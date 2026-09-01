La Cámara de Comercio busca el mejor proyecto emprendedor de Murcia con 6.400 euros en juego

La carrera vuelve a estar en marcha. Un total de 15 proyectos emprendedores competirán en la Región de Murcia por convertirse en el ganador de la segunda fase del programa Impulsa Startup, el reconocimiento que lleva aparejados 6.400 euros de premio y el pase a la fase nacional donde se decidirá cuál es el mejor del país.

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Murcia y financiada por el Fondo Social Europeo Plus, cuenta este año también con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia a través de su Plan de Empleo y Promoción Económica 2024-2027. El objetivo es ayudar a que nuevas ideas de negocio pasen del papel a convertirse en proyectos capaces de crecer y mantenerse en el mercado.

¿Cuál sucederá a Limbium?

Y hay un precedente de éxito que pone el listón alto: en la pasada edición, el proyecto Limbium del murciano Alberto Martínez consiguió hacerse con el premio nacional en 4YFN, el gran encuentro de startups que se celebra en Barcelona coincidiendo con el Mobile World Congress. Allí se reúnen emprendedores, inversores y grandes empresas del sector tecnológico.

Esta segunda etapa, bautizada como 'Despega', llega después de una primera fase, 'Crea y crece', que terminó el pasado mes de julio. Durante ella, los participantes trabajaron en la creación de un producto o servicio mínimo viable (el conocido MVP) y tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus ideas con potenciales clientes.

Contarán con tutorías individuales para pulir su propuesta y mejorar el producto o servicio que han desarrollado

En apenas unos meses llegará la parte más exigente: hasta diciembre, cada uno de los 15 proyectos contará con tutorías individuales para pulir su propuesta, mejorar el producto o servicio que han desarrollado y aprender a presentarlo de forma convincente. También trabajarán aspectos como el marketing digital y, sobre todo, cómo defender su proyecto ante posibles inversores, explican desde la Cámara de Comercio.

En diciembre llegará el DemoDay, una jornada en la que los participantes tendrán que presentar sus proyectos y convencer al jurado de que su idea merece ser la ganadora. Solo uno se llevará los 6.400 euros y tendrá la oportunidad de representar a la Comunidad en la siguiente fase del programa a nivel nacional.