La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes

La Región de Murcia afronta este miércoles una jornada de contrastes: calor en ascenso en la mayor parte del territorio y riesgo de tormentas en la comarca del Noroeste, que estará en aviso amarillo durante buena parte de la tarde. Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción para hoy.

Según el organismo estatal, el día comenzará con cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes bajas en la parte suroriental de la Región. A medida que avancen las horas, se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales y tormentas en el Noroeste, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Además, la Aemet prevé polvo en suspensión en la mitad sur de la Región.

Aviso amarillo en el Noroeste, de 14.00 a 20.00 horas

El foco de atención de la jornada está en la comarca del Noroeste, donde la Aemet ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas, activo entre las 14.00 y las 20.00 horas. Se trata de un aviso de riesgo bajo, pero que no hay que perder de vista: el organismo prevé precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían venir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Este episodio de inestabilidad en el Noroeste murciano no es un caso aislado. Según la Aemet, este miércoles hasta ocho comunidades autónomas están en aviso por lluvias, tormentas o calor en toda España, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y las altas presiones, con cielos en general poco nubosos o despejados en la Península. Por la tarde, sin embargo, se formarán nubes de evolución en los interiores del tercio oriental, con posibilidad de tormentas acompañadas de rachas muy fuertes y granizo en el sistema Ibérico y en las sierras del sureste, una zona que incluye a la propia Región de Murcia.

El calor no da tregua: hasta 35 grados en el interior

Mientras el Noroeste vigila el cielo, el resto de la Región seguirá notando la subida de las temperaturas. Las mínimas apenas variarán, pero las máximas irán en ascenso, con un viento flojo y variable que tenderá a soplar de componente este y que podrá volverse moderado a partir del mediodía.

Según los datos facilitados por la Aemet, Caravaca de la Cruz vivirá una jornada con 17 grados de mínima y hasta 35 de máxima, la misma cota que alcanzarán Lorca, con una mínima de 20 grados, y Yecla, que partirá también de 17 grados por la mañana. La ciudad de Murcia se moverá entre los 20 grados de mínima y los 34 de máxima, mientras que Cartagena será la localidad más suave del día, con una máxima de 32 grados, aunque su mínima de 22 grados anuncia otra noche tropical en la costa.

Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla comparten así el termómetro más alto de la jornada, con máximas de 35 grados, mientras que Cartagena se mantiene como el punto más suave gracias a la influencia del litoral.