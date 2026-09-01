Llamamiento urgente: las reservas de sangre A+ y A- caen a mínimos en la Región

Las reservas de sangre de los grupos A+ y A- se encuentran en rojo. El Centro Regional de Hemodonación hacía este martes, 1 de septiembre, un llamamiento urgente a la población a donar sangre ante el descenso de las unidades con las que cuentan para atender las demanda de los hospitales de la Región de Murcia.

Hemodonación ha ido sorteando durante todo el verano las necesidades sanitarias mediante campañas específicas, llamamientos ciudadanos y desplazamientos con las unidades móviles a zonas costeras con los que ha logrado donaciones suficientes, pero el mes arranca con dos de los ocho grupos sanguíneos en rojo, lo que implica una necesidad urgente al quedar solo unidades disponibles para las próximas horas. El resto de grupos están en verde, según informan a La Opinión.

La responsable de promoción del Centro de Hemodonación, Toñi Gómez, explica que "los llamamientos urgentes para donar han sido una constante durante todo el verano", por lo que agradece a la población el esfuerzo que ha realizado y que se hayan volcado cada vez que se les ha necesitado para atender las necesidades de los centros sanitarios en verano, hospitales que no cierran y que siguen manteniendo la actividad.

Situación de las reservas de sangre. / L. O.

Requisitos

Para donar sangre hay que tener entre 18 y 65 años, y pesar más de 50 kilos. Entre los requisitos también destaca el tener buen estado de salud y residir en España. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres tienen limitadas las donaciones a un máximo de tres.

Las personas interesadas en donar pueden hacerlo en los puntos fijos: Centro Regional de Hemodonación (Murcia); Hospital del Rosell (Cartagena); el Centro Especialidades Santa Rosa de Lima (Lorca) y el Hospital Virgen del Castillo (Yecla). Además, las unidades móviles estarán este lunes por la tarde, a partir de las 17.30 horas, en el centro de salud de Aljucer, en el centro de salud de Los Barreros y en el centro de salud Totana Norte. Mañana miércoles se desplazarán a la empresa El Ciruelo de Cieza y por la tarde al centro de salud de Puente Tocinos y a la Federación de Moros y Cristianos.

Cartel anunciador del evento de este miércoles. / L. O.

Precisamente, dentro de las actividades de la Feria de Septiembre de Murcia, el Centro de Hemodonación ha organizado una actividad de donación para este miércoles junto a la Federación de Moros y Cristianos de Murcia que bajo el nombre de 'Sangre festera' busca atraer donantes para mejorar los niveles de las reservas de sangre. La cita tendrá lugar este 2 de septiembre en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería de 17.30 a 21.30 horas.