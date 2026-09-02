Los diputados de la Asamblea Regional se cogen los viernes libres

Revuelo en la oposición tras la alianza entre Partido Popular con José Ángel Antelo y Virginia Martínez para recortar la actividad parlamentaria durante el nuevo curso político que empieza, el último de la legislatura. "El PP ha decidido, apoyado por los tránsfugas de Vox, declarar los viernes inhábiles", denunció este miércoles la portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, quien, además, les acusa de retrasar el inicio de las sesiones.

Del mismo modo se expresó la portavoz de Podemos, María Marín, tras la celebración de la reunión conjunta de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces en el Parlamento murciano. María Marín criticó la "reducción escandalosa" de la actividad parlamentaria que han intentado aprobar el PP junto a Antelo y Martínez, eliminando cualquier comisión los viernes. "Esta es la derecha y la ultraderecha que tanto critican el absentismo laboral, mientras se reducen el calendario a cuatro días por semana", manifestó la diputada, añadiendo que populares y ex de Vox han intentado también "reducir aún más el cupo de iniciativas que tienen los grupos de la oposición, para acallar cualquier voz crítica y dificultar cualquier control al Gobierno del señor López Miras".

Servicios Jurídicos estudiará una propuesta de los 'populares' para reducir el cupo de iniciativas de los grupos

"Se trata de un tijeretazo que incumple el artículo 81 del reglamento de la Asamblea, que es ilegal y que la letrada de la Cámara debe parar inmediatamente, porque si no lo harán nuestros servicios jurídicos", advirtió.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara autonómica, Rubén Martínez Alpañez, denunció que el Partido Popular "ya goza de mayoría absoluta" gracias al "transfuguismo", y acusó al PP de haber "comprado dos tránsfugas" con los que intentó hacer una maniobra 'ilegal' en materia de distribución de cupos, provocando la suspensión de ese punto de la sesión. Los de Abascal tampoco están de acuerdo con que la actividad parlamentaria se concentre de lunes a jueves.

Segado ve "más que razonable" la reducción de jornada por estar ante un año electoral

Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular, recordó que "de los últimos 52 viernes solo hubo actividad parlamentaria en seis de ellos", criticando así que "algunos quieran transformar una decisión normal en algo extraordinario". Segado entiende que esta reducción es "más que razonable" tratándose del "último año electoral". Aseguró que en el PP tendrán "mucha actividad en este último año electoral: todos los viernes, los sábados y los domingos", dijo.

El nuevo portavoz del Grupo Mixto, José Ángel Antelo, esgrimió la razón del año electoral para concentrar la actividad parlamentaria de lunes a jueves.

Acuerdos

Durante la reunión se acordó el calendario de días hábiles e inhábiles parlamentarios de este cuarto año legislativo, que se divide en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero se extenderá hasta el próximo 22 de diciembre y el segundo período ordinario de sesiones comenzará el 1 de febrero de 2027 y finalizará el 18 de marzo de 2027.

También se ha acordado que, durante los períodos ordinarios de sesiones, se celebrarán dos Plenos a la semana, siendo uno de impulso los martes por la mañana y uno de control los miércoles por la mañana. Las comisiones parlamentarias se reunirán los lunes y los jueves.

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En cuanto a las propuestas de los grupos parlamentarios relativas a los cupos de iniciativas, han quedado pendiente de estudio por los Servicios Jurídicos de la Cámara.