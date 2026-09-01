Ortuño: "El delegado hizo lo mismo que Pedro Sánchez, irse de vacaciones y olvidarse de los ciudadanos"

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, criticado que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, "hizo lo mismo que Pedro Sánchez, irse de vacaciones y olvidarse de los ciudadanos", mientras las narcolanchas actuaban "de forma impune" en la costa.

En un acto público celebrado en Fuente Álamo, Marcos Ortuño ha atribuido a la "presión mediática, política y social" el hecho de que la Delegación del Gobierno "haya hecho algo", tras haber pasado "de negar el problema" a "decir que todo estaba controlado a presumir de medios".

Por ello, ha advertido de que desde el Ejecutivo regional estarán "muy vigilantes" porque no van a permitir "que las mafias se adueñen de las costas de la Región de Murcia".

Respecto a la situación en la ciudad autónoma, Ortuño ha expresado la solidaridad del Gobierno autonómico con la población ceutí y ha señalado que "todo lo que está pasando es consecuencia de la incapacidad del Gobierno de España" para "garantizar la seguridad" y "la integridad territorial".

"Crisis de Estado"

A su juicio, se trata de una "crisis de Estado que se ha topado con un desgobierno absoluto", en la que el Ejecutivo central está "más preocupado por su propia supervivencia que por resolver los problemas de los españoles" y "ha colapsado definitivamente".

"Los vecinos de Ceuta necesitan el apoyo de todos. Esto no es una cuestión de partidos políticos, esto no es algo de interés partidista, esto va de apoyar a un pueblo que lo está pasando muy mal y que nos necesita", ha remarcado el titular de Presidencia.

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En este sentido, se ha preguntado si el delegado del Gobierno en la Región va a "seguir las órdenes de su jefe, el señor Sánchez, o salir a la calle para apoyar a los ceutíes", y ha insistido en que el Ejecutivo murciano estará con la población de Ceuta para "mostrarles nuestro apoyo y decirles, por supuesto, que no están solos".