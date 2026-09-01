Podemos llama al boicot a los productos de Marruecos en la Región de Murcia

Podemos pedirá en la Asamblea Regional de Murcia que la Comunidad impulse oficialmente un boicot a los productos de Marruecos y a sus "aliados", Israel y Estados Unidos, responsables, según esta formación, de la entrada masiva de migrantes en situación irregular a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio, "una operación para intentar desestabilizar a nuestro país".

Esta es, explicó la portavoz de Podemos en la Cámara autonómica, María Marín, uno de los puntos de su primera iniciativa parlamentaria del nuevo curso político. La otra cuestión pasa por aceptar la acogida de niños, niñas y adolescentes no acompañados. "Si el señor López Miras y su gobierno quieren ayudar a los ceutíes, lo tienen muy fácil porque lo que necesita la ciudad autónoma no son, desde luego, concentraciones racistas ni soflamas; lo que necesita Ceuta es ayuda de todo el país para desbloquear la situación humanitaria que se está dando en estos momentos y que todas las comunidades autónomas participen de manera solidaria en el reparto de estos menores en la acogida".

Señala también a Israel y Estados Unidos, "aliados" del país alauí

Para Marín, la distribución de menores extranjeros que llegaron a Ceuta sin la protección de sus padres no es una mera cuestión de derechos humanos, sino que "es lo razonable y es de sentido común", puesto que "hoy es Ceuta, pero podría haber sido perfectamente la Región de Murcia la que se encontrara en estos momentos en esta situación y la que necesitara ayuda del resto de las comunidades".

Desde Podemos lamentan que el nuevo curso político dé comienzo "de manera asimilar" al curso anterior, en referencia a los altercados racistas que se vivieron en el municipio de Torre Pacheco el verano de 2025. "Ha pasado más o menos lo mismo solo que con otro escenario: Ceuta", apuntó Marín, que aprovechó para trasladar su "solidaridad" y "apoyo" a todos los vecinos de la ciudad autónoma, así como a "todos los menores migrantes que siguen en la ciudad sin que se les haya ofrecido todavía una solución".

Critica que PP y ultraderecha "exploten electoralmente el reacismo" por "cuatro pateras"

En su opinión, ambos son "víctimas de una misma situación geopolítica" en la que el Gobierno de España, por un lado, "no ha estado a la altura", y por otro, ha servido para que el Partido Popular y la ultraderecha "exploten electoralmente el racismo".

Por otra parte, recriminó al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, su "campaña" de las últimas semanas para "equiparar la situación en las costas de la Región de Murcia con lo que está sucediendo en Ceuta" cuando tan solo han llegado en agosto "cuatro pateras", algo que es "habitual". Podemos denuncia que la actitud del Ejecutivo autonómico no es más que una "cortina de humo" para "no hablar de cuáles son los verdaderos problemas" que sufren los murcianos.

Vivienda y vuelta al cole

En este sentido, la portavoz puso encima de la mesa que el precio de la vivienda ha subido en el último año un 22% en la Región, el triple que la media española. "¿Qué joven o qué familia puede ahorrar el dinero necesario para comprar una casa a los precios que están? Es que ni siquiera los jóvenes se pueden independizar porque no pueden pagar los alquileres que estamos teniendo", denunció María Marín.

Otra "amenaza" a la que se refirió tiene que ver con la falta de climatización de las aulas, ahora que la vuelta al cole ya está aquí: "Hoy los niños de 2 a 4 años volverán al colegio, la semana que viene lo harán los menores de Primaria, lo van a hacer otra vez en aulas a más de 30 grados sin aire acondicionado y, en muchos casos, incluso en esos barracones que seguimos teniendo".

Marín puso el foco en el grave problema de contaminación del barrio de Los Mateos, en Cartagena, donde los pequeños van a volver a un colegio "a 100 metros de un solar contaminado por metales pesados". La parlamentaria aprovechó para llamar a una "movilización de la comunidad educativa", pidiendo "paralizar cualquier actividad académica si no se puede garantizar la seguridad de los menores".