Los ayuntamientos del PSOE recelan de las concentraciones por Ceuta

La mayor parte de los municipios de la Región de Murcia acogerán mañana a las ocho de la tarde concentraciones o actos de apoyo a Ceuta coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma, en respuesta al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante la situación registrada en su frontera tras la entrada masiva de migrantes en situación irregular. Los consistorios gobernados por el Partido Popular y por las coaliciones de PP con Vox apoyan la convocatoria, mientras que los socialistas, si bien muestran públicamente su apoyo a los ceutíes, también recelan de cómo se han gestionado las convocatorias.

En primer lugar, critican que la FEMP tomara la decisión sin alcanzar un consenso en su Junta de Gobierno, algo fuera de lo común en esta entidad. «Se está utilizando esta cuestión con fines totalmente partidistas y políticos. No comulgo con esta política de agresión tan radical que estamos sufriendo por parte de la derecha y de la ultraderecha, como tampoco comparto la utilización de instituciones públicas como la FEMP», manifiesta a La Opinión la alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela. En su municipio no habrá concentración.

Beniel y Los Alcázares, también socialistas, sí que la harán, pero denuncian las formas y la falta de consenso. «Lo más importante es mostrar el apoyo a Ceuta y a los y las ceutíes. La situación que están viviendo es una dura y difícil, y requiere una serie de compromisos por parte de todas las instituciones. No obstante, también es cierto que no podemos hacer de esto un arma política», explica su regidora, María del Carmen Morales, quien también ha ordenado que se ice la bandera todo el mes de septiembre —también lo hará el Ayuntamiento de Mula, gobernado por el socialista Juan Jesús Moreno, que hizo ayer pública una carta de apoyo a Ceuta enviada a su presidente, Juan Jesús Vivas—. Además, intentó buscar el consenso de todos los grupos políticos para aprobar una declaración institucional en favor de Ceuta, pero el PP le comunicó que no se iban a sumar, señala.

Algunos consistorios ondearán la bandera de la ciudad autónoma durante todo el mes de septiembre

Mario Pérez Cervera, de Los Alcázares, pese a que no le gusta que algunos «usen un problema nacional de forma partidista» e, incluso, con «xenofobia», considera que «sí es necesario mostrar el apoyo ante la situación extraordinaria que se vive en Ceuta».

El presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), Víctor Manuel López Abellán, también alcalde de Ulea, se muestra sorprendido por la actitud de los alcaldes y alcaldesas socialistas, ya que «la FEMP no ha organizado concentraciones en contra de nadie, sino para que una parte de este país sienta que el resto de España está con ellos en estos momentos tan difíciles».

«No sé si habrá muestras contra el presidente del Gobierno, yo espero que no, pero también debemos entender que la sociedad es libre de expresarse libremente, más cuando la mayoría de la sociedad entiende que no se ha gestionado adecuadamente una situación como la que se ha producido en Ceuta. Indudablemente, eso puede hacer que algún vecino muestre su rechazo por la situación», señala. Cabe recordar que Vox también ha hecho un llamamiento a sus simpatizantes para «protestar» contra lo que considera una «invasión».

Víctor Manuel López, presidente FMRM / L.O.

Mientras tanto, desde el Partido Popular de la Región se lanzaron ayer a criticar la falta de firmeza del PSOE murciano para apoyar las concentraciones del miércoles. La portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, le lanzó la siguiente pregunta: «¿Qué hará el próximo miércoles: hará caso a su jefe Sánchez o estará con miles de ciudadanos en la calle defendiendo a los ceutíes?».

Guardiola subrayó que estas concentraciones no son «formalmente contra nadie», sino que son «a favor de la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional, y de que Ceuta pueda recuperar cuanto antes la normalidad».

El PP llama a acudir en «defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional»

Por su parte, la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes en la Región, Penélope Luna, denunció la «contradicción» de convocar concentraciones ante los ayuntamientos mientras gobiernos autonómicos del PP rechazan compartir las responsabilidades de acogida. Sostuvo que apoyar a Ceuta exige recursos, cooperación entre administraciones y aliviar la presión que soporta la ciudad.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ofreció ayer una rueda de prensa en la que explicó que el Consistorio decidió sumarse a una iniciativa nacida de la sociedad civil (Cartagena Siempre y Héroes de Cavite) «para que, con absoluta unidad, pudiésemos mostrar el apoyo de todos los cartageneros a nuestros paisanos de Ceuta», y pidió que la protesta quede «por encima de cualquier diferencia política» y sea «cívica, abierta y de unidad».

Noticias relacionadas

Sin embargo, el llamamiento de la alcaldesa a la unidad no ha logrado el respaldo de toda la Corporación. Ni PSOE ni Sí Cartagena acudirán. Los socialistas defienden que las llegadas actuales de embarcaciones a la costa de Cartagena están «controladas». Asimismo, consideran que la forma más adecuada de actuar en este momento pasa por la coordinación «de forma conjunta entre todas las administraciones».