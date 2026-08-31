El Gobierno repartirá 6,5 millones para acelerar la implantación de la inteligencia artificial en empresas de la Región de Murcia

Seis millones y medio de euros. Es la cantidad de fondos estatales que destinará el Gobierno de España a 13 proyectos empresariales murcianos con el objetivo de acelerar la implantación de la inteligencia artificial en la Región. La partida forma parte de las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, que contemplan una inversión total de 180 millones de euros para el impulso de 372 proyectos relacionados con la IA en todo el país.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció este lunes que su departamento ha resuelto estas convocatorias durante su intervención en el 40 Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic), que se celebra estos días en Santander para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

"Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales este Gobierno", dijo el ministro que fue el encargado de anunciar, en julio del año pasado, estas ayudas que gestiona Red.es y que buscan impulsar la inteligencia artificial en el tejido empresarial y en el sector de la salud.

Como explicó el propio López, en el caso de RedIA, se trata de 130 millones de fondos FEDER que se destinan al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en IA, así como a la incorporación de la Inteligencia Artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor.

"Igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA" Óscar López — Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

En total, detalló, 300 proyectos empresariales (de los más de 1.000 que se presentaron) de todas las comunidades se beneficiarán de estas ayudas que les permitirán desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos. El ministro destacó que el 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes y explicó que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros.

Por su parte, la convocatoria de RedIA Salud destina 50 millones a 72 proyectos que impulsan la IA en el ámbito sanitario y que abarcarán todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

López destacó la importancia de este tipo de ayudas porque "igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA". “La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza. Y para democratizar e impulsar una IA española útil y competitiva, debemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo", explicó.