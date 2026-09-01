Más de doscientas horas extra de limpieza para la Feria Chica

El concejal de Limusa en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, informó este lunes del dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos que desplegará la empresa pública durante la celebración de la Feria Chica de Lorca, y que supondrá 220 horas extraordinarias de trabajo añadidas a la prestación de los servicios ordinarios en el resto del municipio.

Según trasladó Bayonas, «más de un centenar de trabajadores participarán en un operativo municipal específico que combinará barrido manual y mecánico, hidrolimpieza, baldeo, fregado, soplado y retirada de residuos, con especial intensidad en el entorno de la Plaza Rey Sabio y en las calles próximas a los principales escenarios de las actividades».

Durante el día, se reforzará la presencia de equipos manuales y mecánicos y de las furgonetas de limpieza para atender las necesidades que vayan surgiendo. La parte más intensa se desarrollará al término de las actividades, cuando los distintos equipos actuarán de forma coordinada para retirar los residuos y baldear y fregar calles y plazas con el objetivo de que la zona recupere la normalidad antes del inicio de cada nueva jornada.

Además, Limusa distribuirá 34 contenedores adicionales en el área de celebración, lo que supondrá un refuerzo de 16.760 litros de capacidad para la recogida de residuos durante la Feria Chica. Los puntos serán vaciados diariamente y dispondrán de un servicio cíclico de vigilancia y mantenimiento para atender posibles incidencias y evitar acumulaciones.

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No obstante, el concejal quiso reseñar la importancia de la colaboración ciudadana para poder disfrutar de unas fiestas en todo su esplendor.