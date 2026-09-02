El caballito resiste en el Mar Menor: más avistamientos que nunca y una nueva hornada de juveniles

El caballito de mar vuelve a dejar señales de esperanza en el Mar Menor. Los avistamientos registrados este verano por ciudadanos son más numerosos que en campañas anteriores y, además, buena parte de los ejemplares observados son juveniles, un indicio que apunta a una temporada reproductiva favorable. La prudencia, sin embargo, sigue marcando cualquier diagnóstico sobre la recuperación de la especie, después de los fuertes retrocesos sufridos en los últimos años.

José Antonio Oliver, coordinador de la asociación Hipocampus, explica que la red de avistamientos de la organización está recibiendo este verano más observaciones que ningún otro año que recuerde. La mayoría corresponde a ejemplares pequeños, nacidos durante la actual temporada reproductiva, una circunstancia que permite contemplar con cierto optimismo la evolución de la población.

«Está siendo un buen año reproductivo porque la mayoría que están viendo son pequeños», señala Oliver. La importancia de estos juveniles radica en su capacidad para alcanzar la edad adulta y comenzar a reproducirse durante el próximo año. Ese proceso podría traducirse en un buen reclutamiento reproductivo y favorecer un incremento de la población dentro de los niveles actuales.

El escenario todavía dista, no obstante, de la recuperación que tuvo el caballito de mar antes del fuerte declive registrado entre 2019 y 2021. La experiencia de años anteriores obliga a mantener las cautelas. En 2018, recuerda el coordinador de Hipocampus, la evolución también parecía prometedora, pero la situación cambió radicalmente al año siguiente, cuando se produjo una mortandad masiva.

La recuperación, por tanto, necesita tiempo y, sobre todo, estabilidad en las condiciones ambientales del Mar Menor. La especie tiene un ciclo de vida corto, de modo que varios años reproductivamente buenos pueden provocar un crecimiento relativamente rápido de la población, aunque sin alcanzar necesariamente los niveles de épocas anteriores.

«El año que viene puede ser un buen año», apunta Oliver, siempre que no aparezcan episodios ambientales que vuelvan a comprometer a la laguna. La evolución meteorológica y del agua durante las próximas semanas y meses será especialmente importante para determinar si el balance positivo de este verano puede consolidarse.

Un caballito, en el Mar Menor. / L. O.

Más avistamientos, pero pocos datos de muestreo

La aparente contradicción entre la ausencia de ejemplares en los muestreos realizados hasta ahora por Hipocampus y el aumento de avistamientos ciudadanos (entre otros, de socios de ARBA Cartagena-La Unión) tiene una explicación relacionada con el propio esfuerzo de seguimiento. Los censos de la asociación se han reducido este año y, por tanto, todavía no existe un volumen de muestreo suficientemente amplio como para extraer conclusiones cuantitativas sobre el tamaño de la población.

La red ciudadana, en cambio, está proporcionando observaciones prácticamente en todo el Mar Menor, algunas de ellas de ejemplares de caballitos preñados. En temporadas anteriores los caballitos podían aparecer más concentrados en determinadas zonas, mientras que este verano los avisos están llegando desde lugares diferentes, lo que apunta a una distribución más amplia de los ejemplares.

Oliver considera que un mayor número de muestreos probablemente habría permitido localizar algunos de esos caballitos. Por ahora, la información disponible sirve principalmente como señal cualitativa de que la especie está presente y de que existe una importante presencia de juveniles.

Un Mar Menor con luces y sombras

Las condiciones de la laguna tampoco ofrecen un escenario completamente uniforme. El estado general del Mar Menor no ha sido especialmente malo durante este año, según la valoración de Hipocampus, aunque determinados puntos continúan presentando problemas. Punta Brava, algunas zonas de Los Alcázares y áreas como Los Nietos permanecen entre los enclaves más complicados.

La temperatura del agua constituye uno de los principales elementos de preocupación. Este verano se han alcanzado valores de hasta 32 grados y el calentamiento comenzó antes de lo habitual, con registros cercanos a los 30 grados ya a finales de mayo.

Un caballito del Mar Menor avistado hace poco días. / ARBA Cartagena-La Unión

Ese incremento térmico supone un factor adicional de presión para una especie especialmente sensible a las condiciones del medio. Aun así, la existencia de amplias zonas que mantienen unas condiciones razonablemente buenas permite que el balance global de la temporada sea más favorable que en los peores escenarios recientes.

La gran incógnita se sitúa ahora en la capacidad del ecosistema para mantener esa estabilidad. Un episodio extremo podría truncar el proceso de recuperación, como ya ocurrió en el pasado. Por ello, desde Hipocampus prefieren hablar de una señal positiva más que de una recuperación consolidada.

El peligro de sacar al caballito del agua

La creciente popularidad del caballito de mar entre los bañistas también tiene una cara menos amable. Las redes sociales han difundido imágenes de personas que sacan ejemplares del agua para fotografiarlos o mostrarlos dentro de cubos y botellas, una práctica que la asociación considera especialmente perjudicial.

El problema no es únicamente el contacto físico con un animal delicado. El traslado a recipientes pequeños puede elevar rápidamente la temperatura del agua y reducir su disponibilidad de oxígeno, mientras el estrés provocado por la manipulación incrementa las necesidades respiratorias del animal.

«Lo que no hay que hacer es sobre todo sacarlo, moverlo del sitio, a algunas personas les cortaría las manos», advierte irónicamente Oliver. La recomendación para cualquier bañista que encuentre un ejemplar es sencilla: observarlo sin tocarlo y dejarlo en el lugar donde ha elegido permanecer.

La ubicación tampoco es casual. El caballito puede haber encontrado allí alimento, refugio o incluso una posible pareja. Su inmovilidad durante largos periodos forma parte de su comportamiento y no significa necesariamente que se encuentre en peligro.

Exposición ‘Caballitos de Mar’ en el Acuario de la UMU / Juan Carlos Caval

La única excepción se produce cuando el ejemplar se encuentra realmente en peligro, por ejemplo, fuera del agua o en una zona donde previsiblemente vaya a quedar varado y morir. En esas circunstancias sí resulta necesario intervenir. La recomendación de Hipocampus pasa por llamar al 112, desde donde se puede activar la intervención del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.

Otras actividades

La participación ciudadana también desempeña un papel importante en el seguimiento de la especie. La red de avistamientos de Hipocampus continúa abierta durante el verano y permite incorporar a los censos observaciones realizadas por bañistas y usuarios del Mar Menor.

La asociación desarrolla además censos específicos de caballitos, itinerarios submarinos destinados a acercar a niños y familias a la biodiversidad de la laguna y el Proyecto Plumbum, centrado en retirar del fondo marino plomo procedente de la pesca deportiva para facilitar su reciclaje.

La información y las vías de participación están disponibles en la página de la asociación, donde también se puede consultar cómo colaborar como socio. La aportación anual indicada por Hipocampus es de 20 euros, destinada principalmente a cubrir el seguro de responsabilidad civil de las actividades.

En un verano de señales todavía frágiles, cada pequeño caballito observado adquiere así un significado especial. La presencia de juveniles abre una ventana de esperanza, pero la historia reciente del Mar Menor aconseja no bajar la guardia: para que esos ejemplares lleguen a adultos y se reproduzcan, la laguna tendrá que ofrecerles un entorno estable durante los próximos meses.