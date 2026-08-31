Turismo
La Región, lider nacional en ocupación de albergues turísticos
La tasa aumenta un 2,7% con respecto a julio de 2025
EFE
Los albergues turísticos de la Región de Murcia se encuentran en un momento dulce. Durante el mes de julio, lideraron a nivel nacional la tasa de ocupación, llegando al 71,7%. Muy por encima del 45,2% registrado a nivel nacional, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata de un aumento del 2,7% con respecto a julio de 2025, confirmando la dinámica de los albergues como una alternativa cada vez más elegida durante las vacaciones de verano.
En el conjunto de España, las pernoctaciones en albergues crecieron un 2,2% interanual. Las realizadas por residentes aumentaron un 7,8%, mientras que las de viajeros no residentes descendieron un 7,5%.
El grado de ocupación de los albergues durante los fines de semana se situó en el 46%, un 7,3% menos que un año antes. Los datos del INE corresponden a julio de 2026 y tienen carácter provisional, por lo que podrán ser revisados en posteriores publicaciones.
- Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
- Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia
- La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'
- Ha intentado tirarla por el balcón': alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos
- Un terremoto de 3,1 grados con epicentro en Cehegín se deja sentir en varios municipios de la Región
- La Guardia Civil recupera su patrullera rápida para luchar contra las mafias en el litoral de la Región de Murcia
- Las fiestas de Molina de Segura suenan a varias generaciones