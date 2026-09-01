El PSRM opta por fórmulas alternativas de apoyo a Ceuta y no acudirá a las concentraciones de este miércoles

La dirección federal del Partido Socialista envió una circular en la que pidió a sus dirigentes que no participen en las concentraciones de apoyo a Ceuta convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) este 2 de septiembre, día de la ciudad autónoma, en todos los ayuntamientos a las ocho de la tarde. Que estas reuniones, que cuentan con el beneplácito del Partido Popular y Vox, muten en protestas contra el Gobierno de España por su gestión de la crisis migratoria, humanitaria y geopolítica es un peligro evidente para el PSOE más de un mes después de que se produjera la entrada masiva de migrantes en situación irregular por la playa del Tarajal.

"El PP está utilizando la Federación de Municipios y esta concentración de forma partidista. Al Partido Popular no le preocupa Ceuta, Ceuta es la excusa. Su único objetivo es utilizar el dolor de sus vecinos y vecinas para confrontar y sacar rédito político", denuncian fuentes del PSRM, que añaden que "esa actitud está impidiendo cualquier acción consensuada". Así que, en principio, a los dirigentes socialistas murcianos no se les verá frente a los consistorios, lo que no significa que no vayan a participar en actos en defensa de la ciudad autónoma. "Los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en la Región utilizarán diferentes fórmulas de apoyo, como la lectura de declaraciones institucionales por la mañana, siempre desde el consenso y dejando a un lado cualquier interés partidista", añaden las mismas fuentes.

Sin ir más lejos, el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, asistirá a la lectura del manifiesto convocada por el Ayuntamiento de Lorquí a las doce del mediodía. También los habrá en Bullas, Mazarrón, Águilas, Abarán y Beniel. Los municipios de Alhama, Abarán y Beniel colocarán también una bandera de la ciudad autónoma y en Los Alcázares también se celebrará una concentración.

Actos alternativos Lorquí : lectura de manifiesto

: lectura de manifiesto Bullas : lectura de manifiesto

: lectura de manifiesto Alhama : colocación de pancarta y de bandera de Ceuta

: colocación de pancarta y de bandera de Ceuta Mazarrón : lectura de manifiesto

: lectura de manifiesto Águilas : lectura de manifiesto

: lectura de manifiesto Abarán : lectura de manifiesto colocación de bandera

: lectura de manifiesto colocación de bandera Calasparra : colocación de bandera

: colocación de bandera Beniel : lectura de manifiesto y colocación de bandera

: lectura de manifiesto y colocación de bandera Los Alcázares: concentración

Este martes se celebró en la sede socialista de la calle Princesa (Murcia) la primera reunión de la Ejecutiva Regional, presidida por su secretario general, Francisco Lucas, en la que se aprobó una declaración de apoyo "sin fisuras" a Ceuta. En el texto lamentan que "el Partido Popular ha optado por aprovechar un momento de dificultad para dividir a los españoles y alimentar la crispación, con un único fin: obtener rédito político". Asimismo, solicitan al Gobierno de España que "siga aumentando los recursos destinados a Ceuta, acelerando los procedimientos de Extranjería y trabajando para que la ciudad autónoma recupere plenamente la normalidad lo antes posible". De igual forma, condenan "toda forma de violencia, ya sea contra las personas inmigrantes, contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra las Fuerzas Armadas o contra las organizaciones humanitarias, cuya labor resulta esencial". Del mismo modo, condenan "cualquier tipo de manifestación racista o xenófoba".

La derecha 'calienta' el ambiente contra Sánchez

Lo que podría haber sido una reacción unida en defensa de la soberanía nacional y del respeto a los derechos humanos se ha convertido en un asunto más de enfrentamiento entre los partidos políticos. El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular en la Región, Joaquín Segado, afirmó este martes que el secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, y los alcaldes socialistas "deben romper de una vez por todas con las órdenes y consignas transmitidas desde Ferraz y Moncloa" y estar presentes en las concentraciones. "No caben excusas ni medias tintas", añadió.

PPRM

"No podemos seguir consintiendo el abandono que sufren los ceutíes por parte de un Gobierno de Pedro Sánchez inoperante, desbordado por los acontecimientos e incapaz de garantizar la seguridad de nuestras fronteras", subrayó Segado, quien ve en este 2 de septiembre una "oportunidad de oro" para los representantes del PSRM: "Deberán elegir entre, una vez más, seguir ciegamente las consignas que les transmiten desde Madrid, que les prohíben asistir a las movilizaciones convocadas mañana en toda España, o defender al pueblo de Ceuta y a los españoles que allí viven".

Desde el PP recuerdan que las movilizaciones "no van en contra de nadie, sino a favor del pueblo de Ceuta y para exigir una verdadera vuelta a la normalidad en la ciudad autónoma". Este mismo mensaje trasladó el día anterior el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel López Abenza. Aunque espera que no haya "muestras contra el presidente del Gobierno", afirma que "la sociedad es libre de expresarse libremente, más cuando la mayoría de la sociedad entiende que no se ha gestionado adecuadamente una situación como la que se ha producido en Ceuta".

"Aquí no hay evasivas ni pretextos que valgan: hay que respaldar a Ceuta con claridad y firmeza, porque Ceuta es tan España como cualquier barrio o cualquiera de las calles de los municipios de la Región de Murcia", apostilló Segado.

La Opinión

El nuevo portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea, José Ángel Antelo, y la diputada Virginia Martínez animaron a todos los ciudadanos de la Región a participar en las concentraciones "para apoyar a Ceuta y defender la soberanía nacional frente a Marruecos". Consideran "inaceptable" que, ante lo que califican como una "invasión" del territorio nacional, "no haya existido una respuesta a la altura por parte del Gobierno de España".

Los parlamentarios ultraconservadores exigen la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con Marruecos, la declaración del estado de sitio, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la devolución inmediata de quienes hayan accedido ilegalmente a territorio español.