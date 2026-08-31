Educación
El coste de la vuelta al cole en la Región dependerá del código postal
Las ayudas de los ayuntamientos para transporte, material o actividades extraescolares complementan las de la propia Consejería de Educación
En estas últimas semanas la mayoría de las familias de la Región de Murcia ya preparan la vuelta al cole, un inicio de curso que de media tendrá un coste de 680 euros por hijo. Libros, material, uniforme, calzado... todo suma.
Pero esta cuesta de septiembre puede verse aliviada en parte gracias a las ayudas públicas que buscan echar una mano a los padres en uno de los mayores baches económicos del año. En la Región de Murcia, la Consejería de Educación y Formación Profesional es la que asume la mayor parte de las subvenciones, con la implantación de los libros gratuitos para todos los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, así como los cuatro cursos de Secundaria y FP Básica. A esto se unen 800.000 euros en ayudas para la compra de libros de 1º y 2º de Primaria, ya que en esos dos cursos los alumnos escriben en los libros y no pueden formar parte del banco de libros.
Pero también hay ayudas regionales para el transporte y para el comedor escolar, entre otras.
A las subvenciones y programas de la Consejería se suman también las ayudas que ofrecen cada uno de los ayuntamientos, lo que hace que la cuesta de septiembre sea más o menos empinada en función del lugar en el que se resida o que esté marcada por ese código postal.
Así lo indica la asociación de consumidores UCE, cuyos responsables han realizado un informe sobre los gastos de inicio del curso en la Región de Murcia, diferenciando también por municipios o comarcas.
UCE reconoce que el Programa de Gratuidad de Libros de Texto supone un importante alivio
Para UCE, la Región de Murcia dispone de uno de los instrumentos que más puede reducir el desembolso de las familias: el Programa de Gratuidad de Libros de Texto y sistema de préstamo. En este caso, apunta que esta herramienta debe valorarse no solamente como una ayuda económica, sino también como una política de consumo responsable, reutilización y economía circular, ya que un libro que puede ser utilizado por varios alumnos durante varios cursos deja de convertirse en un gasto completo para cada familia.
Pero el dato que preocupa a UCE no termina en los libros. La organización advierte de que incluso cuando una familia consigue la gratuidad de los libros, puede encontrarse con una factura considerable que puede amortiguarse a través de otras ayudas complementarias municipales al transporte, material, bonolibros o ayudas a Ampas. El estudio realizado por la entidad incluye distintas comarcas y localidades.
Los consumidores consideran necesarias más ayudas a la movilidad en zonas aisladas
Altiplano: Yecla y Jumilla
En el Altiplano existen antecedentes de programas municipales específicos de apoyo a las familias y de impulso a la reutilización de libros. En Jumilla, por ejemplo, el ayuntamiento llegó a destinar 40.000 euros al banco de libros y otros 30.000 euros a ayudas de material escolar en una convocatoria municipal, demostrando la capacidad que puede tener la administración local para complementar la política autonómica.
Vega Alta: Cieza
UCE señala que en Cieza se mantiene una política municipal de apoyo educativo y ayudas al estudio que debe analizarse conjuntamente con las ayudas autonómicas, de forma que las familias puedan conocer cuál es el ahorro efectivo que pueden obtener.
Área metropolitana de Murcia
En Murcia capital y los municipios del entorno existe una oferta mucho más amplia de servicios y programas educativos, así como subvenciones a las Ampas, pero también una población escolar considerablemente mayor que en otras zonas.
Noroeste
Municipios como Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Calasparra, Moratalla y Mula presentan además una circunstancia específica: la dispersión territorial y las necesidades de transporte pueden tener un impacto mayor sobre el presupuesto familiar.
Para UCE, el coste de la vuelta al cole no puede analizarse igual en un municipio urbano que en territorios donde existen pedanías y desplazamientos escolares.
Guadalentín
En municipios como Lorca, Totana, Alhama de Murcia, Puerto Lumbreras y Águilas, el estudio debe incorporar no solamente libros y material, sino también transporte, comedor y ayudas sociales municipales.
Cartagena y Mar Menor
En Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón, UCE considera necesario analizar la combinación de ayudas regionales y municipales y, especialmente, el coste de transporte, comedor y material en aquellos casos en que los alumnos tienen que desplazarse.
Para la asociación de consumidores, sería necesario crear un mapa de vuelta al cole para toda la Región, con el fin de que las familias conozcan a qué ayudas pueden acceder en función de la zona en la que residen.
Ayudas municipales en Murcia, Cartagena y Lorca
- Más de un millón para material escolar, comedor y ocio en Murcia
Desde el Ayuntamiento de Murcia explican que los Servicios Sociales municipales cuentan con prestaciones económicas y de apoyo socioeducativo, con un presupuesto anual que asciende a 1,36 millones de euros.
Estas ayudas están orientadas a facilitar la incorporación y permanencia de niños y adolescentes en el sistema educativo y en actividades socioeducativas, cuando sus familias se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Tienen un carácter preventivo y de promoción social.
Entre estas prestaciones se encuentran las ayudas para comedor escolar, material escolar y didáctico, actividades escolares y actividades deportivas y de ocio, así como el apoyo a la escolarización temprana y a la conciliación familiar y laboral. También se contempla el acceso a campamentos y escuelas de verano.
- Transporte gratuito hasta 14 años y bonos ludoteca en Cartagena
El Ayuntamiento de Cartagena ofrece a las familias del municipio distintas ayudas con la que mitigar los gastos educativos. Una de ellas viene a cubrir los desplazamientos, ya que tiene implantada la gratuidad de los autobuses urbanos para que se puedan beneficiar los estudiantes de hasta 14 años.
Por su parte, el Servicio de Igualdad abrirá el 1 de septiembre el plazo de inscripción para solicitar los bonos ludoteca, con la finalidad de ofrecer un servicio que favorezca y apoye la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias. El servicio es totalmente gratuito, está dirigido a niñas y niños de edades comprendidas entre los 4 meses y los 12 años, y funcionará con bonos de hasta 20 horas mensuales, desde el 5 de octubre al 31 de diciembre.
Destacan también los 100.000 euros de subvenciones a Ampas y la ayuda a las familias de 200 euros por nacimiento de hijo.
- Desplazamientos de pedanías e inmersión lingüística en Lorca
El inicio del curso también cuenta en Lorca con ayudas municipales que se suman a las regionales. En este caso, el Ayuntamiento de la Ciudad del Sol cuenta con una subvención para el transporte de estudiantes desde pedanías al núcleo urbano en los cursos de Bachillerato y Ciclos Formativos, una ayuda cuyo plazo de solicitud arranca el próximo 7 de septiembre.
En transporte también existe una ayuda para estudiantes residentes en Lorca que se desplazan habitualmente en tren o autobús a universidades de la Región situadas fuera del municipio. La última convocatoria contó con 10.000 euros y cubría hasta el 60%.
El Consistorio también cubre las actividades culturales y visitas de colegios de pedanías a través de las Ampas y ha impulsado un nuevo curso de inmersión lingüística para alumnos de los centros de Secundaria de todo el municipio.
- Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
- Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
- Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
- Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia
- La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Ha intentado tirarla por el balcón': alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos
- Un terremoto de 3,1 grados con epicentro en Cehegín se deja sentir en varios municipios de la Región
- La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'