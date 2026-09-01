Más turistas extranjeros que nunca: pasan más tiempo y gastan más en un julio histórico para la Región de Murcia

Nunca antes se había alcanzado una cifra tan alta de visitantes procedentes de otros países y, además, lo han hecho pasando más tiempo y gastando más dinero para el beneficio de nuestra economía y mercado laboral. La Región de Murcia recibió el pasado julio un total de 162.652 turistas extranjeros, la cifra más alta para este mes de la serie histórica, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes. Este dato supone un crecimiento interanual del 36%, por encima de la tasa nacional (4,6%) y el tercer mayor incremento por comunidades. En concreto, visitaron la Comunidad 43.182 turistas más que en julio del pasado año, tal y como resaltó el Gobierno regional.

En cuanto al gasto total que han realizado los turistas extranjeros en sus viajes, se alcanzó la cifra récord de 216,2 millones de euros, un 2,8% más que el registrado en ese mismo mes de 2025. Asimismo, la duración media de la estancia de estos visitantes se situó en julio en 12,1 días, la más alta de todas las comunidades autónomas, mientras que la media nacional fue de 7,2 días.

Los mercados emisores predominantes vuelven a ser Reino Unido, Francia, Bélgica y Países Bajos

En lo que respecta a la procedencia de los turistas, Reino Unido, Francia, Bélgica y Países Bajos, junto a los países nórdicos, Alemania y Portugal, son los principales focos del turismo internacional llegado a la Región de Murcia, y el aéreo se confirma como el medio de transporte dominante en esta categoría.

Siete meses batiendo marcas

En el acumulado de los siete primeros meses de 2026 han viajado hasta la Región de Murcia un total de 745.089 turistas extranjeros. Esta cifra supone un registro récord y es un 8,7% superior al mismo periodo de 2025.

Según la estadística Egatur del INE, en los siete primeros meses del año el gasto medio diario de los turistas extranjeros que visitaron la Región alcanzó los 120,87 euros, un 3,5% más que en 2025 (superior al dato nacional, que es del 3,1%), alcanzando en global un acumulado para este periodo de 992 millones de euros de gasto, frente a los 961 millones de 2025, un 3,3% más.

En el acumulado enero-julio de 2026, la duración media de la estancia de los turistas extranjeros en su visita a la Región se situó en once días, confirmándose como la comunidad autónoma con mayor duración de la estancia de estos turistas.

La ocupación extrahotelera, al alza

El INE también ha hecho pública la estadística referente a la ocupación extrahotelera en los primeros siete meses del año, periodo en el que los establecimientos extrahoteleros de la Región registraron 195.182 viajeros, lo que supone un incremento interanual del 3%.

Por procedencia, el número de turistas nacionales, un total de 136.399, creció un 2,5% respecto al año anterior, mientras que el de viajeros extranjeros, un total de 58.786, aumentó un 4,1% (superior al incremento en el conjunto del país, que fue del 3,4%).

En lo que respecta al mes de julio, se contabilizaron 232.331 pernoctaciones en los alojamientos extrahoteleros de la Región, lo que supone un crecimiento respecto al mismo mes de 2025 del 5,4% (un 0,9% en España). La Región de Murcia fue, en concreto, la quinta comunidad autónoma con el mayor incremento interanual.

Las pernoctaciones registradas de los turistas nacionales en la Región fueron 198.874, un 4% más que en julio de 2025, y los extranjeros originaron 33.456 pernoctaciones, un 14,3% más que en el año anterior (la media nacional descendió en esta ocasión un 2,2%).