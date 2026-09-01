Más de 30 nuevos empleos cada semana en bares, restaurantes y hoteles de la Región de Murcia por el tirón del turismo

Que el verano iba camino de ser histórico para el turismo y la economía regional era una previsión que el sector venía sosteniendo desde hacía tiempo y los últimos datos oficiales que se van conociendo no hacen sino corroborarlo: el verano de récord está siendo una realidad tanto en número de visitantes como en contrataciones dentro del mercado laboral. Detrás de las cifras también está el trabajo de camareros, cocineros, recepcionistas, empleados de los servicios de limpieza, guías y conductores, que han atendido a los miles de murcianos y visitantes que, cada vez en mayor número, vienen eligiendo la Región como destino para sus vacaciones.

Aunque para la mayoría de los veraneantes ya hayan terminado sus días de descanso -con el permiso de todos aquellos que los disfruten durante este mes de septiembre-, no hay lugar a dudas de que el «récord» en el sector turístico se debe al impulso de las contrataciones en un sector que demuestra que tiene mucho recorrido y que sigue en auge en la Comunidad.

A expensas de que próximamente se conozcan los datos referentes al mes de agosto que acaba de concluir, lo cierto es que durante la temporada estival bares, restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos han ‘tirado’ en buena medida del empleo en la Región hasta el punto de generar unos 32 nuevos puestos de trabajo a la semana, según los últimos datos actualizados del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, el Ministerio contabilizó 51.784 afiliados durante el mes de julio pertenecientes al sector hostelero y de las agencias de viajes (1.664 más que hace un año), alcanzando así el mayor registro histórico para este mes, lo que supone además un aumento del empleo del 2,8% respecto al mes de junio.

Más de 10.400 en diez años

Para dar cuenta de la importante evolución que ha experimentado el sector turístico regional en los últimos años habría que retrotraerse una década atrás para ver en qué punto estaba el empleo y en el que se encuentra ahora. En julio de 2016, alojamientos turísticos, negocios de restauración y agencias de viajes sumaban 41.308 trabajadores afiliados, lo que haría que a día de hoy hubiese unos 10.476 trabajadores más del sector dentro del mercado laboral que hace diez años, lo que supone un aumento de prácticamente el 25,4%. El informe oficial de turismo regional referente a 2016 cifraba entonces 3.355 ocupados en alojamiento, 37.245 en restauración y 708 en agencias de viajes.

Ahora, del total de afiliados, 42.342 serían trabajadores asalariados (81,8%), mientras que otros 9.442 están dados de alta como autónomos. Tomando como referencia el concepto más amplio de actividades vinculadas al turismo, el volumen de empleo registrado por el Ministerio se eleva en el mes de julio hasta los 69.958 trabajadores en la Región, 2.225 más que hace un año para un sector que representa ya alrededor del 10% del total de afiliados en la Comunidad.

Edificio de apartamentos turísticos en Cartagena. / Iván J. Urquízar

Casi una semana de estancia en apartamentos

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en apartamento turísticos el pasado mes de julio, con 6,67 días, solo por detrás de Canarias (6,99 días), según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, este tipo de establecimientos recibieron en el séptimo mes de 2026 un total de 18.121 viajeros, de los que 2.959 procedían del extranjero, y anotaron 120.848 pernoctaciones.

El grado de ocupación por apartamentos en fin de semana fue del 74,47%, frente al 71,88% de la media nacional; mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 52,17%, frente al 54,81% estatal. Para este tipo de alojamientos, en la Región había 7.940 plazas estimadas en un total de 1.773 apartamentos y 321 personas empleadas.

Además, la Región registró la cuarta mayor estancia media de viajeros en campings en julio, con 5,90 días de media, y 79.302 pernoctaciones en este tipo de alojamientos turísticos extrahoteleros. En concreto, los campings de la Región recibieron 13.437 viajeros, de los que 12.254 procedían de otras comunidades y 1.183 del extranjero. El número de estos establecimientos que permanecieron abiertos en la Región fue de 17, con una capacidad estimada de 9.249 plazas y un grado de ocupación en fin de semana de 43,04%, frente al 57,12% de la media estatal. Por su parte, la cifra de personas empleadas ascendió a 213.

En los alojamientos de turismo rural, el grado de ocupación por plazas en la Región de Murcia en julio se situó en 20,18, inferior a la media nacional, que fue del 33,04. La comunidad registró en este periodo una estancia media de 3,13 días, ligeramente inferior a la media del país (3,14 días). En total, la Región registró 5.700 viajeros en alojamientos de turismo rural, 4.926 residentes en España y los 775 restantes extranjeros. El cuanto a las pernoctaciones, la cifra ascendió a 17.845 para 234 alojamientos abiertos con 2.846 plazas estimadas.