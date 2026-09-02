Educación
El anteproyecto de Ley de la Ciencia de la Región llega al Consejo Jurídico
Este es el último paso de su tramitación antes de que sea remitida a la Asamblea Regional
A.G.M.
La tramitación de la futura Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia sigue avanzando. El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha entregado este miércoles al presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayrén, el anteproyecto de la norma, una vez incorporadas las aportaciones realizadas tras el dictamen del Consejo Económico y Social (CES).
Con este nuevo paso, el texto queda pendiente del pronunciamiento del Consejo Jurídico, cuyas consideraciones permitirán realizar una nueva revisión técnica y continuar perfeccionando la futura norma antes de completar su tramitación y ser remitida a la Asamblea Regional.
La futura ley supone la mayor renovación del marco regional de I+D+i en cerca de dos décadas y actualiza un sistema regulado actualmente por una normativa de hace 19 años. Su objetivo es reforzar la capacidad científica y tecnológica de la Región, facilitar la transferencia del conocimiento hacia el tejido productivo y la sociedad y mejorar la atracción, retención y retorno del talento investigador.
Entre sus novedades se encuentran la creación del Comité de Ética de la Investigación e Innovación Científica, el impulso de la ciencia abierta y ciudadana y una regulación específica de instrumentos como la compra pública de innovación, los entornos controlados de pruebas o ‘sandboxes’ y las tecnologías de uso dual.
"Llegamos a esta fase con un texto más participado y técnicamente más sólido, fruto de un proceso en el que hemos querido escuchar y aprovechar las aportaciones de los distintos órganos e instituciones", destaca el titular de Universidades e Investigación, quien señala que "el objetivo es que la Región cuente con una ley útil, moderna y preparada para responder a las necesidades de nuestro sistema científico durante los próximos años".
"El paso por los diferentes órganos consultivos es una oportunidad para enriquecer el anteproyecto y dotarlo de mayores garantías", afirma Vázquez, quien sostiene que "queremos llegar a la Asamblea Regional con la mejor ley posible y con un texto capaz de generar el mayor consenso en torno a algo tan estratégico como la ciencia, la tecnología y la innovación".
Propiedad intelectual
El anteproyecto también regula la propiedad industrial e intelectual de los resultados de investigación, garantiza al personal investigador un porcentaje mínimo del 40% de los beneficios derivados de su explotación y refuerza la internacionalización, la colaboración público-privada y la conexión del sistema regional con el Espacio Europeo de Investigación.
Asimismo, incorpora de forma transversal la igualdad de género y la discapacidad, potencia la simplificación administrativa y establece nuevos instrumentos para disponer de más información y evaluar de forma permanente las políticas públicas de ciencia e innovación.
"Estamos construyendo un marco estable para que el talento, la investigación y la innovación tengan cada vez más peso en el desarrollo económico y social de la Región", concluye Juan María Vázquez, quien subraya que "esta ley debe ayudarnos a convertir más conocimiento en oportunidades, competitividad y bienestar para los ciudadanos".
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