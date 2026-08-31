El curso arrancará en la Región con 3.240 alumnos menos: las aulas de Primaria, la más afectadas

La próxima semana arranca el nuevo curso 2026-2027 en la Región de Murcia, un curso en el que se incorporarán a las aulas 320.000 alumnos no universitarios, cifra que supone un descenso de 3.240 estudiantes respecto al anterior.

Los efectos demográficos siguen haciendo mella en los colegios e institutos y la caída de la natalidad que hace unos años comenzó a notarse en la etapa de Infantil se ha extendido a todo el sistema educativo, salvándose únicamente Secundaria, que registra un ligero aumento en matriculaciones.

Así lo muestran las cifras ofrecidas este lunes por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante la presentación de los principales indicadores del curso que arranca y para el que la Administración regional cuenta con más de 29.000 docentes.

En Educación Infantil (3-5 años), se han matriculado 40.576 alumnos, 647 menos que el curso anterior; en Primaria, 99.251, con una pérdida de 2.595 estudiantes; en Secundaria,77.063 alumnos, 471 más; y en Bachillerato, 24.929 alumnos, 469 menos que el pasado curso. Esto viene a representar, según la Consejería, un descenso global de 3.240 alumnos, vinculado directamente a la evolución demográfica.

Sin embargo, Marín explica que “este descenso en el número del alumnado no ha supuesto la reducción del número de aulas, ya que se ha compensado con el incremento de alumnado de 0-3 años y con el aumento de plazas de Formación Profesional. A pesar de la bajada de la natalidad, ofrecemos la mayor oferta educativa, el mayor número de docentes y la inversión más alta destinada a garantizar una enseñanza de calidad”.

“Únicamente se han eliminado unidades en los centros en los que no había estudiantes”, ha dicho, sin especificar cuántas ni en qué centros.

La Región de Murcia ofrecerá en esta ocasión en la etapa de 0 a 3 años más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 0-3 años, lo que representa un incremento de 300 plazas respecto al pasado curso escolar con nueve nuevas aulas 2-3 en centros de Murcia, Mazarrón, Santomera, Calasparra, Mula, Alguazas, Albudeite y Ojós.

En Formación Profesional, se han ofertado 48.400 plazas; en enseñanzas de régimen especial, más de 11.100 plazas; y en educación permanente, 14.100.

Calendario de inicio

Los docentes comienzan mañana día 1 de septiembre a llegar a los centros educativos, aunque las clases comenzarán el 8 de septiembre en Infantil, Primaria y Educación Especial; el 10 de septiembre en Secundaria, Bachillerato, FP de Grado Básico y educación de personas adultas; y el 14 de septiembre en el resto de grados de Formación Profesional.

Para que maestros y profesores estén incorporados antes de la llegada de los alumnos, la Consejería de Educación ha llevado a cabo este verano distintos actos de adjudicación de vacantes en los que se han ofertado unas 5.500 plazas: 2.200 de maestros y 3.300 de Secundaria y FP.

No obstante, en los próximos días se seguirán celebrando actos de adjudicación semanales (4 de septiembre de maestros y 8 de septiembre ESO) con el fin de garantizar que todos los puestos están cubiertos antes del inicio del curso en cada etapa educativa.

El titular de Educación señala que “la previsión es que el curso se inicie con normalidad en todos los centros de la Región y con todos los servicios operativos y funcionando desde el primer día”, a lo que añade que “las plantillas de docentes son más estables que nunca, con una tasa de temporalidad que se sitúa en el seis por ciento en el cuerpo de Maestros”.

Pero el curso arrancará en barracones para alumnos de 77 aulas de la Región de Murcia, solo uno menos que el pasado año. Pese a ello, Víctor Marín afirma que el inicio de las obras en el CEIP Virgen De la Vega de Cobatillas y en el IES Mernárguez Costa permitirá quitar cinco aulas modulares en el primero y doce en el segundo una vez que estas finalicen.

La ratio baja en todas las etapas

La reducción del número de alumnos y el mantenimiento, en la mayoría de los casos, de las unidades educativas ha permitido a Educación bajar la ratio de alumnos por profesor en todas las etapas educativas. “Estos cinco puntos por debajo de lo que marca la normativa estatal”, presume Marín.

En concreto, las ratios medias de estudiantes por aula se sitúan en 18,6 alumnos-aula en Educación Infantil; 21,03 alumnos-aula en Primaria; 25,48 alumnos-aula en ESO y 30,44 alumnos-aula en Bachillerato.

“Esta bajada de ratio permite una atención más personalizada y el fortalecimiento de las plantillas docentes”, sostiene el responsable regional, quien recuerda que la bajada de ratio de 25 a 22 alumnos ya está implantada totalmente en segundo ciclo de Educación Infantil y este curso se hace efectiva en primero de Primaria.

Sobre los colegios que amplían su oferta educativa e incluyen primero y segundo de Secundaria, permitiendo a los alumnos seguir en ellos hasta los 14 años, la Consejería de Educación anuncia que este curso se incrementa en 11 el número de colegios de Infantil y Primaria que impartirán ESO. En total, serán 18 centros los que ofrecerán estas enseñanzas en Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Fuente Álamo y Totana.

Atención a la diversidad: 1.000 alumnos más con TEA

Las medidas de atención a la diversidad y el apoyo individualizado al alumnado con necesidades educativas especiales llegarán el próximo curso a 21.062 estudiantes, 1.312 más que el curso anterior, de los que 1.000 alumnos están diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Personalizar la enseñanza y adaptarla a las necesidades de cada alumno es el objetivo del Gobierno regional”, explica Marín, y detalla que, entre las novedades del próximo curso, se encuentran el incremento de profesionales, principalmente maestros de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica, destinados a los equipos de orientación y a centros de educación especial, y la incorporación de orientadores a los 11 nuevos colegios que contarán con primero y segundo de la ESO.

“El Gobierno regional consolida así las plantillas de orientadores, docentes especialistas y personal no docente de apoyo educativo superando los 3.000 profesionales”, resalta el consejero.

El próximo curso se pondrán en funcionamiento ocho nuevas aulas abiertas, que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, en Murcia, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Moratalla, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, que prestarán servicio a medio centenar de alumnos. En total, habrá 188 aulas abiertas que atenderán a 1.150 alumnos.