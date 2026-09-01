El nuevo descuento del diésel no convence ni a gasolineros ni a consumidores murcianos: "El ahorro tardará unos días en llegar al surtidor"

Septiembre se inicia con el regreso a los puestos de trabajo de la inmensa mayoría de murcianos tras sus vacaciones de verano, con los preparativos de la vuelta al cole... pero también con una de cal y otra de arena en las gasolineras con el descuento del diésel subiendo a 20 céntimos por litro y el de la gasolina bajando a cinco céntimos.

Es decir, en teoría, repostar y llenar el depósito del vehículo debería ser desde hoy -y hasta finales de mes- más barato para aquellos que utilizan diésel y algo más caro para los que tienen gasolina; pero la nueva rebaja fiscal del gasóleo no termina de convencer a los consumidores murcianos que apuntan a que, en la práctica, este nuevo descuento es una medida "ineficaz".

Consumur considera que las acciones adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo central no están siendo suficientes para contener el precio de los carburantes y reclama actuaciones más contundentes para evitar que las ayudas terminen diluyéndose en la cadena de distribución: "Aun estando bonificados los precios, se están comiendo las bonificaciones".

Así lo expone su presidente, Roberto Barceló, quien advierte en declaraciones a La Opinión de que la escalada de los carburantes está teniendo un peso determinante en el repunte de la inflación.

Denuncian una "falta de control" sobre las subidas y reclaman vigilar los márgenes de la distribución

Por su parte, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, José Baños, advierte a este periódico que la aplicación de la rebaja se produce en un momento especialmente complicado para muchas estaciones de servicio, que todavía cuentan con existencias adquiridas con el impuesto anterior.

«Nos ha pillado a finales de mes, en plena vuelta de las vacaciones y muchas gasolineras tienen un stock lleno que ya contaba con el impuesto más caro», explica. En esas circunstancias, señala, «a pérdidas no van a vender».

Baños considera así que el efecto de la rebaja no será inmediato y apunta que habrá que esperar unos días para comprobar una reducción efectiva de los precios. «En dos o tres días se va a ver la reducción», sostiene, una vez que las estaciones hayan renovado sus existencias y puedan repercutir el nuevo marco fiscal en el precio del combustible.

El presidente de los gasolineros murcianos explica además que la bonificación la asumen las petroleras cuando pagan el producto, por lo que su traslado hasta el precio final depende de cómo se produzca la renovación del stock a lo largo de la cadena.

La situación, insiste, genera especial preocupación entre las estaciones que afrontan estos días con los depósitos llenos de producto comprado con unas condiciones fiscales más desfavorables. Así, lamenta la fecha escogida pueda perjudicar a los negocios que tenían sus tanques llenos antes de la entrada en vigor de la nueva bonificación.

'Olvido' del sector agrícola

La misma preocupación se extiende, según el sector, a otros combustibles bonificados. Baños cuestiona que la rebaja no se haya aplicado de la misma manera a los gasóleos destinados a calefacción y a usos agrícolas, especialmente por el impacto que tiene el precio del combustible sobre el sector primario. «No entendemos por qué el Gobierno no lo hace», apunta.

A la situación fiscal se suma la incertidumbre internacional. Baños apunta a la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz y a los ataques sobre refinerías rusas como algunos de los factores que mantienen la tensión sobre el mercado. El presidente de las gasolineras murcianas señala además que, pese a las restricciones para comprar petróleo ruso, parte de ese producto puede terminar llegando indirectamente a Europa a través de terceros países, lo que añade complejidad a la evolución de los precios.

Volviendo a Barceló, el presidente de Consumur apunta que los carburantes tienen "un protagonismo o una culpa muy importante" tanto en esta subida como en el incremento de los precios registrado durante los últimos meses y cuestiona que las rebajas fiscales estén teniendo el efecto esperado sobre el precio final que pagan los consumidores: "Se dan o se ponen bonificaciones y rebajas fiscales, pero no se notan" en los bolsillos de las familias, sostiene Barceló, que considera que las subidas de los carburantes están absorbiendo buena parte del efecto de esas medidas.

Refinería de petróleo. / Marijan Murat / DPA

¿Por qué vuelve la rebaja?

La rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al diésel se eleva desde hoy hasta los 20 céntimos por litro frente a los cinco céntimos inicialmente previstos para septiembre después de que registrara en julio una subida interanual del 15,7%, por encima del umbral del 15% establecido en el plan anticrisis que puso en marcha el Gobierno de España para activar la cláusula de salvaguarda.

En el caso de la gasolina, el incremento registrado en julio fue del 7,3%, por lo que no se activa esa protección adicional y mantiene una rebaja de cinco céntimos por litro durante septiembre. El Gobierno defiende que el mecanismo permite reforzar las ayudas únicamente cuando la evolución de los precios lo hace necesario.

La lucha contra la "especulación"

A juicio del presidente de Consumur, las actuaciones son "ineficaces" porque no existe un "control suficiente" que permita determinar si las subidas responden únicamente a la evolución internacional del petróleo o si existe un componente "especulativo" a lo largo de la cadena de producción y distribución: "O se adoptan medidas más contundentes o no servirá de nada"

Barceló considera que la evolución de los precios de los carburantes está siendo superior a la que podría justificarse únicamente por las circunstancias derivadas de la guerra que empezó en Irán a finales del pasado mes de febrero y las limitaciones de la producción de petróleo.

En este sentido, reclama que las administraciones no se limiten a aplicar rebajas fiscales, sino que también refuercen los mecanismos de vigilancia sobre la evolución de los precios y sobre los márgenes que se generan a lo largo de la cadena.