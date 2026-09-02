Unos 250 nidos de vencejos frenan las obras del colegio Loreto de San Javier y obligan a reubicar a 12 grupos de alumnos

La presencia de cientos de vencejos ha obligado a replantear el calendario de unas obras previstas para mejorar la eficiencia energética del colegio Nuestra Señora de Loreto, en San Javier. Los trabajos de sustitución de las cubiertas se retrasarán tras localizarse unos 250 nidos de estas aves en el edificio, mientras que la Consejería de Educación ha preparado un traslado temporal de parte del alumnado para poder avanzar con la impermeabilización del pabellón.

La medida afectará a 12 grupos de cuarto, quinto y sexto de Primaria, cuyos alumnos comenzarán el curso el próximo 8 de septiembre en instalaciones situadas fuera del colegio. La reorganización permitirá ejecutar las obras con mayor agilidad y reducir el riesgo de que las clases tengan que interrumpirse si se producen episodios de lluvia durante los trabajos.

La decisión fue comunicada por el director general de Centros Educativos e Infraestructuras, Luis Gómez, durante una reunión mantenida con la primera teniente de alcalde de San Javier, María Dolores Ruiz; la directora del centro y concejala de Educación, María José Bernal; el equipo directivo y representantes de la asociación de padres y madres.

Los cuatro grupos de cuarto de Primaria tendrán sus clases en dependencias del colegio La Paz, mientras que los ocho grupos de quinto y sexto se repartirán entre el Conservatorio de Música de San Javier y aulas de la Escuela Oficial de Idiomas.

La Consejería habilitará además un servicio de autobús para facilitar los desplazamientos. El alumnado será recogido a primera hora en el colegio Nuestra Señora de Loreto y trasladado hasta las instalaciones donde se impartirán las clases, con regreso al centro al término de la jornada lectiva. El servicio de comedor continuará funcionando en el propio colegio para estos estudiantes.

El director general de Centros Educativos e Infraestructuras, Luis Gómez, durante la reunión celebrada con las concejalas del Ayuntamiento de San Javier, el equipo directivo del colegio y representantes de la asociación de padres y madres. / CARM

"Esta decisión se ha tomado para que las obras se puedan finalizar en el menor tiempo posible y para que el alumnado pueda volver al centro cuando acaben los trabajos en el inmueble", señaló Gómez.

Los vencejos, trasladados a El Valle

La aparición de los nidos ha condicionado una actuación que ya estaba programada para renovar las cubiertas del centro educativo. Los ejemplares de vencejo han sido trasladados al Centro de Recuperación de Fauna de El Valle, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.

La intervención prevista en el colegio de San Javier cuenta con un presupuesto de 800.000 euros e incluye tanto la renovación de las cubiertas como la instalación de un sistema de generación de energía solar para autoconsumo. La actuación contempla los tres edificios del centro y la caseta que alberga el depósito de gas. En conjunto, se sustituirán 2.410 metros cuadrados de cubierta y se instalarán placas fotovoltaicas con una potencia de 30 kW.

Según las previsiones de la Consejería, la instalación permitirá reducir alrededor de un 30% la factura eléctrica del colegio. La renovación de las cubiertas también persigue mejorar el aislamiento térmico y reducir hasta ocho grados la temperatura en el interior de los edificios, con el consiguiente incremento del confort para alumnos y docentes.

Las obras forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática de la Región de Murcia, que contempla 166 actuaciones en colegios e institutos. El programa dispone de un presupuesto superior a los 48 millones de euros y, según los datos facilitados por la Administración regional, ya se ha ejecutado más de la mitad de la inversión prevista.

Ecologistas reclama conservar la colonia de vencejos

Ecologistas en Acción y colectivos vecinales de Santiago de la Ribera han reclamado que la retirada de las cubiertas de amianto del CEIP Virgen del Loreto, que consideran necesaria, se ejecute con medidas que garanticen la conservación de la histórica colonia de vencejos que nidifica en el centro. La organización pide proteger tanto a los polluelos que se encuentran actualmente en desarrollo como incorporar en la nueva cubierta elementos que permitan a estas aves continuar utilizando el edificio para reproducirse en los próximos años. Ecologistas recuerda que los vencejos, al igual que las golondrinas y los aviones comunes, son especies protegidas y que sus nidos no pueden destruirse ni alterarse durante la época de reproducción, por lo que reclama una planificación previa y la supervisión de especialistas en fauna durante las obras.

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La organización considera que la actuación puede servir además para demostrar que la mejora de las infraestructuras públicas y la conservación de la biodiversidad son compatibles. Como precedente, cita una intervención realizada en La Manga, donde la demolición de un edificio en ruinas amenazaba colonias de murciélagos, vencejos y otras aves. La solución adoptada entonces consistió en instalar en las proximidades varias torres de nidos para facilitar la continuidad de las especies. Para Ecologistas en Acción, una alternativa similar podría incorporarse al proyecto del colegio de San Javier mediante elementos específicos de nidificación en la nueva cubierta. La entidad también recuerda que el centro perdió recientemente más de una decena de grandes pinos que proporcionaban refugio y alimento a numerosas aves y albergaban especies como la ardilla roja, por lo que considera especialmente importante evitar un nuevo deterioro de la biodiversidad del entorno del Mar Menor.