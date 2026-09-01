Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles

El mes de septiembre ha sido, históricamente, marcado por el cambio de tiempo, la inestabilidad y las tormentas. Por desgracia, durante los últimos años ha sido propicio para la formación de danas y situaciones especialmente peligrosas. De momento, aunque lejos de ese escenario, el mes se estrena con su primer alerta por tormentas y lluvias intensas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la comarca del Noroeste, de cara a la jornada del miércoles, por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, y por lluvias que pueden superar los 15 mm en una hora. Los avisos estarán activos desde las 14.00 horas hasta las 20.00.

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Mapa de avisos del miércoles, 2 de septiembre. / Aemet

En el resto de la Región, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en la parte suroriental de la Región. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Polvo en suspensión en la mitad sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y ocasionalmente moderados a partir de mediodía.