Agosto enfría el empleo en la Región: sube el paro y cae con fuerza la contratación

El desempleo vuelve a repuntar en la Región de Murcia tras el parón veraniego. Las oficinas públicas de empleo registraron 75.993 personas en paro el pasado mes de agosto, 2.005 más que en julio, lo que supone una subida del 2,71 por ciento en solo un mes, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comparación interanual tampoco deja buenas noticias: hay 1.790 parados más que hace justo un año, un incremento del 2,41 por ciento que contrasta con la subida algo más moderada registrada a nivel nacional, donde el paro creció un 1,92 por ciento en agosto.

El paro extranjero, el que más crece

Si hay un colectivo que ha marcado la subida del desempleo murciano este mes ha sido el de los trabajadores extranjeros. Su tasa de paro se disparó un 10,88 por ciento respecto a julio, con 1.211 desempleados más, hasta alcanzar los 12.346 extranjeros sin trabajo en la Región. De ellos, 1.725 proceden de la Unión Europea y los 10.621 restantes son de fuera de la UE.

La foto interanual es aún más llamativa: el paro entre la población extranjera ha crecido un 36,39 por ciento en los últimos doce meses, con 3.294 personas más en esta situación.

Servicios, el sector que más empleo destruye

Por actividades económicas, el sector servicios fue el que peor evolución registró en agosto, con 875 parados más hasta sumar 49.968 desempleados. Le siguió el colectivo sin empleo anterior, que aumentó en 407 personas hasta las 9.436.

Más atrás quedaron la construcción, con 257 nuevos parados (5.473 en total); la agricultura, con 255 más (3.983); y la industria, el sector que menos paro generó pese a sumar también 211 desempleados, hasta los 7.133.

Más mujeres en paro, salvo entre los jóvenes

El desempleo femenino sigue siendo mayoritario en la Región: de los 75.993 parados registrados en agosto, 46.545 son mujeres y 29.448 hombres, es decir, el 61,25 por ciento del total.

La tendencia se invierte, sin embargo, entre los menores de 25 años. En este tramo de edad, con 7.810 parados, son ellos los que superan a ellas: 4.123 hombres frente a 3.687 mujeres. Entre los mayores de 25 años (68.183 desempleados en total) la balanza vuelve a inclinarse hacia el lado femenino, con 42.858 mujeres frente a 25.325 hombres.

En cuanto al paro extranjero por sectores, el grueso se concentra en servicios (5.517 desempleados), seguido del colectivo sin empleo anterior (3.945), agricultura (1.590), construcción (659) e industria (635).

Caída de la contratación

El mes de agosto también dejó un frenazo en la firma de contratos. El Ministerio de Trabajo contabilizó 45.890 contratos en la Región de Murcia, un 15,29 por ciento menos que en julio, es decir, 8.283 contratos menos. De ese total, 22.025 fueron indefinidos y 23.865 temporales.