Estas son las cinco rutas en bici que recomienda La Vuelta a España a su paso por la Región de Murcia

La Vuelta a España llega a la Región de Murcia este 2 de septiembre, recorriendo ocho municipios desde el inicio de etapa en Cartagena hasta su final en Lorca. Pero la belleza de la Región no se limita a los 154 kilómetros que recorrerá el pelotón, sino que se extiende por cada uno de sus rincones. La Vuelta 26, en asociación con la web de planificación de rutas Komoot, ha compartido sus cinco propuestas variadas para que los aficionados al ciclismo puedan disfrutar de los paisajes murcianos sobre dos ruedas.

La Manga del Mar Menor de punta a punta

La Manga del Mar Menor / komoot

Esta ruta recorre toda la extensión de la Manga, un escenario único con el mar Menor a un lado y el Mediterráneo al otro. Durante el recorrido pasarás junto a las salinas de Marchamalo y los molinos salineros, dos lugares vinculados al paisaje y a la historia de la zona. El trazado es prácticamente llano y discurre en su mayor parte por superficies pavimentadas, por lo que se puede avanzar a un ritmo tranquilo.

Está catalogada como dificultad moderada con una distancia de 36,7 km y una duración estimada de dos horas. Además, el punto de inicio y final está junto a un aparcamiento, lo que hace más fácil desplazarse hasta la zona para realizar la ruta. La combinación de paisajes marítimos, salinas y cielos abiertos convierte esta ruta en un agradable paseo en bici por uno de los entornos más singulares de la Región de Murcia.

Dos puertos de montaña cerca de la capital

Imagen de la ruta entre el Puerto Cabezo de la Plata y El Garruchal / komoot

La estampa más típica de la Región de Murcia son las carreteras de montaña rodeadas de relieves áridos, barrancos y vegetación mediterránea, que es justo lo que ofrece esta ruta que combina dos puertos de montaña en las inmediaciones de la capital: el Puerto Cabezo de la Plata y el Puerto de El Garruchal. Estas carreteras son habituales entre los ciclistas de la zona y también han servido como terreno de entrenamiento para profesionales como el murciano Alejandro Valverde.

Este recorrido se extiende a lo largo de 44 kilómetros, que se pueden atravesar en unas dos horas y diez minutos. A pesar de su dificultad moderada, hay que tener en cuenta el importante desnivel de 560 metros de ascenso y descenso, para los que se necesita fuerza en las piernas y buena forma física.

Ascensión al Morrón de Espuña

Mirador Collado Mangueta, en Sierra Espuña / komoot

El objetivo principal de esta ruta circular desde Totana es alcanzar el entorno del Morrón de Espuña y el mirador del collado Mangueta, dentro del parque regional Sierra Espuña. Durante la subida, la carretera está rodeada de pinos, hasta llegar al mirador, que ofrece una amplia panorámica de la sierra. Esto contrasta con el descenso de vuelta a Totana, que discurre junto al canal del trasvase Tajo-Segura, una zona más tranquila que permite recuperar el aliento.

La dificultad de la ruta está catalogada como difícil, pues gran parte de sus 50 km de distancia presenta desniveles que alcanzan los 1.280 metros. Para esta ruta se necesita tiempo y muy buena forma física y experiencia en recorridos de montaña, puesto que se extiende durante unas cuatro horas y la ascensión supone una gran dificultad, con tramos sostenidos y algunas rampas especialmente exigentes.

Paseo por las Gredas de Bolnuevo

Gredas de Bolnuevo / komoot

Esta ruta tiene su inicio y su fin en el Puerto de Mazarrón, punto de encuentro de muchos murcianos durante las vacaciones de verano. El lugar más espectacular del recorrido se encuentra en las Gredas de Bolnuevo, formaciones de arenisca erosionadas durante miles de años por agua y viento. Durante el recorrido se atraviesan parte del parque regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre, un espacio de gran valor natural y paisajístico. El mirador del Columpio, sobre la playa del Rincón, ofrece una buena oportunidad para detenerse y contemplar la costa antes de regresar hacia Mazarrón.

El recorrido, de dificultad moderada, atraviesa 27,4 km de costa murciana durante unas dos horas y tiene un denivel mínimo que hace de esta ruta una buena opción para disfrutar del paisaje marítimo de forma diferente. Dos horas y diez minutos de paseo que incluyen un pequeño tramo de la EuroVelo 8, ruta ciclista transeuropea que se extiende desde Cádiz hasta Grecia, pasando por la costa murciana.

Costa y sierra, combinación perfecta

Punto de la ruta de Águilas en el que se puede ver el mar / komoot

La mezcla perfecta entre playa y montaña se consigue con esta ruta en el municipio de Águilas. La primera parte del recorrido permite al ciclista disfrutar del parque regional Cabo Cope y Puntas de Calnegre con vistas abiertas al mar. Después de esto, se produce un cambio hacia el interior para emprender el ascenso al Lomo de Bas, combinando las vistas costeras con las de sierra. El recorrido continúa hacia el cabezo de Ramonete y el alto de Tébar, donde se concentra buena parte de la exigencia.

Esta es otra ruta catalogada como moderada pero que tiene una duración de unas cuatro horas y veinte minutos, en las que se recorren más de 57 kilómetros. El desnivel es considerable, 870 metros de ascenso que luego también se descienden, al ser una ruta circular. Como en todas las rutas mencionadas, se recomienda tener una buena forma física para afrontarlas y su inicio junto a un aparcamiento facilita la llegada de ciclistas a la zona.