el consumidor constituye otra de las cuestiones señaladas por la organización agraria. Los precios en origen llegaron a situarse en torno a los 15-20 céntimos por kilo en los últimos días de la campaña, mientras que en el supermercado podían alcanzar los 60 o 70 céntimos, según los datos que maneja Moreno. "La diferencia es brutal", sostiene el responsable de UPA Murcia, que considera especialmente difícil la situación para aquellos productores que han tenido que afrontar cotizaciones de apenas 15 céntimos.

Los costes de producción añaden presión a unas cuentas que ya llegan muy ajustadas. Transporte, energía y otros insumos han encarecido la actividad, mientras que la desaparición de determinados envases de plástico también ha incrementado, según Moreno, los costes asociados a la comercialización. En esas condiciones, una cotización de alrededor de 20 o 22 céntimos podría permitir cubrir gastos en determinados casos, mientras que los 15 céntimos resultan insuficientes.

Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia. / L. O.

El problema, además, no se limita a una variedad concreta. La organización agraria sitúa las dificultades en distintos momentos de la campaña y en diferentes productos. La fruta de hueso se encuentra entre los cultivos afectados, mientras que melón y sandía también han sufrido importantes oscilaciones. Las temperaturas han tenido un papel relevante en ese comportamiento, aunque Moreno cuestiona que puedan explicar por sí solas la evolución de los precios.

La sandía ha ofrecido un ejemplo especialmente llamativo. El comienzo de la campaña murciana estuvo condicionado por cierta coincidencia temporal entre las producciones de Almería bajo plástico y las procedentes de Marruecos. Sin embargo, Moreno considera que ese solapamiento fue puntual y que la producción marroquí dejó después de coincidir con la murciana. Pese a ello, los precios han mantenido una evolución irregular y, cuando la campaña estaba prácticamente agotada y las temperaturas continuaban siendo elevadas en Europa, la cotización seguía siendo muy baja.

El 70% de la producción marroquí en manos de españoles, franceses y holandeses

La presión de las importaciones de terceros países también preocupa al sector, aunque UPA distingue entre los distintos orígenes. En el caso de Marruecos, Moreno sostiene que buena parte de las producciones están vinculadas a empresas y productores europeos. Según los datos que cita, alrededor del 70% de las producciones marroquíes estarían siendo realizadas por españoles, franceses y holandeses. El responsable agrario considera que esta circunstancia introduce una particularidad en la competencia, ya que parte de la producción que llega desde terceros países responde en realidad a inversiones de operadores europeos.

Turquía representa, a su juicio, una preocupación diferente. Moreno apunta a la entrada de fruta de hueso y sandía procedente de ese país y reclama un mayor control sobre las condiciones en las que se producen y comercializan esos alimentos. La organización agraria tiene previsto solicitar una reunión con el Ministerio para abordar esta cuestión y reclamar medidas relacionadas con las normas comerciales y los controles de los productos procedentes de terceros países.

Las diferencias regulatorias entre los mercados europeos y algunos países terceros forman parte de la preocupación expresada por UPA. Moreno señala que los productos turcos llegan directamente a compradores de supermercados europeos y considera necesario reforzar los controles sobre las importaciones. En este contexto, también menciona problemas detectados en partidas de cítricos por la presencia de productos fitosanitarios prohibidos en Europa, una circunstancia que, según indica, ha provocado numerosas detenciones de mercancías.

La normativa sobre la cadena alimentaria tampoco ofrece, según UPA, una respuesta suficiente para controlar todas las operaciones que afectan al producto murciano. Moreno explica que la legislación española tiene un ámbito territorial limitado y plantea la necesidad de avanzar hacia unas reglas comunes en el conjunto de Europa. La propuesta pasa por reforzar las normas contra las prácticas comerciales desleales y establecer mecanismos de control sobre las relaciones contractuales entre cooperativas, exportadores y grandes cadenas de distribución.

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El objetivo que plantea el responsable de UPA Murcia no pasa tanto por reclamar ayudas directas como por modificar las condiciones en las que el producto llega al mercado.