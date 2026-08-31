Al menos una veintena de municipios de la Región se suman a las concentraciones en apoyo a Ceuta

Al menos una veintena de municipios de la Región de Murcia acogerán este miércoles, 2 de septiembre, concentraciones o actos de apoyo a Ceuta coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma, en respuesta al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante la situación registrada en la frontera de Ceuta.

Las concentraciones tendrán lugar, en su mayoría, a las 20.00 horas, aunque las convocatorias no tienen el mismo origen en todos los municipios. Entre ellas se encuentran las promovidas directamente por los ayuntamientos, mientras que en otros casos han sido convocadas por el Partido Popular. Además, algunos consistorios han optado por mostrar su respaldo mediante otros actos institucionales.

En Cartagena, la concentración está convocada por el Ayuntamiento, la Asociación Cartagena Siempre y la Asociación Cultural Héroes de Cavite y tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha apelado a la "indignación ante la inadmisible invasión de nuestro país y las graves consecuencias que sufren los vecinos de Ceuta", así como a la solidaridad con los ciudadanos de la ciudad autónoma.

En Murcia, el acto se celebrará a las 20.00 horas en la Glorieta de España. La alcaldesa, Rebeca Pérez, ha señalado que "Ceuta es una ciudad tan española como Murcia" y que "lo que sucede en Ceuta nos concierne a todos los españoles". El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado también su asistencia a la Glorieta de España, en Murcia, junto a Rebeca Pérez, y ha indicado en redes sociales que se suma "para mostrar nuestro apoyo y solidaridad", al tiempo que ha defendido permanecer "unidos en defensa de la integridad territorial y la soberanía de España".

En Lorca, la concentración se desarrollará a las 20.00 horas en la puerta del Consistorio, en la plaza de España. La portavoz del Gobierno municipal, Rosa María Medina, ha señalado que con la adhesión quieren hacer llegar a Ceuta "el sentir de los lorquinos" y ha afirmado que son conscientes de "lo que la ciudad y sus vecinos están sufriendo" y del "momento histórico que tanto Ceuta como España están viviendo".

También en Caravaca de la Cruz se celebrará una concentración a las 20.00 horas. El alcalde, José Francisco García, ha explicado que el municipio se suma al llamamiento porque "cuando una ciudad española atraviesa una situación especialmente difícil, el resto de municipios no puede permanecer ajeno". A su juicio, los ayuntamientos, como administración más cercana, deben "acompañar y respaldar a quienes necesitan sentir que cuentan con el conjunto de la sociedad española".

En Molina de Segura, municipio que también se suma a las concentraciones, el alcalde, José Ángel Alfonso, ha asegurado que "defender la convivencia y el respeto es perfectamente compatible con defender la seguridad, el cumplimiento de la ley y la protección de nuestras fronteras".

A su vez, hay otros municipios como Torre-Pacheco que ha anunciado oficialmente una concentración a las 20.00 horas en la plaza Alcalde Pedro Jiménez; Cieza que la celebrará a la misma hora en la plaza del Ayuntamiento; y Totana, a las 20.00 horas en la plaza de la Constitución.

Asimismo, están previstas concentraciones en Los Alcázares; Archena; Abanilla; Fortuna; Pliego; La Unión; Moratalla; Puerto Lumbreras; Ricote; San Javier; Blanca; Santomera y Yecla, entre otros municipios.

En Águilas, la concentración ha sido convocada por el Partido Popular, que ha llamado a los vecinos a participar a las puertas del Ayuntamiento, por lo que el acto no se atribuye al Consistorio.

Del mismo modo, en Mula, el PP ha convocado una concentración en la plaza del Ayuntamiento, mientras que el Consistorio ha optado por realizar un gesto institucional diferente: la bandera de la Ciudad Autónoma de Ceuta ondeará durante todo septiembre en el edificio municipal. El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha señalado que con esta iniciativa se pretende "acercar a todos los ceutíes el apoyo del pueblo de Mula".

No se descartan que más ayuntamientos de la Región de Murcia se unan a la convocatoria de la FEMP que coincide con el Día de Ceuta y pretende trasladar el respaldo de los municipios españoles a la ciudad autónoma y a sus vecinos.