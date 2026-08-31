Una plataforma geoespacial para frenar los incendios

Una nueva plataforma tecnológica, que ha empezado a utilizarse en la actual campaña contra incendios, permite gestionar, coordinar y hacer seguimiento en tiempo real de los recursos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Región de Murcia, ha informado este domingo en un comunicado el Gobierno Regional.

La herramienta integra en un único entorno digital la información operativa y geográfica necesaria durante una emergencia y permite conocer la ubicación y disponibilidad de los medios terrestres y aéreos, visualizar los incidentes sobre un mapa interactivo, consultar los datos asociados a cada unidad y planificar las rutas de acceso más adecuadas.

El sistema también facilita la elaboración de planes de intervención y la actualización de la información a medida que evoluciona un incendio. Además, puede incorporar simulaciones en dos y tres dimensiones para representar posibles escenarios de evolución del fuego y apoyar el análisis técnico.

La plataforma utiliza tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS) desarrollada por Esri, sobre la que la empresa gallega Vexiza ha creado el software específico, adaptado posteriormente a las necesidades operativas del servicio regional.

Aunque actualmente se aplica a la prevención y extinción de incendios forestales, la tecnología permite su adaptación a otras emergencias, como inundaciones, terremotos, búsquedas y rescates.

Respuesta más rápida

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha destacado que "concentrar la información en una misma plataforma permite reducir los tiempos de consulta, mejorar la coordinación y facilitar una visión compartida de la emergencia".

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El proyecto fue presentado en octubre del pasado año en Madrid durante un congreso organizado por Esri, uno de los principales encuentros nacionales e internacionales dedicados a mostrar la aplicación de las tecnologías geoespaciales en administraciones públicas, empresas y grandes organizaciones.