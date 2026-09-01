Más de 15 millones para reforzar la atención social en la Región de Murcia gracias al 0,7% del IRPF

Más de 15 millones de euros reforzarán la atención social en la Región de Murcia este año, fondos que proceden del reparto final de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. La cantidad que supone el 3,54% del total del tramo autonómico y que aumenta un 14,68% respecto a los fondos asignados en 2025. El Consejo de Ministros autorizó este martes la propuesta de distribución de estos recursos entre las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los fondos se destinarán a financiar programas y proyectos de asistencia social desarrollados por entidades y asociaciones del Tercer Sector que resulten beneficiarias de las correspondientes convocatorias autonómicas. Estas ayudas están orientadas a atender las necesidades de personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad, dentro de ámbitos como la discapacidad, las personas mayores, la infancia y las familias.

La Comunidad se suma a un reparto autonómico que crece un 15% y supera los 432 millones de euros

La distribución autonómica se basa en criterios objetivos relacionados, entre otros factores, con la población, el riesgo de pobreza o exclusión social, la renta per cápita, la dispersión territorial, el envejecimiento y la discapacidad. En total, se van a repartir más de 432 millones de euros a las autonomías (salvo País Vasco y Navarra), una cifra que supone un aumento de un 15% respecto a la cifra repartida el año pasado.

Criterios tenidos en cuenta

Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales o las tasas de envejecimiento y discapacidad. Además se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%).

Al margen de los 15,3 millones destinados a Murcia, Andalucía recibiría 81 millones, Aragón 13, Asturias 15, Baleares 8, Canarias 22, Cantabria 6, Castilla y León 27, Castilla la Mancha 23, Cataluña 57, Comunidad Valenciana 46, Extremadura 12, Galicia 46, Madrid 45, La Rioja 4, Ceuta 3 y Melilla 3.

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Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, será el Gobierno regional el que gestione sus propias convocatorias de subvenciones.