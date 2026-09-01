Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses

Como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, Pepe Buitrago ‘el cabañuelo de Mula’ ofrece a los lectores de La Opinión un avance de las primeras señales que han ido ofreciendo las cabañuelas durante el mes de agosto y que se irán perfilando en próximas fechas ya que según explica Buitrago, “San Agustín, el 28 de agosto, pone el cierre a las cabañuelas, pero todavía falta la luna de octubre, una de las referencias que considero fundamentales para terminar de encajar las señales que la naturaleza nos ofrece a diario”.

Pepe Buitrago siempre ha querido mostrar que las cabañuelas no es una ciencia exacta, no trata de competir con nadie sino de colaborar a través de la observación que a lo largo de los siglos han mantenido las gentes del campo para estar prevenidos frente a sus cosechas. “Mi padre me lo enseñó a mí, a él fue mi abuelo y así ha sido en mi familia durante generaciones. Por mi parte, yo sigo enseñando a mi nieto para que pueda entender qué nos dicen las señales, cuenta 'el cabañuelo de Mula', y añade que "la meteorología y las cabañuelas hablan de lo mismo, pero son distintas cosas, no pretendo que nadie tenga que fiarse ni creer, pero sí respetar esta tradición que ha sido vital a lo largo del tiempo”.

Aun así, resalta que el fenómeno de El Niño irá regando España en sentido contrario a las agujas del reloj y todo apunta a un año climático con importantes diferencias entre territorios. “El Niño parece mostrar un comportamiento que podría llevar la humedad y las precipitaciones por nuestro territorio nacional siguiendo un recorrido de izquierda a derecha”, india. Con esto, explica, “no significa que todas las zonas vayan a recibir la misma cantidad de agua ni al mismo tiempo, ya que cada territorio tiene su propio comportamiento y sus propias particularidades, pero la tendencia que estoy observando se mantiene durante el ejercicio y, al finalizar el ciclo podríamos encontrarnos con una España que haya recibido agua de forma bastante extendida”.

El tiempo en la Región de Murcia, según las cabañuelas

Pepe Buitrago resalta de sus observaciones que el mes de septiembre dejará tormentas e incluso se contará con un ambiente bastante revuelto en algunos momentos del mes. “Los periodos que considero especialmente significativos serían del 3 al 9 y del 23 al 28 de septiembre”, señala.

Como buen hombre de campo, los refranes forman parte de su vocabulario, ya que afirma han ido surgiendo al mismo tiempo que los fenómenos que han marcado a nuestros antepasados, todavía latentes en nuestro día a día. Para el trimestre venidero, Pepe Buitrago nos destaca, “de septiembre en adelante, posibilidad de DANAS en el Levante”, asegurando que estos episodios de lluvias fuertes serán importantes durante el otoño en la zona Mediterránea.

El mes de octubre seguirá con la misma línea que septiembre. La segunda y cuarta semanas podrían traer lluvias y tormentas acompañadas de bastante aparato eléctrico y rachas de viento: “No se descarta la aparición puntual de fenómenos de viento fuerte”.

Los primeros días de noviembre en la Región de Murcia podrían presentar temperaturas todavía suaves, incluso algo elevadas para la época. Después del tradicional ‘veranillo de San Martín’ el panorama podría cambiar. “Mi lectura apunta a una posible sucesión de borrascas. Además, si los cambios en la dirección de los chorros de viento se producen como estoy observando, podrían llegar los primeros copos de nieve a nuestras sierras, incluidas Sierra Espuña y la Sierra de El Buitre”.

En resumen, se prevé un otoño muy lluvioso con continuidad de borrascas que marcarán la entrada del invierno.

Para el mes de diciembre y meses posteriores, ‘el cabañuelo de Mula’ detalla que es interesante esperar a la luna de octubre, “que nos concretará mucho más lo que puede suceder durante diciembre y los meses siguientes”.

Sin pretender alarmar, Pepe Buitrago nos explica que La Niña se marchó dejando su huella y El Niño llega con otro comportamiento. “En este escenario pueden aparecer fenómenos adversos poco habituales o comportamientos atmosféricos diferentes de los conocidos por generaciones anteriores”.

Algunos datos significativos para el resto de España

El ‘cabañuelo de Mula’ afirma que Castilla La Mancha merece una atención especial en el próximo año hidrológico, ya que su lectura apunta a que podría repetir en buena medida el comportamiento del ejercicio anterior, aunque con la posibilidad de que aparezca alguna adversidad nueva y de cierta consideración, entre ellas el viento.

“Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo no tiene porqué comportarse exactamente igual, cada provincia tiene su propia realidad geográfica y climática, sin embargo, mi impresión general es positiva, las cinco provincias podrían verse beneficiadas por el comportamiento del clima”, explica.

Buitrago hace mucho hincapié en la importancia de que la administración actué frente a los últimos incendios, “cuidar el territorio también es una forma de reparar nuestro clima, no podemos mirar solamente al cielo”. De hecho, afirma que las señales debido a estos fenómenos son variables y se ven afectadas.

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En próximas semanas se irán concretando más detalles sobre los próximos meses, ya que como siempre afirma, “está escrito en el cielo todo lo que pasará en el suelo”.