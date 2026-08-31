La Región, lider nacional en ocupación de albergues turísticos

Los albergues turísticos de la Región de Murcia se encuentran en un momento dulce. Durante el mes de julio, lideraron a nivel nacional la tasa de ocupación, llegando al 71,7%. Muy por encima del 45,2% registrado a nivel nacional, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de un aumento del 2,7% con respecto a julio de 2025, confirmando la dinámica de los albergues como una alternativa cada vez más elegida durante las vacaciones de verano.

En el conjunto de España, las pernoctaciones en albergues crecieron un 2,2% interanual. Las realizadas por residentes aumentaron un 7,8%, mientras que las de viajeros no residentes descendieron un 7,5%.

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El grado de ocupación de los albergues durante los fines de semana se situó en el 46%, un 7,3% menos que un año antes. Los datos del INE corresponden a julio de 2026 y tienen carácter provisional, por lo que podrán ser revisados en posteriores publicaciones.