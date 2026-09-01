Más de una decena de leyes para el último curso político de la legislatura en la Región de Murcia

1 de septiembre. Se acabaron las vacaciones de verano para casi todo el mundo y se vuelve a activar el despertador por la mañana para ir a trabajar. Comienza también el nuevo curso político, uno muy especial, ya que se trata del último de la legislatura. Tocan elecciones autonómicas y municipales en el mes de mayo de 2027, y generales algo después, si es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no las adelanta.

Son varios los asuntos pendientes que tiene que desarrollar y culminar el Ejecutivo de la Región de Murcia si quiere llegar a la campaña del año que viene con todos los deberes hechos. Muchos de ellos deberán ver la luz en forma de leyes.

La Ley de Presupuestos podría convertirse en la gran batalla legislativa del otoño. La Comunidad vive desde el pasado 1 de enero con las cuentas prorrogadas del ejercicio anterior, y este año, a diferencia de 2025, el Gobierno de Fernando López Miras decidió que irse de vacaciones con los presupuestos aprobados no era prioritario. El presidente autonómico reclamó a Vox en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 27 de agosto voluntad para negociar, pero no está claro que quiera someterse al desgaste que supone ceder ante el partido que más votos puede arrebatarle antes meses antes de las elecciones.

Está por ver que el Gobierno regional decida someterse al desgaste de negociar con Vox a pocos meses de la campaña electoral

La que está muy avanzada es la Ley de Universidades que sustituirá a la norma de 2005 y pretende adaptar el sistema murciano a la LOSU estatal: financiación universitaria, gobernanza, profesorado, estudiantes, internacionalización, investigación y transferencia de conocimiento. El anteproyecto recibió el respaldo del CES y el 1 de junio entró en el Consejo Jurídico, último gran trámite antes de que el Consejo de Gobierno lo apruebe y lo envíe a la Asamblea. El propio López Miras volvió a anunciar el 27 de agosto que, terminados esos trámites, se remitirá al Parlamento regional para su aprobación.

También está muy avanzada la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sustituirá la legislación científica de 2007 y 2015 y regulará el sistema regional de I+D+i, carrera investigadora, transferencia de conocimiento, ciencia abierta, inteligencia artificial, tecnologías duales y compra pública de innovación. El CES ya ha emitido dictamen favorable y a finales de julio el Gobierno anunció su envío al Consejo Jurídico, antes de aprobarla definitivamente como proyecto y enviarla al Parlamento autonómico.

El presidente murciano también anunció la "próxima aprobación" de la Ley de Empresa Familiar, que busca definir jurídicamente qué es una empresa familiar, favorecer el relevo generacional, facilitar la sucesión, coordinar incentivos fiscales y financieros y fomentar la profesionalización, digitalización e internacionalización de estas compañías. La consulta pública terminó en diciembre de 2025.

La vivienda asequible volverá a la Cámara para tramitarse como ley y recibir enmiendas

El Gobierno aprobó en julio el decreto de Vivienda Asequible, pero la Diputación Permanente acordó tramitarlo como proyecto de ley, por lo que volverá a pasar por la Asamblea y podrá recibir enmiendas. Introduce numerosas modificaciones urbanísticas para facilitar suelo y construcción residencial.

López Miras anunció en el debate sobre el estado de la Región (junio) la nueva Ley de Suelo, que se abrió el 12 de agosto a consulta pública previa hasta el 12 de octubre. Su objetivo declarado es crear un nuevo marco supramunicipal que compatibilice desarrollo urbanístico y sostenibilidad ambiental. Está en el primer trámite, que dé tiempo a aprobar una ley completa antes de las elecciones de mayo de 2027 dependerá de que el Gobierno acelere mucho la tramitación.

De menor envergadura y poco conflictiva, la ley de creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía está bastante avanzada. El Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto el 23 de julio y anunció expresamente que sería remitido a la Asamblea para su aprobación.

Está prevista la prohibición de vender bebidas energéticas a menores

Además, la nueva Ley del Voluntariado, avanzada administrativamente, sustituirá la norma de 2004 y actualizará la regulación de unos 16.000 voluntarios, incluyendo voluntariado digital, participación de jóvenes, menores y mayores y los requisitos de las entidades. El anteproyecto ya pasó por audiencia e información pública y recibió cerca de un centenar de aportaciones; el Gobierno hablaba ya en febrero de 2026 de la fase previa a su llegada definitiva a la Asamblea.

El Portal de Transparencia sitúa el Anteproyecto de Ley de Prevención y Atención Integral a las Adicciones y Fomento de Hábitos Saludables con el trámite de información pública ya finalizado y López Miras ha reiterado durante 2026 su intención de presentarlo. Sustituirá la vieja ley regional sobre drogas de 1997 e incorporará adicciones conductuales y digitales. Entre las medidas adelantadas por el Ejecutivo están la prohibición de vender bebidas energéticas a menores, restricciones a su publicidad, límites a la publicidad de alcohol cerca de colegios y medidas frente al uso excesivo de videojuegos, mensajería y otras tecnologías.

La Ley Forestal de la Región de Murcia está incluida en el Plan Normativo 2026-2027 del Gobierno autonómico, pero en su expediente público figura solo la consulta previa realizada en verano de 2024. Esta legislación regulará planificación y gestión de los montes, aprovechamientos, superficie forestal privada, usos públicos y prevención de incendios, entre otros asuntos.

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Por último, la Ley de las Comunidades Murcianas asentadas en el exterior sustituirá la norma de 1986 sobre casas y comunidades murcianas fuera de la Región. La idea es adaptar su funcionamiento a la realidad actual, utilizar las nuevas tecnologías y convertir a la diáspora murciana en un instrumento de proyección cultural, social y económica. La consulta previa se celebró en junio de 2024 y sigue apareciendo como norma pendiente en la planificación regional. O sea, que está prevista, pero poco avanzada.