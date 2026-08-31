Amenazan con otra huelga por la "acumulación de problemas" en el campo de la Región: "No es una crisis, son muchas encadenadas"

El fin del verano presagia otro ‘otoño caliente’ para el campo de la Región de Murcia. El presidente de Asaja en Murcia, Juan de Dios Hernández, advirtió este lunes de que la organización no descarta convocar movilizaciones ante "la acumulación de problemas" que comprometen la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, dificultan el relevo generacional y amenazan la continuidad del sector.

Hernández definió la situación como «muchas crisis encadenadas» y señaló el incremento de los costes de producción, especialmente por el precio del gasóleo, la electricidad y los productos fitosanitarios, además del aumento de las cargas burocráticas, sociales y fiscales.

El dirigente agrario sumó a estas dificultades los problemas de acceso al agua, los recortes del trasvase Tajo-Segura, las consecuencias de las guerras y la pérdida de mercados internacionales. En este sentido, lamentó que España esté perdiendo mercados en lugar de abrir nuevos destinos comerciales y citó como casos concretos Rusia, Bielorrusia y Ucrania. «Las guerras deben acabar ya. Las consecuencias de estos conflictos las sufrimos todos y es necesario que todo vuelva a la normalidad por el bien de todos», dijo.

Juan de Dios Hernández, presidente de Asaja en Murcia. / L. O.

Asimismo Asaja Murcia reclama al Gobierno y a las instituciones europeas medidas urgentes para recuperar la rentabilidad, garantizar los recursos productivos, proteger el agua y facilitar la apertura de mercados.

«La Comunidad Europea y el Gobierno de Pedro Sánchez tienen la obligación de velar por un sector estratégico y social en nuestro país», expuso el presidente de Asaja, que reclamó además un cambio de orientación en las políticas que afectan al sector primario. «No podemos seguir aceptando políticas ideológicas que dañan seriamente una forma de vida y la viabilidad de miles de familias que trabajan y viven de ella», señaló.

Hernández defendió además la necesidad de crear condiciones que hagan atractivo el campo para los jóvenes y permitan el relevo generacional. «El sector agropecuario saldrá a dar la cara», advirtió, al tiempo que ha reivindicado el papel de agricultores y ganaderos para garantizar la seguridad alimentaria.