Las 'startups' salen a la conquista de la inversión nórdica con ‘WelcomeToMurcia’ para acelerar su crecimiento

Atraer inversión internacional y conectar a profesionales y empresarios de los países nórdicos con el ecosistema de innovación y emprendimiento de la Región de Murcia.

Es el principal objetivo que se marca el Gobierno regional ante el impulso del programa ‘WelcomeToMurcia’, la nueva iniciativa que pretende facilitar el acceso de estos perfiles a oportunidades de inversión en empresas emergentes regionales.

El proyecto está promovido por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM), Murcia-Ban y la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), en colaboración con la red de inversores noruegos NorBAN.

Las beneficiadas podrán acceder a financiadores regionales e internacionales, recibir formación y ampliar su red de contactos

El director del Info y presidente de CEEIM, Joaquín Gómez, señaló que el objetivo del Gobierno regional "es seguir ampliando las fuentes de financiación disponibles para nuestras empresas emergentes, favorecer su crecimiento y situar a la Región de Murcia en los circuitos internacionales donde se deciden las inversiones y las nuevas oportunidades empresariales".

Los países bálticos ponen sus ojos en Caetra

En este sentido, Gómez anunció que ya incorporan capital de los países bálticos diversas startups de la Región vinculadas al programa Caetra, enfocado en impulsar la I+D y el emprendimiento en tecnologías duales (de uso civil y militar) para la defensa y la seguridad.

El objetivo del programa ‘WelcomeToMurcia’, dirigido a directivos, emprendedores, profesionales con experiencia y potenciales inversores procedentes de los países nórdicos o residentes en el Mediterráneo, es promover espacios de encuentro, aprendizaje y creación de contactos para favorecer relaciones de confianza entre los participantes internacionales y los agentes locales vinculados a la innovación, la inversión privada y el desarrollo empresarial.

Los inversores interesados disponen de una cartera de proyectos innovadores seleccionados, servicios especializados para reducir las barreras asociadas a la inversión en un mercado extranjero y asesoramiento legal y fiscal. Murcia-Ban facilitará, además, fórmulas de coinversión y el acompañamiento de inversores locales con experiencia. Por su parte, las empresas emergentes podrán acceder a potenciales financiadores regionales e internacionales, recibir formación y ampliar su red de contactos.

Octubre para arrancar la toma de contactos

La hoja de ruta contempla una jornada de bienvenida y establecimiento de contactos en octubre y la participación de inversores internacionales en el foro WayKUP, que se celebrará en diciembre con Noruega como país invitado.

Incluirá formación, asesoramiento legal y fiscal y la participación de Noruega como país invitado en WaykUP

La actividad se enmarca en el proyecto UPAi 2026, financiado con fondos FEDER de la Unión Europea a través de las ayudas del Info para promover la innovación y el emprendimiento. "Esta iniciativa nos va a permitir abrir una puerta directa a inversores con experiencia, capacidad financiera y voluntad de participar en proyectos innovadores", concluyó Gómez.