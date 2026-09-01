El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su "asfixia"

A la grave pérdida de rentabilidad y la «asfixia» operativa que vienen denunciando agricultores y productores murcianos por los distintos factores regulatorios, climáticos y de mercado que afectan a la sandía y el melón se le suma ahora la amenaza de la entrada de esta fruta de fuera de la Unión Europea a través de países como Marruecos, Turquía, Brasil o Senegal, lo que ha provocado que tengan que competir con un producto que se ofrece a un precio más bajo en los supermercados para que los clientes se lo lleven a casa.

Los agricultores de la Región de Murcia, que son líderes en la exportación de esta fruta, aseguran que se está generando «un clima de nerviosismo» con el envío y la entrada al país de estos productos que «no son tan perecederos como pueden ser la lechuga o el brócoli, que tienen una mayor capacidad de conservación y pueden aguantar más tiempo durante el transporte y la comercialización durante semanas», sostiene en declaraciones a La Opinión Plácido Pérez-Chuecos, presidente de COAG Lorca y su comarca.

El impacto de las importaciones de terceros países puede ser distinto en función de los calendarios de producción, por lo que es «importante» que las campañas de Europa y ultramar no se superpongan, dice por su parte el presidente del sector de melón y sandía de la asociación de productores exportadores de frutas y hortalizas de Murcia Proexport, José Cánovas.

Los agricultores alertan de un "clima de nerviosismo" por las importaciones que coinciden con la campaña y que dificultan la comercialización de su producto

«Si en España la campaña termina en septiembre y la producción de ultramar llega en octubre, no hay problema; pero si extendemos la campaña, esas importaciones nos pueden afectar», admite Cánovas, que insiste en que las propias exportaciones españolas dirigidas a otros países europeos pueden verse perjudicadas si las producciones de otros países entran antes que las españolas, lo que condiciona su venta.

El mercado de sandía y melón viene alertando así de una cierta «desestabilización» en los precios tras la llegada de estos producto procedentes de terceros países, un 15% más en el caso de la sandía y un 11% menos en el del melón en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según los últimos datos de Eurostat recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la compra de sandías procedentes de terceros países (351.672 toneladas) estuvo encabezada por Marruecos, que exportó un 14% más a la UE en ese periodo, hasta 148.950 toneladas.

Demanda desbordada por las olas de calor

La campaña ha tenido diferentes patrones este verano en la Región. En el caso de la sandía, Pérez-Chuecos sostiene que ha habido momentos, sobre todo con las diferentes olas de calor sucedidas durante la época estival (especialmente en el mes de julio) en los que ha valido mucho dinero.

Este año ha influido mucho la climatología en los mercados europeos: «Ahora mismo puede haber entre 18 y 20 grados en capitales como Berlín y París y ya no apetece tanto, pero en julio se superaban los 30-35 grados y había una demanda enorme de este tipo de fruta», afirma el representante de COAG. «Cada episodio de temperaturas extremas en Europa hacía que no pudiéramos atender todos los pedidos de manera inmediata, porque no teníamos suficiente producto para responder a la alta demanda entonces», añade.

El melón pierde terreno: se planta menos y su venta se ve lastrada por la preferencia de los consumidores por la fruta más refrescante

En este sentido, recuerda que a mediados de julio empezó a entrar sandía procedente de países como Turquía en algunos supermercados, repitiendo el patrón del pasado año, lo que, inevitablemente, llevó a tener que bajar los precios del producto murciano.

En cuanto al melón, se ha ido plantando menos y ha tenido este verano un coste de producción inferior porque ha costado más venderse debido a que los consumidores preferían la sandía al ser más refrescante.

Precio a la baja conforme avanza el verano

Es habitual que los precios del melón y la sandía vayan cayendo conforme se acerca la recta final de la campaña de verano. La reducción ha sido especialmente acusada en el melón piel de sapo, cuya cotización en finca se situó entre 0,15 y 0,28 euros por kilo entre el 17 y el 23 de agosto frente a los 0,40-0,65 euros por kilo que registraba entre el 22 y el 28 de junio, según los datos de los precios del mercado que va recogiendo semanalmente la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Comparando ambas fechas, el precio habría pasado de unos 52,5 céntimos por kilo a finales de junio a unos 21,5 céntimos en agosto, un descenso próximo al 60% en menos de dos meses. La bajada ya se apreciaba con claridad en julio: entre el 6 y el 12 de ese mes el piel de sapo cotizaba todavía entre 0,35 y 0,40 euros por kilo, mientras que dos semanas después, del 20 al 26 de julio, el rango había caído hasta 0,18-0,30 euros.

La sandía sin pepita también ha ido perdiendo valor desde los máximos alcanzados a comienzos de julio: entre el 6 y el 12 de julio se movía en la Región de Murcia entre 0,23 y 0,30 euros por kilo, mientras que en la semana del 17 al 23 de agosto se pagaba entre 0,13 y 0,23 euros. Si se comparan los puntos medios de ambos rangos, el retroceso rondaría el 32%.