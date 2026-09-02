Otros cuatro días de huelga en los autobuses de la Región amenazan con 'trastocar' la Romería de la Fuensanta en Murcia

Los autobuses volverán a parar durante varios días clave del mes de septiembre en la Región de Murcia con el perjuicio para miles de usuarios que a diario usan este servicio para desplazarse y que tengan que buscarse otra alternativa.

Tanto los conductores que prestan servicio en las líneas urbanas e interurbanas (a excepción de aquellas de largo recorrido que realizan más de 20 kilómetros de trayecto) como los del Tranvía de Murcia amenazan con convocar otros cuatro días de huelga para volver a denunciar la situación que sufren ante el bloqueo del convenio laboral del transporte público, que lleva meses estancado en la misma casilla.

Tras meses de negociaciones y después de las movilizaciones y paros que ya se realizaron en julio, la negociación del convenio colectivo ha llegado sin avances a septiembre: la última reunión celebrada este martes en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL) volvía a evidenciar el "desacuerdo" entre los sindicatos USO, UGT y Comisiones Obreras y la patronal regional del transporte, Froet, para desbloquear el conflicto laboral.

La principal discrepancia continúa siendo la misma que provocó el enfrentamiento antes del verano: la elaboración de un calendario anual de descansos que permita a los alrededor de 1.500 trabajadores de empresas del sector como Monbus, Alsa o Interbus, entre otras, conocer con antelación sus jornadas laborales para "tener una vida digna, familiar y social" así como poder "conciliar" su vida laboral y personal. Frente a esta posición, cabe recordar que la patronal mantiene sus reservas ante un sistema que, según la parte empresarial, podría dificultar la organización y los costes de las compañías.

La elaboración de un calendario anual de descansos vuelve a ser el principal escollo entre trabajadores y empresas

"Lamentablemente ha sido imposible lograr un entendimiento, ya que la parte empresarial no ha cedido en ningún momento su postura. Desde la parte social hemos planteado varias alternativas y opciones con el fin de evitar llegar a la huelga, pero ninguna de ellas ha sido aceptada", exponía este martes María Jesús Pose, presidenta del comité de transportes de Cartagena (Alsa) por UGT.

Cuándo no habría servicio

Así, salvo que haya una solución de última hora que lo evite en la próxima reunión convocada para el próximo miércoles 9, los sindicatos siguen con su pretensión de ir a la huelga los días jueves 10, viernes 11, lunes 14 y martes 15 de septiembre, coincidiendo así con la Romería de la Virgen de la Fuensanta de Murcia.

Los paros serían especialmente significativos este último día dado que muchos usuarios y vecinos de localidades limítrofes, como Alcantarilla, Molina de Segura o Santomera, entre otros, usaban el transporte público para ir a la capital y despedirse de la Morenica en una mañana en la que decenas de miles de personas salen a las calles.

"El único camino viable que nos queda es hacer presión y terminar ejerciendo nuestro derecho a la huelga. Ahora más que nunca debemos permanecer unidos y firmes. Esta lucha no es por unos pocos, sino por los derechos y la conciliación de todos los trabajadores", concluía el escrito remitido por Pose tras la conclusión del encuentro en la sede del CES.

Ya a mediados del pasado mes de junio las organizaciones sindicales consideraron «agotada» la vía del diálogo y plantearon movilizaciones y paros ante la falta de respuesta a sus principales reivindicaciones.

"Dificulta la planificación de la vida personal"

Los trabajadores vienen denunciando que el actual sistema les obliga a permanecer disponibles durante buena parte del año, con turnos variables y modificaciones que "dificultan la planificación de su vida personal". Además del calendario laboral, las organizaciones sindicales reclamaron entonces mejoras salariales, entre ellas una subida del 2,9% para 2026 y actualizaciones para los siguientes ejercicios vinculadas a la evolución del IPC nacional.

Pero su 'lucha' no era solo ganar más dinero, sino, principalmente, regular ese calendario laboral para saber cuándo descansaban y poder estar con sus familiares, defendieron entonces los representantes sindicales durante el conflicto iniciado en junio.

La falta de previsión, sostenían, afectaba especialmente a quienes tenían responsabilidades familiares y hacía difícil organizar con normalidad vacaciones, citas médicas, actividades familiares o fines de semana. Los sindicatos denunciaron además que los refuerzos de determinadas líneas se venían realizando en ocasiones recurriendo a las mismas plantillas, sin un incremento proporcional de conductores, lo que terminaba repercutiendo sobre los descansos y las condiciones laborales.