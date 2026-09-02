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Desembarco empresarial en Ceuta: López Abad viajará a la ciudad para mostrar el apoyo de la Croem a negocios y trabajadores

El presidente de la patronal regional acudirá la próxima semana a la reunión de la CEOE para respaldar al tejido productivo caballa ante la crisis migratoria

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Foto: Juan Carlos Caval / Vídeo: Atlas News

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Adrián González

Adrián Foncillas

Desembarco empresarial en mitad del polvorín en el que se ha convertido Ceuta para mostrar el apoyo a sus ciudadanos, empresas, autónomos, trabajadores e instituciones. El presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad, acudirá el próximo miércoles 9 de septiembre a Ceuta para participar en la reunión de los órganos de gobierno de CEOE convocada para analizar la situación de la ciudad autónoma y "trasladar el apoyo y compromiso" del empresariado español y murciano ante la crisis migratoria que están sufriendo en las últimas semanas.

El encuentro estará presidido por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y contará con la participación así de los principales responsables territoriales de la organización empresarial en nuestro país.

Así, desde Croem aseguraron que la participación de López Abad en este encuentro "permitirá trasladar de forma directa" a los representantes de Ceuta el "respaldo al empresariado de la ciudad autónoma y defender la adopción de medidas que contribuyan a preservar el empleo, la inversión y la confianza necesarias para su desarrollo económico".

Analizarán la situación de seguridad y logística además de reclamar medidas para proteger el empleo, facilitar liquidez y refinanciar la deuda

Durante la reunión se analizará especialmente la situación de seguridad y logística de Ceuta y su incidencia en el normal desarrollo de la actividad empresarial. Asimismo "se valorarán las medidas necesarias para proteger el tejido productivo, mantener el empleo y favorecer la recuperación económica", apuntan desde la patronal murciana.

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En este contexto, se abordarán, entre otras, las propuestas planteadas por la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), orientadas a facilitar liquidez, apoyar el mantenimiento del empleo, favorecer la refinanciación de deuda y agilizar los procedimientos administrativos.

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